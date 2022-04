Hof vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Ungewöhnlicher Einsatz auf Baustelle: Ehemaliger Mitarbeiter besetzt Kran - aus Protest

Der ehemalige Mitarbeiter einer Baufirma hat sich in Hof in einen Kran gesetzt - und will nun nicht mehr herunterkommen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Situation zu klären.