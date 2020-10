Corona-Lage in Tschechien außer Kontrolle: Epidemiologe erklärt, was schiefgelaufen ist

Corona-Infektionsrate: Tschechien hält aktuell traurigen Spitzenplatz in EU

Derzeit jeder dritte Coronavirus-Test in Tschechien positiv

Epidemiologe Petr Smejkal vom Prager Forschungskrankenhaus IKEM nennt Gründe für immer weiter steigende Fallzahlen

Neue Regeln: Schulen und Gastronomie geschlossen, Sport- und Kulturveranstaltungen ausgesetzt, Treffen von mehr als sechs Personen verboten

Was müssen Pendler und Touristen beachten?

Epidemiologe hat Erklärung für katastrophale Corona-Lage in Tschechien: Es ist nicht lange her, als sich unser Nachbarland noch als Musterschüler in Sachen Corona-Bekämpfung bezeichnete. Tschechien sei "best in Covid", behauptete Ministerpräsident Andrej Babis im August. Mittlerweile stellt das Land einen Negativrekord nach dem anderen auf. Am vergangenen Wochenende wurde wieder ein trauriger Spitzenwert vermeldet. Mit 11.105 Fällen wurde in Tschechien erstmals die Schwelle von 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden überschritten. Umgerechnet auf die Bevölkerung nimmt das Land damit EU-weit einen traurigen Spitzenplatz bei der Infektionsrate ein. Wie konnte es nur so weit kommen?

Katastrophale Corona-Zahlen in Tschechien: Epidemiologe hat Erklärung

Epidemiologe Petr Smejkal vom Prager Forschungskrankenhaus IKEM hat eine Erklärung für die galoppierenden Fallzahlen. "Der Fehler ist wahrscheinlich im Sommer geschehen, als die Maßnahmen schnell gelockert wurden", sagt er.

Die Menschen hätten vergessen, dass das Virus immer noch unter uns ist. Auch die Regierung und verschiedene Experten hätten widersprüchliche Botschaften ausgesendet. Immerhin sei die Kommunikation inzwischen besser geworden.

Was die Akzeptanz der Regeln angehe, habe sich die Haltung der Menschen seit dem Frühjahr geändert. Das Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung sei längst nicht so weit entwickelt wie in Deutschland oder Schweden.

Protest in Prag eskaliert: Hooligans gegen Sicherheitskräfte

So kam es am Sonntag (18. Oktober 2020) zu Ausschreitungen, als 2000 Fußball- und Eishockey-Fans gegen die Einschränkungen im Sport protestierten. Dabei sei die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Demonstrationen von 500 Menschen überschritten worden, teilte die Polizei am Sonntag (18. Oktober 2020) mit.

Die Veranstalter beendeten die Versammlung im Stadtzentrum nach rund einer Stunde. Anschließend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Hooligans und den Sicherheitskräften.

Rauchbomben und Feuerwerkskörper wurden gezündet. Bei Personenkontrollen wurden nach Angaben der Polizei unter anderem Schlagstöcke und Schusswaffen sichergestellt. Mehr als ein Dutzend Personen wurden festgenommen.