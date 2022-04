Zwei junge Männer wurden am Samstag (23.04.2022) gegen 23.00 Uhr, in Zell im Fichtelgebirge dabei beobachtet, wie sie ein Feuer schürten. Sie verbrannten am Waldrand zwischen Walpenreuth und Oberhaid offensichtlich nicht ausgetragene Briefsendungen, meldete die Polizei.

Die Feuerwehr Zell musste zum Ablöschen des Feuers ausrücken. Die Polizei Münchberg ermittelt nun unter anderem wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Briefe in Brand gesteckt: Polizei sucht die Täter

Die Täter waren mit einem dunklen Klein-Pkw (eventuell ein Seat) mit dem Teilkennzeichen EU-WA??53 unterwegs.

Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizeiinspektion Münchberg entgegen.

Vorschaubild: © Royber99/pixabay.com