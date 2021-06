„Für den immensen ehrenamtlichen Einsatz aller Beteiligten möchte ich mich herzlich bedanken“, sagte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). „Alle haben Großartiges geleistet und verdienen Respekt.“ Seit dem 17. März 2021 wurden an den drei Teststellen kostenlos Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger angeboten. Mehr als 3.000 Menschen haben sich seit Mitte März in den drei Einrichtungen testen lassen, nur in 13 Fällen fielen die Tests positiv aus. Dies entspricht einer Quote von 0,43 Prozent. Die Ergebnisse der bei den positiven Schnelltests im Anschluss durchgeführten PCR-Tests sind hier nicht erfasst. Das teilt die Stadt Hof mit.

„Der Grund für die Schließungen sind die gesunkenen Inzidenzzahlen und der deutliche Rückgang der Anzahl an Menschen, die sich testen lassen möchten“, erläutert Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Der „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsverband Hof e.V.“, der die Teststellen seit dem 17. März betrieben hatte, nimmt ab Donnerstag, 01. Juli 2021, wieder seine üblichen Aufgaben wahr, zum Beispiel den Wachdienst am Untreusee. Auch die bisher an den Teststellen eingesetzten Helfer kümmern sich nun im Rahmen der bevorstehenden Badesaison wieder verstärkt um die Sicherung der regionalen öffentlichen Badegewässer sowie den allgemeinen Wasserrettungsdienst und die Schwimmausbildung.

Die Teststellen Freiheitshalle, Café Simitci und easyApotheke bleiben geöffnet, sodass es auch weiterhin ausreichend Testmöglichkeiten in Hof geben werde, heißt es.