Am 3. Juli startet in Helmbrechts im Landkreis Hof das Autokino-Projekt "Freilichtspiele Helmbrechts". Trotz Corona-Pandemie lassen sich dort Filme im Kinoformat erleben.

Das Autokino wurde von den vier Freunden Felix Bär, Bettina Klein, Jason Robert und Darrell Robert ins Leben gerufen. "Während Corona war natürlich bei uns allen Flaute", erklärt Jason Robert im Gespräch mit inFranken.de. Als Mediendesigner ist er für die Organisation zuständig. "Dann haben wir uns überlegt, so ein Autokino wäre doch ganz witzig." Also wurde eine Leinwand bestellt, ein Projektor, ein WC-Wagen und was sonst vonnöten ist. "Und aus so einem Gedanken wurde plötzlich richtig viel Arbeit, und jetzt sind wir eben hier gelandet."

Autokino in Helmbrechts: Vorstellungen freitags und samstags

Am 3. Juli 2020 sollen die "Freilichtspiele Helmbrechts" nun auf dem Parkplatz des Rewe-Markts Bär in der Frankenstraße starten. Stattfinden werden die Vorstellungen erst einmal an den vier Wochenenden im Juli, jeweils freitags und samstags. Die eigens hierfür gegründete Eventmanagement-Gesellschaft wird dort etwa 100 Autos empfangen und an jedem Abend um 21.30 Uhr einen Film zeigen, der von Klassikern bis zum Blockbuster alles abdecken soll.

"Tarantino wird auf jeden Fall dabei sein." Mehr will der Organisator Jason Robert noch nicht verraten. Neun mal vierzehn Meter misst die eigens für dieses Event produzierte Leinwand, sodass auch alle Besucher etwas vom Film mitbekommen. Damit wird sie höher als der Rewe-Markt selbst. Um den Ton zu empfangen, wird ein Autoradio benötigt. Die nötige UKW-Frequenz gibt der Veranstalter vor Ort bekannt.

Die Tickets sind bis spätestens einen Tag vor der Vorstellung online auf der Website des Veranstalters erhältlich. Das Portal soll im Laufe der nächsten Tage online gehen. Außerdem werden im gleichen Zug Getränke, Snacks und Süßigkeiten angeboten, die sich ebenfalls direkt mitbestellen lassen.

Veranstalter versprechen "humanere Preise als im richtigen Kino"

"Unsere Preise sind natürlich auch humaner als die im richtigen Kino", verspricht Veranstalter Robert. Beim Ticketkauf können die Kinogänger gleich ihr Menü mitbestellen - dieses nach Einlass wie bei einem Drive-through abholen. Wie der Kauf ohne vorherige Bestellung vor Ort abläuft, ist noch unklar - "je nach Corona-Regeln kann man sich dann auch einfach so noch was holen."