Lastwagen mit ekliger Fracht auf A9 in Oberfranken gestoppt: Bei der Kontrolle eines Lastwagens im oberfränkischen Berg (Landkreis Hof) sind unter anderem 550 Kilogramm ungekühlte Wurst sichergestellt worden. "Mit den Waren hätte man durchaus einen kleinen Kiosk betreiben können", teilte das Hauptzollamt Regensburg am Mittwoch (16. September 2020) mit.

Den Zöllnern war das verdächtige Fahrzeuggespann bereits vorher auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg aufgefallen. Auf der Autobahn-Rastanlage Frankenwald-West kontrollierten sie dann den 39-jährigen Trucker und seinen Laster - und wurden prompt fündig.

A9: Zöllner stellen Zigaretten, Bier, Schnaps und Wurstwaren sicher

Bei der Kontrolle am vergangenen Samstag (12. September 2020) gab der Lkw-Fahrer zunächst an, lediglich 800 Stück Zigaretten an Bord zu haben. Weil nach dem Öffnen des Lieferwagens und des Anhängers jedoch verschiedenartige Waren - darunter auch Lebensmittel - zum Vorschein kamen, brachten die Zöllner das Gespann zur genaueren Überprüfung in eine nahe gelegene Halle.