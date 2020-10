Bombenfund in Hof: Am Freitag (23. Oktober 2020) ist eine weitere Bombe im Neubaugebiet Rosenbühl in Hof gefunden worden, das berichtet die Polizei. Bei Rodungsarbeiten haben Bauarbeiter den Blindgänger gefunden. Bereits vergangene Woche wurden drei Bomben im selben Neubaugebiet entschärft. Noch gibt es keine Entwarnung, die Entschärfung der Bombe beginnt in Kürze.

Bombenfund in Hof: Schule evakuiert

Das nahe gelegene Schulzentrum Rosenbühl musste evakuiert werden. Die Schüler des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums und der Johann-Georg-August-Wirth Realschule wurden in das "Ossecker Stadion" gebracht.

"Der Radius bei dieser Bombe ist kleiner als beim letzten Bombenfund", so Polizeihauptkommissar Mettke gegenüber inFranken.de. Am Freitagmittag um 11.30 Uhr soll die Entschärfung beginnen. Nach Auskunft des Räumkommandos sei der Zünder gut zugänglich und die Entschärfung sollte kein Problem darstellen.