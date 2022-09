Ein Spaziergänger hat am Dienstag (20. September) in Döhlau (Landkreis Hof) Buntmetall gefunden. So berichtet die Polizeistation Rehau.

Gegen 17 Uhr war der Spaziergänger auf einem Feldweg nahe der Draisendorfer Straße bei Kautendorf, einem Gemeindeteil von Döhlau, unterwegs. Dort hat er eine größere Menge Kupfer- und Starkstromkabel entdeckt.

Kreis Hof: Spaziergänger entdeckt 360 Kilogramm Kupfer- und Starkstromkabel

Die insgesamt 360 Kilo Kabel waren mit Zweigen bedeckt und lagen wohl zur Abholung bereit. Die Vermutung liegt nahe, dass die Kabel aus einem Diebstahl stammen könnten.

Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zur Herkunft des vermeintlichen Diebesgutes haben, sich unter der Telefonnummer 09283/8600 zu melden.

Vorschaubild: © Silberkugel66/Pixabay.com (Symbolbild)