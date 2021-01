Nachdem das Nachbarland Tschechien wegen der hohen Coronazahlen zum Risikogebiet eingestuft wurde, gilt ab Montag (25.01.2021) eine Testpflicht für tschechische Grenzpendler. Demnach muss vor der Einreise ein negativer Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die tschechischen Berufspendler müssen sich nun alle zwei Tage in ihrem Heimatland testen lassen. So kommt es schon am Sonntag (24.01.2021) zu einem hohen Andrang auf die Teststationen. Auch an die Grenze beim oberfränkischen Schirnding (Lkr. Wunsiedel) kamen mehrere 100 Menschen, um sich testen zu lassen. Vor Ort sind die tschechische Polizei und die Feuerwehr, welche warme Getränke an die in der Kälte wartenden Menschen verteilt. Die Stimmung hingegen ist aufgeheizt. Sie alle hoffen nun auf ein negatives Testergebnis. Foto: NEWS5 / Fricke