Tschechien geht ab Donnerstag (22. Oktober 2020) in Lockdown

Land schließt alle Geschäfte (außer Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken)

Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr 2020 treten in Kraft

Neuer Negativrekord bei Neuinfektionen am Mittwoch (21. Oktober 2020)

Lockdown in Tschechien: In unserem Nachbarland grassiert weiterhin das Coronavirus. Nun wird durchgegriffen: Von Donnerstagmorgen (22. Oktober 2020) an müssen fast alle Geschäfte schließen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula bekanntgab. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken.

Lockdown: Neue Ausgangsbeschränkungen in Tschechien

Zudem werden Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr verhängt: Die Regierung hat angeordnet, dass Leute ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die "absolut notwendige Zeit" begrenzen müssen. Das gilt nicht für den Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Familienbesuche. Erlaubt sind auch Spaziergänge in Parks und der freien Natur.

Die Infektionszahlen steigen in Tschechien seit Wochen dramatisch an. Am Mittwoch (21. Oktober 2020) wurde ein neuer Höchststand bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen vermeldet. Es kamen 11.984 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden hinzu. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf knapp 194.000.

Mehr als 1600 Menschen starben seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Tschechien gehört europaweit zu den Ländern mit den höchsten Infektionsraten je 100.000 Einwohner. Wie konnte es nur so weit kommen?

Corona grassiert im Land: Epidemiologe hat Erklärung

Epidemiologe Petr Smejkal vom Prager Forschungskrankenhaus IKEM hat eine Erklärung für die galoppierenden Fallzahlen. "Der Fehler ist wahrscheinlich im Sommer geschehen, als die Maßnahmen schnell gelockert wurden", sagt er.

Die Menschen hätten vergessen, dass das Virus immer noch unter uns ist. Auch die Regierung und verschiedene Experten hätten widersprüchliche Botschaften ausgesendet. Immerhin sei die Kommunikation inzwischen besser geworden.

Was die Akzeptanz der Regeln angehe, habe sich die Haltung der Menschen seit dem Frühjahr geändert. Das Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung sei längst nicht so weit entwickelt wie in Deutschland oder Schweden.

Protest in Prag eskaliert: Hooligans gegen Sicherheitskräfte

So kam es am Sonntag (18. Oktober 2020) zu Ausschreitungen, als 2000 Fußball- und Eishockey-Fans gegen die Einschränkungen im Sport protestierten. Dabei sei die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Demonstrationen von 500 Menschen überschritten worden, teilte die Polizei am Sonntag (18. Oktober 2020) mit.

Die Veranstalter beendeten die Versammlung im Stadtzentrum nach rund einer Stunde. Anschließend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Hooligans und den Sicherheitskräften.

Rauchbomben und Feuerwerkskörper wurden gezündet. Bei Personenkontrollen wurden nach Angaben der Polizei unter anderem Schlagstöcke und Schusswaffen sichergestellt. Mehr als ein Dutzend Personen wurden festgenommen.