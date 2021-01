Tschechien verlängert den dritten Lockdown

Tschechien verlängert den bestehenden Lockdown im Land. Die höchste Corona-Warnstufe der Regierung gilt vorerst bis zum 22. Januar, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Weitere Verschärfungen seien laut Gesundheitsminister Jan Blatny nicht ausgeschlossen.

Derzeit dürfen sich in Tschechien maximal zwei Personen in der Öffentlichkeit treffen. Geschäfte des nicht-alltäglichen Bedarfs, Hotels, Restaurants und Kultureinrichtungen sind geschlossen. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens. Der Staat meldet bereits den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den neuen Corona-Fällen. Die Behörden verzeichneten 17.668 Positiv-Tests innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es knapp 795.000 Infektionen und 12.621 Todesfälle. Tschechien hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Das Impfprogramm läuft weiter nur schleppend an. Bis Mittwochabend (6. Januar 2021) wurde das Präparat der Firmen Biontech und Pfizer nach Angaben des Gesundheitsministeriums erst 19.918 Menschen verabreicht.

Derweil erstatteten die Schleierfahnder der Grenzpolizei in Furth im Wald zwischen 30. Dezember 2020 und 3. Januar 32 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, das berichtet die Polizei. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Einkaufstouristen. Teilweise reisten die Personen 200 Kilometer an, um sich mit Zigaretten einzudecken. Da solche Einkäufe kein triftiger Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung ist, erstatteten die Fahnder Anzeige gegen die Reisenden. Ihnen droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro. Zudem werden die zuständigen Gesundheitsämter über die 14- bzw. 10-tägige Quarantäne verständigt. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen "Hamsterfahrten".

Trotz Lockdown: Zweimal an der Grenze erwischt

Gleich zweimal wurden zwei junge Männer aus dem Bereich Kelheim bei ihrer Ausreise nach Tschechien erwischt. Erstmals am Silvesterabend marschierten sie zu Fuß über den Grenzübergang ins Ausland. Als Grund gaben sie einen Bordellbesuch an.

Durch eine Streife der Bundespolizei wurden sie am 02. Januar nachmittags erneut bei der Ausreise nach Tschechien angetroffen, obwohl sie sich eigentlich in Quarantäne begeben hätten müssen. Auch dieses Mal gaben sie den Besuch im Bordell als Grund für ihre versuchte Ausreise an.

