Ab Mittwoch, dem 1. Juli, öffnet das Freibad in Hof wieder durchgehend. Viele der ursprünglich geltenden Regeln aufgrund von Corona wurden abgeschafft, die Maskenpflicht bleibt allerdings im Innenbereich bestehen.

Badegäste können sich also auf nahezu regulären Betrieb freuen. Selbst Umkleiden und Co. sind wieder geöffnet.

Update vom 30. Juni 2020, 12.32 Uhr: Hofer Freibad wieder durchgehend geöffnet

Ab Mittwoch (1. Juli 2020) öffnet das Hofer Freibad wieder durchgehend. Unter der Woche können Gäste von 7.30 Uhr bis 19.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sogar bis 20.00 Uhr baden. Nachdem vorerst aufgrund der Coronakrise zweigeteilte Besuchszeiten gegolten hatten, gilt jetzt wieder der Regelbetrieb. „Die letzten Wochen haben aber gezeigt, dass sich unsere Badegäste vorbildlich an die aufgrund der Corona-Pandemie bestehenden Vorschriften halten. Wir sehen deshalb keinen Grund, weiterhin an den gesplitteten Öffnungszeiten festzuhalten“, erklärt Michaela Franke, Bäderleiterin der HofBad GmbH. Auch die Duschen, WCs und Umkleiden sind wieder geöffnet - nur die Maskenpflicht im Innenbereich bleibt bestehen.

Hofer Badesaison 2020: Das müssen Freibadgäste wissen

Der Besuch des Freibades unterlag zunächst folgenden Bedingungen, die in Teilen wieder abgeschafft wurden:

Die Besuchszeiten wurden gesplittet: 7.30 bis 11.30 Uhr oder 12.30 bis 19 Uhr

Die Besucherzahl ist begrenzt: Nach Erreichen der Besucher-Höchstzahl wird weiteren Gästen der Eintritt verwehrt

Die Anzahl der zulässigen Personen pro Becken ist ebenfalls begrenzt

Bei Eintritt ins Freibad werden die persönlichen Daten der Gäste aufgenommen, um potenzielle Infektionsketten nachvollziehen zu können

Umkleide- und Duschbereiche sind gesperrt - nur Außenduschen und WC-Anlagen sind zur Nutzung freigegeben

Der Eintritt für Kinder unter 14 Jahren erfolgt nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten

Spielplätze und Planschbecken dürfen von Kindern nur mit einer Aufsichtsperson genutzt werden

Sport- und Spielanlagen sowie die hintere Liegewiese sind gesperrt

Der Erwerb von Saison- und Familien-Karten ist nicht möglich

Außerdem gelten die bestehenden allgemeinen Hygienevorschriften wie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Gästen sowie

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Eingangsbereich und in den WC-Anlagen

Achtung: Eintritt nur mit Formular möglich

Vor Eintritt muss jeder Badegast ein Aufenthalts-Formular ausfüllen. Es empfiehlt sich laut den Stadtwerken Hof, das Formular im Vorfeld auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen. Das Formular sowie alle Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie sind auf der Homepage der Stadtwerke Hof veröffentlicht.

Die strengen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie werden langsam wieder gelockert. Alle wichtigen Corona-Lockerungen in Bayern finden Sie im Überblick bei inFranken.de.