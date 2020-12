Kontrollen von Ski-Touristen ab Freitag

Tschechien verbietet Verkauf von Coffee-to-go

Tschechien verlängert den Corona-Notstand bis zum 23. Dezember 2020

Corona -Regeln in Bayern: Der kleine Grenzverkehr nach Tschechien wird ausgesetzt.

Für kurze Einkaufstouren darf ab Mittwoch (9. Dezember 2020) nicht mehr ohne Weiteres nach Tschechien eingereist werden

Es gibt Ausnahmen bei der Einreise, zum Beispiel für Berufspendler

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete am Sonntag (6. Dezember 2020) neue verschärfte Corona-Regeln für Bayern. Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Tschechien wird ab Mittwoch (9. Dezember 2020) ausgesetzt.

Tschechien kontrolliert Skifahrer an den Grenzen ab Freitag

Die tschechische Polizei plant angesichts der Öffnung der Skigebiete in den Mittelgebirgen von Freitag an schärfere Kontrollen im Grenzgebiet zu den Nachbarstaaten. Das kündigte Innenminister Jan Hamacek am Mittwoch an. Die Papiere ausländischer Wintersportler sollen zudem auch direkt an den Pisten überprüft werden. Für sie gilt, dass sie einen negativen Corona-PCR-Test vorlegen müssen, der nicht älter als 72 Stunden ist. "Wir sind bereit, das durchzusetzen und zu kontrollieren", betonte der Sozialdemokrat.

Das betrifft ausschließlich den Tagestourismus. Längere Aufenthalte sind nicht möglich, weil die Hotels geschlossen sein werden. Ein Sprecher des Innenministeriums in Prag bestätigte diese Regelung für den Wintersport auf den Skipisten auf Anfrage. Für alle anderen Reisen nach Tschechien gilt, dass zwingend ein triftiger Grund vorliegen muss. Dazu zählen Tourismus und Sport in der Regel nicht.

In dem EU-Mitgliedstaat gilt ab Freitag wieder die zweithöchste Corona-Warnstufe mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Am Mittwoch meldeten die Behörden 7889 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn gab es 594 148 Infektionen und 9882 Todesfälle.

Mitnehmen verboten: Tschechien verbietet "Coffee-to-go"

Die tschechische Regierung hat mit einer neuen Corona-Regel für Irritationen gesorgt: Der Verkauf des beliebten "Coffee-to-go" ist nun verboten. In der Verordnung des Minderheitskabinetts zu den Krisenmaßnahmen heißt es umständlich, dass der Verkauf "ausgeschenkter oder vor Ort hergestellter Getränke" an Kunden zum Konsum "außerhalb der Innenräume" verboten werde. Mund-Nasen-Schutz jetzt bei Amazon anschauen Viele glaubten zunächst an einen Formulierungsfehler. Doch Gesundheitsminister Jan Blatny stellte inzwischen klar: "Das ist kein Irrtum - es zielt darauf ab, dass wir nicht auf Weihnachtsmärkten oder auf der Straße mit Bechern und Essen in der Hand herumlaufen." Für weitere Verwirrung sorgte Handelsminister Karel Havlicek. Seiner Ansicht nach sei Kaffee zum Mitnehmen erlaubt, wenn man den Becher "in einer Tasche nach Hause" mitnehme. In den Online-Kommentarseiten der Zeitung ließen Kaffeefreunde ihrem Unmut freien Lauf. "Das ist die reine Verhöhnung", meinte ein Internet-Nutzer. "Ich habe keine Zeit, morgens vor der Arbeit im Café zu sitzen", klagte ein anderer. "Das wird uns bestimmt vor der Pandemie retten", lautete ein sarkastischer Kommentar.

Tschechien verlängert Corona-Notstand bis Weihnachten

In Tschechien hat das Parlament einer Verlängerung des Corona-Notstands bis einschließlich 23. Dezember zugestimmt. Dafür waren am Mittwochabend (09.12.2020) in Prag 53 Abgeordnete. Dagegen votierten 36. Mit dem Vorschlag, den Ausnahmezustand gleich um 30 Tage bis zum 11. Januar zu verlängern, konnte sich die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Andrej Babis nicht durchsetzen. Der Notstand ermöglicht es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Derzeit dürfen sich in Innenräumen bis zu zehn Personen treffen. Es gilt eine weitgehende Maskenpflicht.

Allerdings mehrt sich Widerstand: Manche Kneipenwirte drohen offen damit, die aktuelle Sperrstunde um 20 Uhr zu missachten. Die Opposition kritisiert einen Teil der Maßnahmen als "absolut unsinnig". Nach jüngsten Lockerungen steigen die Fallzahlen in Tschechien wieder. Am Mittwoch meldeten die Behörden 5848 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie seit zwei Wochen nicht mehr. Insgesamt gab es bereits knapp 557 000 Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle. Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohner.

Corona-Regeln: Zum Einkaufen nach Tschechien - Söder will Touren verhindern

Die Erleichterungen für den kleinen Grenzverkehr werden gestrichen, erklärt die Bayerische Staatsregierung am Sonntag. Bisher wurde jedem ermöglicht, bis zu 24 Stunden test- und quarantänefrei ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland zu reisen. Sobald es die Lage zulasse, sollen die Erleichterungen allerdings wieder in Kraft treten.

Ausnahmen gelten unter anderem für Berufspendler. Der Besuch der Großeltern wird als weitere Ausnahme den Besuchen von Verwandten ersten Grades gleichgestellt.

Mit den neuen Einschränkungen sollen vor allem Einkaufstouren nach Tschechien unterbunden werden, sagte Söder bei der Pressekonferenz am Sonntag. In Tschechien wurden indes am Donnerstag (3. Dezember 2020) die Corona-Regeln gelockert.

Tschechien beendete am Donnerstag Lockdown

Der gesamte Einzelhandel sowie Gaststätten dürfen in Tschechien wieder aufmachen. In einem Lockdown waren alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte seit sechs Wochen geschlossen. Nun traten die Lockerungen in Kraft: Die nächtliche Ausgangssperre wurde abgeschafft, Museen und Galerien dürfen mit Einschränkungen öffnen, Theater und Kinos bleiben geschlossen.

Die Skigebiete in Tschechien dürfen vom 18. Dezember an öffnen. Das gab Gesundheitsminister Jan Blatny am Freitag bekannt. "Wir glauben, dass die meisten Menschen wirklich zum Sport in die Berge fahren und nicht wegen der abendlichen Unterhaltung", sagte der Mediziner. Mit den Einzelheiten zum Hygienekonzept und dem Warteschlangen-Management werde sich das Kabinett am Montag befassen. Das größte Skigebiet Tschechiens liegt in Spindlermühle (Spindleruv Mlyn) im Riesengebirge. Auch im Erzgebirge und im Böhmerwald gibt es Skipisten, die zumeist künstlich beschneit werden.

Es bleibt allerdings bei der Einstufung Deutschlands auf der roten Warnstufe. Das tschechische Gesundheitsministerium hatte Deutschland Mitte November im Europäischen Ampelsystem auf der Warnstufe Rot kategorisiert. Das ist die höchste Stufe auf der "Reise-Ampel". Seitdem gelten verschärfte Einreisebedingungen für Deutsche nach Tschechien. Konkret bedeutet das: Reiserückkehrer und Einreisende aus Deutschland müssen einen aktuellen Testnachweis vorlegen oder einen Corona-PCR-Test machen. Zudem muss vor der Ankunft online ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Welche Auflagen hierbei im Detail erfüllt werden müssen, erläutert hier das tschechische Gesundheitsministerium. Touristische Reisen nach Tschechien sind nicht erlaubt. Die deutsche Bundesregierung hat Tschechien bereits seit dem 25. September als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen.

Corona-Experte warnt vor "dritter Welle" in Tschechien

Ministerpräsident Andrej Babis ermahnte die Menschen in der Vorweihnachtszeit zur Selbstdisziplin. Er sei angesichts der aktuellen Lockerungen "leicht nervös", räumte er im Fernsehsender "Nova" ein. "Drücken wir die Daumen und seien wir wirklich diszipliniert."

Manche Experten wie der Biologe Jaroslav Flegr hielten die Lockerungen in Tschechien für verfrüht und warnten vor einer "dritten Welle" an Corona-Infektionen.

Tschechien mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern hatte noch vor kurzem eine der höchsten Infektionsraten in Europa zu beklagen. Inzwischen sieht es etwas besser aus. Dennoch wurden am Mittwoch (2. Dezember 2020) immerhin noch 5176 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Seit Pandemiebeginn gab es insgesamt rund 528.000 bestätigte Infektionen und mehr als 8400 Todesfälle.

Corona trifft Tschechien besonders hart - Epidemiologe hat Erklärung

Epidemiologe Petr Smejkal vom Prager Forschungskrankenhaus IKEM hat eine Erklärung für die verhältnismäßig hohen Fallzahlen. "Der Fehler ist wahrscheinlich im Sommer geschehen, als die Maßnahmen schnell gelockert wurden", sagt er.

Die Menschen hätten vergessen, dass das Virus immer noch unter uns ist. Auch die Regierung und verschiedene Experten hätten widersprüchliche Botschaften ausgesendet. Immerhin sei die Kommunikation inzwischen besser geworden.

Was die Akzeptanz der Regeln angehe, habe sich die Haltung der Menschen seit dem Frühjahr geändert. Das Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung sei längst nicht so weit entwickelt wie in Deutschland oder Schweden.

