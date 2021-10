Im Hofer Bahnhofsviertel ist es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Einbrüchen gekommen. Das teilte die Polizeiinspektion Hof am Samstag (16. Oktober 2021) mit. Unbekannte hatten sich Zugang zu mehreren Kellerabteilen, unter anderem in einem Mehrfamilienhaus in der Landwehrstraße und in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße verschafft.

Dabei brachen die Täter mehrere Vorhängeschlösser auf und suchten in den Kellerabteilen mutmaßlich nach Wertgegenständen. In einem der Kellerabteile wurden die Täter fündig und entwendeten Haushaltsgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei den restlichen Kellerabteilen blieb es bei Sachschäden. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Weitere Einbrüche in Büroräume und ein Gartenhaus

In den frühen Abendstunden des vergangenen Donnerstags (14. Oktober 2021) kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Unbekannte hatten sich Zugang zu einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage am Wölbattendorfer Weg verschafft. Der unbekannte Täter hebelte die Eingangstür des Gartenhauses gewaltsam auf und entwendete verschiedenste Einrichtungsgegenstände. Der Wert der Beute beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 800 Euro. "Auffällig ist, dass Einbrecher in diesem Jahr bereits mehrmals bei diesem Gartenhaus zugeschlagen haben", heißt es im Polizeibericht. Die Polizei führt auch in diesem Fall Ermittlungen gegen Unbekannt.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag verschafften sich Einbrecher zudem gewaltsam Zutritt zu einem Büro in der Marienstraße. Nachdem die Täter die Eingangstür aufhebelten, suchten sie in den Räumen offensichtlich gezielt nach Bargeld. Sonstige Wertgegenstände ließen die Täter unbeachtet am Tatort zurück. Im Vergleich zu dem angerichteten Schaden fiel die Beute mit einem mittleren zweistelligen Betrag eher gering aus.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Rufnummer 09281/704-0 entgegen.