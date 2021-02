IHK Oberfranken warnt vor "faktischer Grenzschließung"

Die britische Coronavirus-Variante breitet sich weiter in Frankens Nachbarland Tschechien aus - und das, obwohl dort ein harter Lockdown herrscht. Tschechien hat inzwischen drei Grenzbezirke wegen der hohen Corona-Zahlen isoliert. Für Pendler gelten fortan strengere Regelungen.

Update vom 12.02.2021, 14.24 Uhr: Brandbrief an Söder - IHK warnt vor "faktischer Grenzschließung"

Zusammen mit weiteren bayerischen Kammern hat die IHK Oberfranken einen Brandbrief an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geschrieben. Darin fordern die Verbände eine "praxistaugliche Regelung" an der bayerisch-tschechischen Grenze. Knackpunkt ist demnach die "faktischer Grenzschließung" in Form einer Quarantänepflicht von fünf Tagen nach Einreise mit negativem Corona-Test

Die Einstufung Tschechiens als Virusmutationsgebiet sei aus Sicht der regionalen Wirtschaft folgerichtig und unterstreiche die Risiko-Beurteilung gegenüber dem Infektionsgeschehen bei den tschechischen Nachbarn. Die an Tschechien grenzenden bayerischen Industrie-und Handelskammern sowie Handwerkskammern unterstützten die geplanten stationären Grenzkontrollen, die Ausweitung des Testangebots auf bayerischer und tschechischer Seite sowie eine sichere Umsetzung der Einreiseverordnungen, teilt die IHK am Freitag (12. Februar 2021) mit.

"Gleichzeitig appellieren wir in einem heute versandten Brandbrief an Ministerpräsident Dr. Markus Söder, von einer faktischen Grenzschließung in Form einer Quarantänepflicht von fünf Tagen nach Einreise mit negativem Corona-Test abzusehen", berichtet der Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim, Jürgen Helmes.

IHK: "Dringend benötigte Fachkräfte" würden fehlen

Eine solche Regelung könne weder von den Betrieben, noch von den bayernweit insgesamt 23.000 tschechischen Pendlern umgesetzt werden. In der Folge würden ab kommender Woche in erheblichem Umfang "dringend benötigte Fachkräfte" in der Industrie, im Handwerk, in der Logistik bei industriellen Lieferketten, der Lebensmittelversorgung, der Entsorgung und beim ÖPNV sowie in weiteren Dienstleistungsbereichen fehlen.

"Die Wirtschaft in den Grenzregionen hat seit Beginn der Corona-Pandemie alle nötigen Maßnahmen zum Infektionsschutz konstruktiv begleitet", betont Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth. "Durch vorbildliche Infektionsschutzkonzepte haben die Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Mitarbeiter und der Bevölkerung geleistet."

Der IHK zufolge lobt die Wirtschaft die aktuelle Teststrategie, bei der die Berufspendler in einem 48-Stunden-Turnus auf Covid-19 getestet werden. "Dank der vorbildlichen Arbeit der grenznahen Landratsämter und die Unterstützung des Freistaats Bayern für umfangreiche Testkapazitäten an den Grenzen zu Tschechien konnte ein in Europa beispielloses und wirksames Testsystem etabliert werden", danken Helmes und Hohenner den politischen Verantwortlichen.

Die Wirtschaftsvertreter seien überzeugt, dass der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt an der bayerisch-tschechischen Grenze auch mit vorübergehenden Grenzkontrollen weiter bestehen könne, sofern die Regelungen in der Praxis umsetzbar seien.

Update vom 11.02.2021, 15.15 Uhr: Landkreise an tschechischer Grenze erlassen Allgemeinverfügung - das ändert sich für Pendler

Wegen der hohen Corona-Zahlen in den tschechischen Nachbarregionen haben die angrenzenden deutschen Landkreise eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie enthält insbesondere neue Regelungen für Grenzgänger und -pendler.

Hintergrund der Allgemeinverfügung sind die anhaltend hohen Inzidenzwerte in den tschechischen Nachbarregionen (7-Tage-Inzidenz der Region Eger am 11. Februar 2021: 1149,14). In Absprache mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium haben die Regionen entlang der Grenze zur Tschechischen Republik entschieden, weitere Maßnahmen zu treffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

In Franken erlassen der Landkreis Wunsiedel sowie die Stadt und der Landkreis Hof die gleichlautende Allgemeinverfügung. Ansonsten sind unter anderem die Landkreise Cham, Neustadt an der Waldnaab und Tischenreuth betroffen. Die Verfügung tritt am Freitag (12. Februar 2021) in Kraft und ist zunächst bis einschließlich Sonntag (7. März 2021) gültig.

Landkreise Wunsiedel und Hof: Allgemeinverfügung mit neuen Corona-Regelungen

Die Allgemeinverfügung sieht insbesondere neue Regelungen für Grenzgänger und Grenzpendler in Betrieben vor. "Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger im Hofer Land bestmöglich schützen. Die Fallzahlen der vergangenen Wochen zeigen, dass dazu ein wesentlicher Baustein ist, dass wir insbesondere die Beschäftigten in unseren Betrieben schützen und so die Ausbreitung des Virus eindämmen“, erklären der Hofer Landrat Oliver Bär und Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Grenzgänger, die in Betrieben im Hofer Landkreis beschäftigt sind, müssen beispielsweise den Landkreis nach Ende der Arbeitszeit auf direktem Weg wieder verlassen. Außerdem sind Beschäftigte mit Wohnsitz in einem ausgewiesenen Hochinzidenzgebiet verpflichtet, sich auf direktem Weg zu ihrer Arbeitsstelle zu begeben.

Allgemeinverfügung: Vor allem Grenzgänger und Grenzpendler in Betrieben betroffen

Betriebe sind verpflichtet, bei mehr als fünf Mitarbeitern mit Wohnsitz in einem Hochinzidenzgebiet ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen. Das Konzept muss auch ein Testkonzept für alle Beschäftigten beinhalten. Darüber hinaus müssen sich die Mitarbeiter aus Tschechien nach der neuen Einreise-Quarantäneverordnung des Freistaates Bayern alle 48 Stunden testen lassen. Nur mit negativem Test können sie die Arbeit aufnehmen.

Der wesentliche Inhalt der Allgemeinverfügung:

Für Grenzpendler gilt:

Menschen, die ihren Wohnsitz in einem Risikogebiet haben, das als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen ist, sind verpflichtet, sich auf direktem Weg an ihre Arbeitsstelle sowie ihre Ausbildungs- oder Studienstätte in Stadt und Landkreis Hof zu begeben.

haben, das als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen ist, sind verpflichtet, sich an ihre Arbeitsstelle sowie ihre Ausbildungs- oder Studienstätte in Stadt und Landkreis Hof zu begeben. Nach Beendigung der Arbeit bzw. Ausbildungs- oder Studienzeit sind die Grenzgänger verpflichtet, die Stadt und den Landkreis Hof auf direktem Weg wieder zu verlassen.

der Arbeit bzw. Ausbildungs- oder Studienzeit sind die Grenzgänger verpflichtet, die Stadt und den Landkreis Hof wieder zu verlassen. Während des Aufenthaltes in Stadt und Landkreis Hof ist den Grenzgängern ein Aufenthalt außerhalb des Betriebsgeländes der Arbeitsstätte, des Betriebsgeländes der Ausbildungsstätte oder des Schul- oder Hochschulgeländes nur gestattet, wenn dieser Aufenthalt im Rahmen der Arbeits-, Studien- oder Ausbildungstätigkeit zwingend erforderlich ist oder zur Vornahme eines Corona-Tests dient.

der Arbeitsstätte, des Betriebsgeländes der Ausbildungsstätte oder des Schul- oder Hochschulgeländes nur gestattet, wenn dieser Aufenthalt im Rahmen der Arbeits-, Studien- oder Ausbildungstätigkeit ist oder zur Vornahme eines dient. Personen, die ihren Wohnsitz in Stadt oder Landkreis Hof und ihren Arbeitsplatz in einem Hochinzidenzgebiet haben, sind verpflichtet, sich nach jeder Einreise in das Hofer Land auf direktem Weg in ihre Wohnung zu begeben. Sie dürfen diese nur aus triftigen Gründen bzw. während der nächtlichen Ausgangssperre nur aus gewichtigen und unabweisbaren Gründen verlassen.

Für Betriebe gilt:

Betriebe, die regelmäßig gleichzeitig mehr als fünf Personen beschäftigen, die ihren Wohnsitz in einem Hochinzidenzgebiet haben, sind verpflichtet, - soweit nicht bereits geschehen - ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen.

beschäftigen, die ihren Wohnsitz in einem Hochinzidenzgebiet haben, sind verpflichtet, - soweit nicht bereits geschehen - ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Das Schutz- und Hygienekonzept muss auch ein Testkonzept für alle Arbeitnehmer (nicht nur Grenzgänger) beinhalten.

muss auch ein für alle Arbeitnehmer (nicht nur Grenzgänger) beinhalten. Betriebe, in denen Grenzgänger beschäftigt sind, werden beauftragt, den erforderlichen Testnachweis für die Stadt bzw. das Landratsamt Hof entgegenzunehmen und zu kontrollieren. Die Testnachweise sind mindestens 14 Tage aufzubewahren.

Update vom 11.02.2021, 10.30 Uhr: Tschechien isoliert drei Grenzbezirke wegen hoher Corona-Zahlen

Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat Tschechien nun beschlossen drei Grenzbezirke abzuschotten. Wer dort wohne, dürfe den jeweiligen Bezirk nicht mehr verlassen, sagte Gesundheitsminister Jan Blatny am Donnerstag in Prag. Leute von außerhalb würden nicht hereingelassen. Betroffen sind die Bezirke Cheb (Eger) und Sokolov (Falkenau) an der Grenze zu Bayern sowie Trutnov (Trautenau) im Dreiländereck zu Polen und Sachsen. Dort liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner drei- bis viermal so hoch wie in anderen Landesteilen. Die Maßnahmen sollten in der Nacht zu Freitag in Kraft treten.

Die Bezirke in Tschechien entsprechen in etwa den deutschen Landkreisen. Die Polizei werde an den Zufahrtsstraßen kontrollieren, kündigte der Gesundheitsminister an. Ausnahmen gelten unter anderem für den Weg zur Arbeitsstätte. Dafür sind schriftliche Nachweise vorzulegen. Der Transit ohne Zwischenstopp bleibt erlaubt. In den betroffenen Bezirken sollen eine Million Atemschutzmasken kostenlos an die Bevölkerung verteilt werden.

Im Bezirk Trutnov hatte sich zuletzt die ansteckendere britische Variante besonders stark ausgebreitet. Tschechien ist stark von der Corona-Krise betroffen. Landesweit meldeten die Behörden am Donnerstag 9446 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als eine Million bestätigte Infektionen und 17 772 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Update vom 11.02.21, 10 Uhr: Söder schließt Schließung der Grenze zu Tschechien nicht aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus eine Schließung der Grenze zu Tschechien nicht ausgeschlossen. "Sollte Tschechien nicht in der Lage sein, seine Notmaßnahmen zu verlängern, dann muss auch klar sein, dass Tschechien ein Mutationsgebiet ist und dann muss auch die Grenzschließung ein Thema sein", sagte Söder am Mittwochabend (10.02.21) im ZDF-"heute-journal".

Das gelte auch für Österreich. "Wir sind bei Österreich sehr verunsichert", sagte Söder. Die Regierung in Wien habe im von der südafrikanischen Virusvariante stark betroffenen Bundesland Tirol Quarantänemaßnahmen verhängt. "In Tirol, so hört man, interessiert das niemanden", sagte Söder. "Ich bin schon besorgt, dass da ein zweites Ischgl droht."

Wenn die Gebiete als Mutationsgebiete definiert würden, gäbe es kaum noch Reisemöglichkeiten, sagte Söder. Bereits jetzt sei der Grenzübertritt nach Tschechien nur noch zur Arbeit möglich.

Corona in Tschechien: Mutation verbreitet sich rasant - zu wenig Impfstoff

Neue Untersuchungen haben extreme regionale Unterschiede aufgezeigt, wie die staatliche Gesundheitsbehörde SZU am Mittwoch bekannt gab. Demnach lag der Anteil der ansteckenderen Corona-Variante im Bezirk Trutnov (Trautenau) im Dreiländereck zu Polen und Sachsen bereits bei rund 60 Prozent der sequenzierten Proben. Im benachbarten Bezirk Nachod waren es 45 Prozent. In Prag habe der Anteil der britischen Mutante bei weniger als zehn Prozent gelegen.

Die Behörde kommt zu dem Schluss, dass die Überwachung der Mutationen, die sich bisher auf die Hauptstadt konzentrierte, landesweit ausgebaut werden muss. Vor den Gefahren durch neue Virusvarianten warnte auch der tschechische Regierungschef Andrej Babis. "Das Virus greift an, es mutiert", sagte der 66-Jährige. "Es ist ein Killer."

Man habe nicht genügend Impfstoff zur Verfügung. Der Politiker brach zu einem Besuch nach Serbien auf, um sich dort über den Einsatz russischer und chinesischer Impfstoffe zu informieren.

Trotz hartem Lockdown: Infektionszahlen in Tschechien gehen nicht zurück

In Tschechien gilt ein harter Lockdown mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Die meisten Geschäfte sind geschlossen.

Dennoch gehen die Zahlen nicht weiter zurück. Am Mittwoch meldeten die Behörden 10.165 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele an einem Tag wie seit Mitte Januar nicht mehr.

Seit Pandemiebeginn gab es mehr als eine Million nachgewiesene Infektionen und 17.642 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Update vom 24.01.2021: Verschärfte Testpflicht für Berufspendler

Nach der Verschärfung der Testpflicht für tschechische Berufspendler, die in Deutschland arbeiten, haben sich vor den Teststationen teils lange Schlangen gebildet. So ließen sich etwa bis Sonntagmittag mehr als 1200 Grenzgänger im oberfränkischen Schirnding (Landkreis Wunsiedel) testen. Die Teststelle war für einen solchen Ansturm gar nicht vorbereitet.

«Trotz der bereits zum Freitag sowie für das Wochenende mehr als verdoppelten, und für den heutigen Sonntag weiter massiv erhöhten Kapazitäten, kam es zu langen Warteschlangen», teilte eine Sprecherin des Landratsamts mit. Ein Grund dafür sei gewesen, dass andere Teststationen entlang der deutsch-tschechischen Grenze am Sonntag nicht geöffnet hatten, weshalb viele auch aus anderen Regionen Schirnding angefahren hatten.

In sozialen Netzwerken waren lange Schlangen zu sehen, einige Nutzer beschrieben die Situation als chaotisch und unverständlich. Wegen des Andrangs wurde die Teststelle im oberpfälzischen Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) kurzfristig geöffnet, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Die Polizei sprach an den Teststellen von einem deutlich erhöhten Besucheraufkommen.

Hintergrund ist, dass seit Mitternacht am Sonntag für mehr als 20 Länder mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland gelten. Zu diesen Hochrisikogebieten zählen neben Tschechien auch die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA.

Wer von dort einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test (PCR-Test oder Labor- oder Schnelltests vergleichbarer Qualität) vorweisen können. Er darf maximal 48 Stunden alt sein. Grenzgänger aus Risikogebieten, die keine Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiete sind, müssen weiterhin nur einmal pro Woche einen aktuellen Test vorlegen - das betrifft etwa Österreicher.

Das Landratsamt Wunsiedel kündigte unterdessen an, am Montag zwei weitere Teststrecken in Schirnding zu eröffnen, um dem Andrang gerecht zu werden. Die Bundespolizei erhöhte die Zahl der Parkplätze. Der Landkreis orderte zusätzliche Schnelltests an die Grenze, um für den Montagmorgen gerüstet zu sein.

Am Flughafen München sollten im Laufe des Sonntags etwa 15 Flugzeuge aus Hochrisikogebieten landen, deren Passagiere von der Bundespolizei genauer in den Blick genommen werden sollen, wie ein Sprecher sagte. Die Passagiere sollen direkt am Flugzeug kontrolliert werden. Die geringe Zahl der Flugzeuge, die kontrolliert werden sollen, ergebe sich aus dem ausgedünnten Winterflugplan sowie der ohnehin niedrigeren Zahl der Flüge durch die Corona-Pandemie.

Grundsätzlich kündigte die Bundespolizei in Bayern angesichts der strengeren Einreiseregeln für Menschen aus Hochrisikoländern verschärfte Maßnahmen an. Es gebe intensivere Kontrollen und Fahndungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag in München. Details nannte er allerdings nicht.

Der Landkreis Cham richtete nach Angaben vom Freitag an den beiden Grenzübergängen Furth im Wald und Waldmünchen Schnelltest-Stationen ein. Ab Montag um 5 Uhr sollen diese einsatzbereit sein. Die Kapazitäten seien auf bis zu 3000 Schnelltests täglich ausgelegt, sagte ein Sprecher. «Wir fürchten natürlich schon, dass das am Montag ein wenig chaotisch werden wird.»

Die Industrie- und Handelskammer in Cham, fürchtete wegen der verschärften Testpflicht erhebliche Auswirkungen auf die Grenzgänger und die Betriebe, in denen die tschechischen Arbeitnehmer beschäftigt sind. Er rechnete mit Staus an den Grenzen und dadurch Verzögerungen in den Arbeitsabläufen. Ein großer Teil der Grenzgänger arbeitet in der Pflege, in der Industrie oder als Berufskraftfahrer.

Symbolbild: Die IHK Oberfranken und andere Kammern haben Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder einen Brandbrief geschickt. Darin fordern sie eine "praxistaugliche Regelung" an der bayerisch-tschechischen Grenze. Foto: Nicolas Armer/dpa