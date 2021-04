Mit Erlass einer nochmals weiter gefassten Allgemeinverfügung durch die Stadt Hof am Freitag, 9. April 2021, forcierte die Polizei Hof mit Unterstützung der Operativen Ergänzungsdienste die Kontrollen im Stadtgebiet. Über das Wochenende verstießen 77 Personen gegen die Regeln und werden ein Bußgeld bezahlen müssen.

Während bei den ganz neuen Vorschriften, wie bei der Ausgangssperre ab 20.30 Uhr, noch etwas Augenmaß gefordert war, setzten die Polizisten die bereits bekannten Regeln mit aller Konsequenz durch. So lösten die Beamten eine Hochzeitsfeier und eine Geburtstagsfeier sowie mehrere Treffen im Freien mit bis zu sieben Personen auf.

Corona-Kontrollen in Hof: Mann schlägt Polizisten

Sechs Personen hielten sich nicht an die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Sie erhielten genauso eine Anzeige wie vier Personen, die in den geforderten Bereichen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Am Sonntagnachmittag kam es in der Pfarr zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 41-Jähriger hatte sich mit fünf anderen Männern getroffen und sollte daher angezeigt werden. Weil er sich nicht ausweisen wollte, durchsuchten in die Polizisten. Dabei stieß er einen Beamten mit einem Schlag seiner Hand nach hinten. Die Einsatzkräfte fixierten ihn daraufhin am Boden und legten ihm Handfesseln an. Neben einer Ordnungswidrigkeitsanzeige muss er sich nun wegen einer Straftat verantworten.

Die Polizei wird auch in der Zukunft die Allgemeinverfügung und Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Unterstützungskräften überwachen und Verstöße konsequent zur Anzeige bringen. Kein Wunder, dass die Stadt Hof diesbezüglich keine Gnade kennt. Die Corona-Zahlen im Stadtgebiet sind weiterhin die höchsten in ganz Deutschland.

Symbolbild: markusspiske/pixabay.com