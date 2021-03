Covid-19 im Raum Hof: Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind im bundesweiten Vergleich weiterhin hoch. Zudem wurden nun Virus-Varianten in Hof festgestellt. Das aktuelle Infektionsgeschehen bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 19.03.2021, 14.08Uhr: 59 weitere Personen Corona-positiv, ein Todesfall

In Stadt und Landkreis Hof sind 59 weitere Personen Corona-positiv getestet worden, davon 28 in der Stadt und 31 im Landkreis Hof. 23 Personen waren als Kontaktpersonen I bekannt. Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 6960 Personen. Da 33 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 659 Personen. 6104 Personen gelten als genesen.

Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Dabei handelt es sich um eine 63-jährige Frau aus der Stadt Hof, der mit dem Corona-Virus verstorben ist. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen der Verstorbenen, bekundet das Hofer Landratsamt.

Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 197 an.

Die 659 Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 337

Stadt Hof: 322

Aktuelle 7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 183,5

Stadt Hof: 205,1

Update vom 18.03.21, 15 Uhr: Testmöglichkeiten an 30 Teststellen an diesem Wochenende

Das Schnelltest-Angebot von Stadt und Landkreis Hof wird gut angenommen: Gestern haben sich über 1.100 Bürger an den Teststellen im Hofer Land testen lassen. Auch an diesem Wochenende besteht erneut die Möglichkeit, sich kostenfrei auf das Corona-Virus hin testen zu lassen.

1. Schnelltests

Wer einen Schnelltest machen möchte, kann dies am Samstag (20.03.21) an den vier Schnelltest-Stationen im Landkreis machen:

Naila :

Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila)

Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr

: Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila) Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr Münchberg :

Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg)

Testzeit: 13:30 - 15:00 Uhr

: Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg) Testzeit: 13:30 - 15:00 Uhr Oberkotzau :

Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau)

Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr

: Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau) Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr Rehau:

Ort: Sportzentrum (Pilgramsreuther Str. 46, 95111 Rehau)

Testzeit: 13:30 - 15:00 Uhr

Darüber hinaus besteht am Sonntag (21.03.21) in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr an 22 weiteren Teststellen im Landkreis sowie zwischen 15:00 und 17:00 Uhr an drei Teststellen in der Stadt Hof die Möglichkeit, sich mittels Schnelltests auf das Corona-Virus hin testen zu lassen. An der Zentralen Teststation der Hofer Freiheitshalle werden zwischen 14:00 und 14:30 Uhr Schnelltests angeboten. Alle Teststationen finden Sie unter https://www.landkreis-hof.de/teststellen/

Für die Schnelltests bitte den Personalausweis mitbringen.

2. PCR-Tests

PCR-Tests werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr an der Zentralen Teststation an der Hofer Freiheitshalle angeboten.

Die Zufahrt zur Teststelle erfolgt über die Hans-Högn-Straße zum Volksfestplatz. Hier werden die Fahrzeuge dann zur Abstrichstelle weitergeleitet. Für die Durchführung eines PCR-Tests bitten wir Sie, Ihre Versichertenkarte mit zur Teststelle zu nehmen.

Die Teststellen sind nicht Wohnort-gebunden. D.h. unabhängig davon, in welcher Gemeinde Sie wohnen, kann jede der Teststellen genutzt werden.

Update vom 16.03.2021, 16.15 Uhr: Erste Region in Franken weicht von Impf-Reihenfolge ab

Als erste Region in Bayern weicht Hof von der bundesweit vorgegebenen Impfreihenfolge ab. Hausärzte dürfen ihre Patienten individuell gegen Corona impfen, verkündeten Stadt und Landkreis am Dienstag mit einer Pressemitteilung. Davon sollen chronisch Kranke und Patienten mit Vorerkrankungen profitieren. Außerdem sollen sich Lehrkräfte von Abschlussklassen und Mitarbeitende der Ganztagsbetreuung impfen lassen können.

Im Impfzentrum würden die Termine aber weiter nach der Impfverordnung vergeben, hieß es weiter. Demnach sollen zunächst Senioren über 80 Jahren, Mitarbeitende in der Pflege und von medizinischen Einrichtungen geimpft werden. Ab kommender Woche könnten in Hof auch über 70-Jährige dran sein. Im Impfzentrum Hof finden momentan täglich mehr als 700 Impfungen statt, außerdem führen zwölf Ärztinnen und Ärzte Impfungen in ihrer Praxis durch.

Mit einer Änderung der Impfverordnung hatte es der Bund vergangene Woche möglich gemacht, von der Impfreihenfolge abzuweichen. So soll eine Ausbreitung des Virus aus hochbelasteten Grenzregionen möglichst verhindert werden. Der sächsische Vogtlandkreis hatte schon angekündigt, die neue Regelung umzusetzen. Dort können sich seit vergangenem Freitag alle Erwachsenen für einen Impftermin registrieren.

Die Region Hof an der Grenze zu Tschechien ist besonders von der Pandemie betroffen. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag für die Stadt mehr als 292 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, für den Landkreis knapp 130. Bayernweit lag die Inzidenz demnach bei 89.

Update vom 13.03.2021, 15.30 Uhr: 26 Corona-Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

In Stadt und Landkreis Hof sind 26 weitere Personen Corona-positiv getestet worden, davon 10 im Stadtkreis und 16 im Landkreis Hof. Drei Personen waren bereits als Kontaktperson I bekannt, wie das Landratsamt Hof berichtet.

"Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 6716 Personen. Da 40 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 610 Personen. 5912 Personen gelten als genesen", so das Landratsamt.

Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. "Dabei handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus dem Landkreis sowie eine 86-jährige Frau aus dem Landkreis, die beide am Corona-Virus verstorben sind.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen der Verstorbenen." Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 194 an.

Die 610 Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 289

Stadt Hof: 321

Aktuelle 7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 117,1

Stadt Hof: 318,6

Update vom 12.03.2021, 11.00 Uhr: Aktuelle Inzidenzen entscheiden über Unterrichtsform nächste Woche

62 weitere Personen haben sich in Stadt und Landkreis Hof mit dem Coronavirus infiziert. Laut Informationen des Landratsamtes sind 20 Menschen aus dem Kreis und 42 Menschen der Stadt Hof betroffen. 19 Menschen waren bereits als Kontaktpersonen ersten Grades bekannt - 18 von ihnen stehen in Zusammenhang mit Einrichtungen. Um welche Einrichtungen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Unterdessen bestätigt die zuständige Gesundheitsbehörde, dass eine 89-jährige Frau in Zusammenhang mit dem Virus gestorben ist. Damit ist die Zahl der Todesfälle auf gesamt 192 gestiegen.

Des Weiteren liegt die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Hof bei 115,0 und für die Stadt bei 351,3.

Laut weiterer Informationen heißt es außerdem, dass ab Montag (15. März 2021) Schülerinnen und Schüler aller Abschlussklassen des Landkreises Hof wieder in den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht übergehen. Bei den beruflichen Schulen kann es in Einzelfällen zu Sonderlösungen kommen. Hier werden die Schülerinnen und Schüler von der jeweiligen Schulleitung informiert.

In der Stadt Hof findet aufgrund der hohen Inzidenz weiterhin Distanzunterricht statt. Einzig unaufschiebbare Prüfungen von Abschlussklassen können in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 m durchgeführt werden, heißt es abschließend.

Update vom 11.03. 2021, 11.45 Uhr: Mann und Frau versterben "am Coronavirus"

Die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof bestätigen am Donnerstag (11. März 2021) zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet, handelt es sich bei den beiden Verstorbenen um eine 60-jährige Frau und einen 67 Jahre alten Mann. Laut den Informationen des Landratsamtes sind die beiden "am" Coronavirus verstorben.

Des Weiteren wurden derzeit in Kreis und Stadt 53 Neuinfektionen bekannt. 26 davon stammen aus dem Landkreis Hof, 27 aus der Stadt. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt bei 113,9 und für die Stadt bei 327,3.

Update vom 10.03.2021, 17 Uhr: Zusätzliche Impfdosen für Hof

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis Hof läuft seit Mittwoch unter Vollauslastung. Seit heute werden dort über 700 Bürgerinnen und Bürger pro Tag geimpft.

„Wir haben als Landkreise entlang der tschechischen Grenze gemeinsam darum gekämpft, mehr Impfstoff für unsere Region zu erhalten. In Folge unserer Forderung bekommen wir jetzt mehr Impfstoff für Stadt und Landkreis Hof, den wir in den nächsten Tagen in unserem Impfzentrum unter Volllast verimpfen werden. Darüber hinaus haben wir seit dieser Woche ein Pilotprojekt mit 12 Hausarztpraxen im Hofer Land - auch dort wird geimpft“, so Landrat Dr. Oliver Bär.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla ergänzt: „Das war langersehnt. Unser Impfzentrum nutzt seine Kapazität voll aus und das Team zeigt, was es kann. Alle zusätzlichen Impfdosen sind hier an der richtigen Stelle und was mich besonders freut ist, dass es damit auf der langen Warteliste schneller vorangeht“.

In den vergangenen Wochen konnten im Impfzentrum Hofer Land täglich rund 350 Impfungen durchgeführt werden. Mit den über 3.000 zusätzlichen Impfdosen, die bereits geliefert wurden, können nun mehr als doppelt so viele Menschen mit dem Impfstoff versorgt werden. Weitere 1.500 Impfdosen sollen in dieser Woche noch folgen.

„Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall bis Mitte nächster Woche unter Vollauslastung weiterimpfen können. Natürlich hoffen wir, dass wir auch weiterhin mit ausreichend Impfstoff versorgt werden, damit wir dieses hohe Niveau halten können und bei den Impfungen zügig vorankommen“, so der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Thomas Hertel.

Die Chancen dafür stehen momentan gut: Die bayerischen Landkreise mit hohen Inzidenzwerten entlang der Grenze zu Tschechien sollen kurzfristig noch einmal 100.000 zusätzliche Dosen Impfstoff bekommen. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer entsprechenden Mitteilung der EU angekündigt. Demnach sollen noch im Laufe des März 100.000 Impfdosen extra zur Verfügung gestellt werden.

“Dies ist eine wichtige und gute Nachricht für uns“, so der Hofer Landrat Dr. Oliver Bär. „Wir können damit mehr und schneller impfen. Damit können wir schneller an einer guten Perspektive für unsere Region arbeiten.“

Zusätzlich zu den bereits versprochenen Sonderzuteilungen erhalten besonders betroffene Grenzregionen damit insgesamt 150.000 Dosen Impfstoff. „Das ist ein gutes Ergebnis unsere Gespräche mit Bund und Freistaat. Wichtig war der Einsatz des Ministerpräsidenten bei Ursula von der Leyen. Die EU hat erkannt, dass die hohen Inzidenzwerte in der Grenzregion eine europäische Dimension haben“, so Bär weiter.

Update vom 08.03.2021, 16.45 Uhr: Corona-Impfung beim Hausarzt - Pilotprojekt gestartet

Stadt und Landkreis Hof möchten im Rahmen eines Pilotprojektes Corona-Impfungen durch Hausarztpraxen erproben. Dazu fanden in der vergangenen Woche bereits 264 Impfungen durch zwei Arztpraxen in der Turnhalle der Geroldsgrüner Lothar-von-Faber-Grundschule statt. Ab dieser Woche wird zudem direkt vor Ort, in zwölf Praxen in Stadt und Landkreis Hof, mit dem Impfen begonnen. Darüber hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet.

„Wir möchten im Rahmen dieses Pilotprojektes verschiedene Modelle testen, um unseren Bürgerinnen und Bürgern dann, wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, die bestmögliche Versorgung bieten zu können. Dazu haben wir uns frühzeitig mit unseren Hausärzten abgestimmt.“, wird der Hofer Landrat Dr. Oliver Bär zitiert.

In vier Praxen in Stadt und Landkreis Hof wurde heute mit der Pilotphase begonnen. Eine davon ist die Praxis Dr. Voit/Lucas in Naila, in der ab heute sowohl über 80-jährige, als auch Patienten mit Vorerkrankungen geimpft werden. Die Reaktionen auf das Impfangebot vor Ort sei positiv, freut sich Birgitt Lucas: „Gerade für unsere älteren Patienten sind die kurzen Wege in die Hausarztpraxis ein wichtiges Kriterium. Wir sind am Ort, oft fußläufig zu erreichen, das ist ein großer Pluspunkt.“

Einen weiteren Vorteil sehen die Verantwortlichen im persönlichen Kontakt. „Wir kennen jeden unserer Patienten persönlich und können so insbesondere mit Blick auf Vorerkrankungen optimal aufklären“, erklärt Dr. Helmut Voit, einer der teilnehmden Hausärzte. In einer anderen Praxis haben laut Landkreis Hof bereits eine Kategoriesierung der rund 5000 Patienten stattgefunden: "Wer ist bereits geimpft, wer möchte geimpft werden, wer sollte aufgrund von chronischen Vorerkrankungen dringend geimpft werden, wer kann zu uns in die Praxis kommen oder wer sollte besser mobil von uns versorgt werden. All diese Fragen lassen sich von Hausärzten besser beantworten und entsprechend planen.“, beschreibt die Besitzerin einer Praxis in Lichtenberg, Frau Dr. Häußinger, die Hintergründe der Kategoriesierung.

Update vom 08.03.2021, 11.00 Uhr: Online-Schulung - Landkreis bereitet Unternehmen auf Anwendung von Corona-Schnelltests vor

Für Betriebe aus Stadt und Landkreis Hof wird es am Mittwoch (10. März 2021) um 19.00 Uhr eine Online-Schulung zur Anwendung von Antigen-Schnelltests geben. Das berichtet das Landratsamt am Montag (08. März 2021) in einer Pressemitteilung.

Die Schulung richtet sich dabei an alle Unternehmen, die Interesse daran haben, betriebsintern selbst zu testen. Einzelne Mitarbeiter werden am Mittwoch von Dr. Andreas Pötzl geschult und können dann die Tests eigenständig in den Betrieben durchführen.

Die Zugangsdaten zur Online-Schulung erhalten Interessenten bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hof unter folgender Email-Adresse: wirtschaft@landkreis-hof.de.



Eine Grundausstattung an Schnelltests stellen Stadt und Landkreis Hof auch weiterhin Ihren Unternehmen kostenfrei zur Verfügung. Diese können über die Website des Landratsamtes bestellt werden, heißt es weiter. Bisher haben diesen Angebot bereits rund 1.000 Unternehmen im Hofer Land angenommen. Über 120.000 Tests wurden bereits verteilt.

Update vom 07.03.2021, 12.30 Uhr: Stadt Hof bleibt bundesweit Inzidenz-Spitzenreiter

In Stadt und Landkreis Hof sind am Sonntag 27 weitere Personen corona-positiv getestet worden, heißt es aus dem Landratsamt. 13 Fälle kommen aus der Stadt Hof und 14 Fälle aus dem Landkreis. Neun Personen waren als Kontaktperson I bekannt und vier Personen stehen in Zusammenhang mit Firmen. Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt damit auf 6486 Personen. Da 43 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 589 Personen. 5709 Personen gelten als genesen.

Die 589 Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 317

Stadt Hof: 275

Der aktuelle 7-Tages-Inzidenzwerte liegt laut Berechnungen des RKI im Landkreis bei 147,7. Die Stadt Hof bleibt dagegen Inzidenz-Spitzenreiter in ganz Deutschland mit einem Wert von 320,8. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen ebenfalls fränkische Regionen: der Kreis Wunsiedel mit einer Inzidenz von 312,4 sowie auf Platz 3 der Landkreis Kulmbach mit einer Inzidenz von 262,7.

Update vom 05.03.2021, 17.30 Uhr: Hof mit höchster Inzidenz bundesweit - neue Allgemeinverfügung erlassen

Mit einem Wert von 342,6 führt die Stadt Hof aktuell die bundesweite "Rangliste" der 7-Tage-Inzidenzen an. Wie das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung am Freitag (05. März 2021) berichtet, sind 51 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei kommen 19 der Fälle aus dem Landkreis und 32 aus der Stadt.

13 Personen stehen in Zusammenhang mit Einrichtungen. Außerdem bestätigte das Gesundheitsamt zwei weiter Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Ein 73-jähriger Mann und ein 66-jähriger Mann sind verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 188.

Stadt und Landkreis Hof haben aufgrund der Lage ihre Allgemeinverfügung bis einschließlich 21. März 2021 verlängert. Dabei haben sich folgende Änderungen ergeben:

Schulen: Ab Montag (08. März 2021) findet in allen Schulen der Stadt Hof wieder Distanzunterricht stadt. Unaufschiebbare Prüfungen können unter Corona-Auflagen in Präsenzform durchgeführt werden. Im Landkreis gelten die Regelungen des Freistaates Bayern: Abschlussklassen der Gymnasien bleiben im Präsenz- und Wechselunterricht. Für alle anderen Schularten sieht der Freistaat Präsenz- und Wechselunterricht ab dem 15. März 2021 vor.

Ab Montag (08. März 2021) findet in allen Schulen der Stadt Hof wieder Distanzunterricht stadt. Unaufschiebbare Prüfungen können unter Corona-Auflagen in Präsenzform durchgeführt werden. Im Landkreis gelten die Regelungen des Freistaates Bayern: Abschlussklassen der Gymnasien bleiben im Präsenz- und Wechselunterricht. Für alle anderen Schularten sieht der Freistaat Präsenz- und Wechselunterricht ab dem 15. März 2021 vor. Alten- und Pflegeheime: Die Testung von Personal in Alten- und Seniorenresidenzen, vollstationären Einrichtungen der Pflege sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wurde neu geregelt. Hintergrund ist, dass die bis dato auf Grund einer Regelung des Freistaates Bayern vorgesehene Testpflicht durch ein Urteil des VGH außer Kraft gesetzt wurde. In Stadt und Landkreis Hof gilt daher: Mitarbeiter der genannten Einrichtungen müssen sich mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen.

Alle weiteren Regelungen der Allgemeinverfügungen von Stadt und Landkreis Hof gelten weiterhin.

Update vom 04.03.2021, 14.20 Uhr: Nächste Test-Aktion am Sonntag - Distanzunterricht ab Montag

Am Mittwoch (03. März 2021) haben sich 834 Bürgerinnen und Bürger zum Auftakt der Testaktion an den Corona-Schnelltest-Stationen in den Gemeinden des Landkreises Hof und in der Stadt testen lassen.

Laut Informationen des Landratsamtes sind neun der Schnelltests positiv ausgefallen. Landrat Dr. Bär und Oberbürgermeisterin Eva Döhla sind froh über die zahlreiche Teilnahme an den Testungen: "Wir sind all denjenigen, die unser Angebot angenommen und sich haben testen lassen sehr dankbar. Jeder, der sich testen lässt, trägt dazu bei, dass wir Personen, die das Virus in sich tragen, ausfindig machen können und so eine weitere Verbreitung verhindern können. Unser Dank gilt insbesondere auch den vielen Ehrenamtlichen, ohne die wir unser flächendeckendes Testangebot nicht durchführen könnten."

Die nächste große Testung finden am Sonntag (07. März 2021) vor Ort in den Gemeinden von jeweils 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt, so das Landratsamt. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit sich täglich an der Teststation der Hofer Freiheitshalle sowie an den Schnelltest-Stationen in Naila, Münchberg, Oberkotzau und Rehau testen zu lassen. Alle Standorte und Testzeiten finden Sie auf der Homepage des Landkreises Hof unter https://www.landkreis-hof.de/teststellen/ .

Ab Montag (08. März 2021) gehen die Abschlussklassen der Gymnasien in Hof sowie der FOS/BOS und der beruflichen Schulen wieder in den Distanzunterricht. Das berichtet die Stadt Hof in einer Pressemitteilung am Donnerstag (04. März 2021). Die Stadt Hof arbeitet derzeit an einer Allgemeinverfügung, die voraussichtlich am Freitag (05. März 2021) bekannt gegeben wird.

Update vom 01.03.2021, 11.30 Uhr: Neue Corona-Infektionen und zwei weitere Todesfälle

In Stadt und Landkreis Hof sind 54 weitere Personen Corona-positiv getestet worden. 24 der Fälle kommen aus dem Landkreis, 30 aus der Stadt. 33 Personen waren als Kontaktperson I bekannt, fünf stehen im Zusammenhang mit Einrichtungen. Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt damit auf 6253 Personen.

Da 33 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 612 Personen. Die 612 Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:Landkreis Hof: 375, Stadt Hof: 237. 5456 Personen gelten als genesen.

Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Dabei handelt es sich um einen 60-jährigen Mann aus dem Landkreis Hof, der am Corona-Virus verstoben ist, sowie einen 62-jährigen Mann aus dem Landkreis Hof, der mit dem Corona-Virus verstorben sind. Worin der genaue Unterschied zwischen einem Todesfall "an" und "mit" Corona besteht, können Sie hier nachlesen.

Die aktuelle 7-Tages-Inzidenzwerte liegen im Landkreis Hof bei 137,1 und in Stadt Hof bei 251. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 185 an.

Update vom 28.02.2021, 15.00 Uhr: "Am Coronavirus" - 52-jähriger Mann verstorben

In der Stadt und im Landkreis Hof sind 50 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Landratsamt Hof gibt es 28 Kontaktpersonen ersten Grades. Weiterhin bestätigte die zuständige Gesundheitsbehörde einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Dabei handelt es sich um einen 52-jährigen Mann aus der Stadt Hof, der laut Landratsamt Hof "am Coronavirus" verstorben ist. Ob er Vorerkrankungen hatte ist derzeit nicht bekannt.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz der Stadt Hof liegt am Sonntag (28. Februar 2021) bei 205,1 und für den Landkreis bei 129,7.

Update vom 26.02.2021, 20.00 Uhr: Infektionslage weiter angespannt - Lehrer und Erzieher werden früher geimpft

Der Raum Hof verzeichnet weiterhin eine hohen Anzahl an Corona-Infektionen. Wie das Landratsamt Hof am Freitag (26.02.2021) mitteilte, wurden 39 weitere Menschen positiv getestet, womit aktuell 617 Personen als infiziert gelten.

Außerdem gab es drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein 79 Jahre alter Mann und eine 91 Jahre alte Frau aus dem Landkreis sowie eine 87 Jahre alte Frau aus der Stadt Hof sind verstorben. Insgesamt sind damit inzwischen 180 Menschen aus dem Raum Hof an oder mit Corona verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof liegt laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes bei 151,9, für die Stadt beträgt der Wert 172,4 (Stand: 26.02., 0.00 Uhr).

Das Landratsamt teilte zudem mit, dass die Lehrer und Erzieher in der Region bereits früher gegen Corona geimpft werden können. Eine Anpassung der Impfverordnung der Bundesregierung zieht Grund-, Sonder- und Förderschullehrer sowie das Personal von Kinderbetreuungseinrichtung oder der Kinderpflege ab sofort in die Gruppe 2 der Impfreihenfolge vor. Sie haben damit hohe Priorität.

Der Stadt und dem Landkreis werden bei der Imfpstoffverteilung 2.000 zusätzliche Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes bedacht. Auch medizinisches Personal wird mit diesen Dosen geimpft. "Damit wird einerseits ein Beitrag zum Infektionsschutz geleistet, andererseits ist die Impfung ein wichtiger Baustein, um Grundschulen und Kitas wieder öffnen zu können", so Landrat Dr. Oliver Bär und Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Die Impfungen können voraussichtlich übernächste Woche beginnen. Wie Stefan Stadelmann, Leiter des Schulamtes für Stadt und Landkreis Hof, erklärt, wurden alle berechtigten Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bereits angeschrieben, um abzufrage, wer das Impfangebot annehmen möchte.

Update vom 20.02.2021, 11.30 Uhr: Mehr als 40 Corona-Fälle an Klinik im Hofer Land

In der Klinik in Münchberg im Landkreis Hof sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Wie das Landratsamt am Samstag (20.02.2021) mitteilte, wurden bisher 26 Mitarbeiter sowie 16 Patienten positiv getestet. Um sicherstellen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, wird die komplette Belegschaft sowie alle Patienten mehrfach getestet.

Vorsichtshalber wurden zunächst alle elektiven Operationen (freiwillige Eingriffe) des Hauses ausgesetzt. Neu aufzunehmende Patienten werden über die Klinik in Naila versorgt. Die Corona-Station bleibt trotzdem weiterhin geöffnet. Eine akute Notfallversorgung vor Ort kann weiterhin gewährleistet werden.

Der Landkreis Hof verzeichnet noch immer eine der höchsten Inzidenzen in Deutschland. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes liegt der Wert pro 100.000 Einwohner für die vergangenen sieben Tage bei 216,2 (Stand: 20.02., 0.00 Uhr). Aufgrund der Grenzlage zu Tschechien, wo die Corona-Lage aktuell besonders schlimm ist, hat sich zuletzt auch das Infektionsgeschehen im Hofer Land verschlechter.

Update vom 19.02.2021, 17.35 Uhr: Personal positiv getestet - Corona-Fälle im Seniorenhaus Zell

Unter dem Personal einer Senioreneinrichtung im Fichtelgebirge grassiert das Coronavirus. Wie das Landratsamt Hof in einer kurzen Mitteilung am Freitag (19. Februar 2021) bekannt gibt, wurden 15 Mitarbeiter im Seniorenhaus Zell (Landkreis Hof) positiv getestet.

Dieses Ergebnis brachte eine Reihentestung. Bewohner scheinen nicht betroffen zu sein. "Insgesamt sind dort 15 Fälle bekannt", so das Landratsamt.

Angaben zum weiteren Vorgehen machte die Behörde nicht.

Update vom 18.02.2021, 12.15 Uhr: Inzidenzen in Stadt und Kreis Hof steigen weiter an

50 weitere Personen sind laut Informationen des Landratsamtes Hof am Donnerstag (18. Februar 2021) positiv auf Covid-19 getestet worden. Davon kommen 32 Menschen aus dem Landkreis und 18 aus der Stadt Hof.

Insgesamt hat es 22 Kontaktpersonen gegeben - fünf von ihnen stehen in Zusammenhang mit Firmen. Eine gute Nachricht: 35 Menschen konnten wieder aus der Qurantäne entlassen werden.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Landkreis 188,8 und in der Stadt 224,8.

Update vom 07.02.2021, 9.15 Uhr: Landratsamt korrigiert Meldung zu Coronafällen in Notbetreuung

Wie das Landratsamt am Sonntagmorgen mitteilt, ist bei der Meldung am Samstag ein Fehler unterlaufen: Es wurden nicht, wie zunächst berichtet, drei Mitarbeiter und sieben Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Stattdessen sind sieben Schüler und drei Mitarbeiter in Quarantäne. Positiv getestet wurden zwei Schüler der freien Montessori-Volksschule in Berg.

Update vom 06.02.2021, 17 Uhr: Mehrere Mitarbeiter und Schüler aus Notbetreuung positiv getestet

"In der freien Montessori-Volksschule in Berg wurden drei Mitarbeiter und sieben Schüler in der Notbetreuung positiv auf das Virus getestet", heißt es in einer sehr kurzen Pressemitteilung des Landratsamtes Hof am Samstag (6. Februar 2021).

Was das für die Notbetreuung in der betroffenen Schule bedeutet, war am Samstag nicht ersichtlich. Bereits einen Tag zuvor meldete das Landratsamt auch positive Fälle aus dem AWO Kindergarten in Schauenstein sowie aus dem Seniorenheim in Zell. In beiden Einrichtungen gab es jeweils acht positive Corona-Tests.

Weiterhin meldete das Hofer Landratsamt am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 309,07 für den Landkreis sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 298,96 für die Stadt Hof. Bei den Werten beruft sich das Landratsamt auf das Robert-Koch-Institut (RKI).

Update vom 05.02.2021, 15.45 Uhr: Corona-Inzidenz in der Stadt stark gestiegen

Nachdem am Donnerstag (04.02.2021) der Inzidenzwert im Landkreis Hof über Nacht um mehr als 100 angestiegen ist, verzeichnet auch die Stadt Hof einen starken Anstieg. Wie das Landratsamt Hof am Freitag (05.02.2021) mitteilte, wurden in der Region 72 weitere Menschen positiv auf Corona getestet, davon 40 aus dem Landkreis und 32 aus der Stadt.

Davon waren 13 Menschen bereits als Kontaktperson bekannt, vier Fälle stehen im Zusammenhang mit Firmen und drei im Zusammenhang mit Einrichtungen. Darüber hinaus meldete das Landratsamt, dass acht Menschen in einem AWO Kindergarten in Schauenstein positiv auf das Virus getestet wurden. Auch in einem Seniorenheim in Zell wurden zwei weitere Mitarbeiter positiv getestet, womit die Zahl der bekannten Fälle in dem Heim auf acht steigt.

In der Region Hof sind damit aktuell 753 Menschen infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 5382 Einwohner aus Stadt und Landkreis positiv getestet, wovon 4464 inzwischen wieder als genesen gelten.

Die Gesundheitsbehörde bestätigte außerdem einen weiteren Todesfall: Ein 62 Jahre alte Frau aus dem Landkreis ist verstorben, nachdem sie positiv auf Corona getestet wurde. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt damit bei 165.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof ist laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes weiterhin die zweithöchste in Bayern mit einem Wert von 337,5 (Stand: 05.02., 0.00 Uhr). Den höchsten Wert verzeichnet der oberpfälzische Landkreis Tirschenreuth. Die Inzidenz der Stadt Hof ist mit den neuen Infektionsfällen über Nacht ebenfalls stark angestiegen und liegt nun bei 327,3.

Update vom 04.02.2021, 21.00 Uhr: Notbetreuung muss schließen - sieben Corona-Fälle

Im Landkreis Hof muss die Notbetreuung einer Grundschule aufgrund eines Corona-Ausbruches schließen. Wie das Landratsamt am Donnerstag (04.02.2021) mitteilte, wurde in der Grundschule Regnitzlosau ein weiteres Kind positiv auf Corona getestet.

Insgesamt gibt es damit sieben positive Fälle in der Notbetreuung, weshalb das Angebot vorerst eingestellt werden musste. Der Distanzunterricht der Schule findet weiterhin statt, wie geplant.

Zudem wurden zwei Mitarbeiter in einem Sozialwerk in Hof positiv auf das Virus getestet.

Update vom 04.02.2021, 15.11 Uhr: Inzidenz über Nacht enorm gestiegen: Landkreis Hof mit höchstem Wert Deutschlands

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Hof ist über Nacht um mehr als 100 gestiegen. Lag die Inzidenz am Mittwoch noch bei 261,60, beträgt sie am Donnerstag 378,70 - das ist der aktuell höchste Wert in ganz Deutschland (Stand: 04.02.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Die Stadt Hof liegt mit einem Wert von 277,1 im bundesweiten Ranking auf Platz 3.

Insgesamt sind im Raum Hof nach Angaben des Landratsamts 176 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 122 davon kommen demnach aus dem Landkreis, 54 aus der Stadt Hof. 60 Neuinfizierte waren bereits als Kontaktpersonen bekannt beziehungsweise stehen im Zusammenhang mit bekannten Fällen in Unternehmen oder Einrichtungen. Bei zwei weiteren Fällen handelt es sich laut Landratsamt um Reiserückkehrer.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof ist damit auf 5310 gestiegen. Da zwölf Menschen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 720 Personen. 4426 Personen gelten dem Landratsamt zufolge als genesen.

Landrat: "Zusammenhänge zu unserer Nachbarregion Tschechien klar erkennbar"

"Die Fallzahlen des RKI verdeutlichen, dass insbesondere die Nachbarregionen zu Tschechien aktuell besonders betroffen sind", teilt das Landratsamt Hof am Donnerstag (04.02.2021) mit. Tschechien gelte mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 443,6 als Hochinzidenzgebiet (Stand: 04.02.2021).

Während sich die Zahlen der Corona-Infizierten in Deutschland zuletzt nach unten bewegt hätten, seien im Hofer Land in den vergangenen Tagen stetig neue Fälle hinzugekommen. Von dieser Entwicklung seien auch andere grenznahe Regionen betroffen - etwa die benachbarten Landkreise Wunsiedel im Fichtelgebirge (Platz 5 im RKI-Ranking) und Tirschenreuth (Platz 2).

"Die Zusammenhänge zu unserer Nachbarregion Tschechien sind klar erkennbar", hält Landrat Oliver Bär (CSU) fest. "Die hohen Inzidenzwerte, beispielsweise in Eger mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 1000, haben sich insbesondere auch auf den Eintrag nach Deutschland bemerkbar gemacht."



Wie das Landratsamt berichtet, ist auch die Zahl der Corona-Fälle, die Veränderungen aufweisen, gestiegen. Rund 30 Prozent der Neuinfektionen aus der vergangenen Woche geben demnach Anhaltspunkte, dass es sich um eine Virus-Variante handeln könnte. "Das wird nun weiter untersucht", heißt es vonseiten des Landratsamts.

Die genannten Fälle ließen sich insbesondere auch in Unternehmen verorten, in denen tschechische Pendler beschäftigt sind. "In 36 Betrieben in Stadt und Landkreis Hof wurden in den vergangenen Tagen Mitarbeiter aus Tschechien positiv getestet", teilt das Landratsamt mit. In 21 Betrieben gebe es aktuell drei Corona-Fälle oder mehr.



"Unser Ziel ist es, Infektionen zu identifizieren, einzudämmen und so Perspektiven zu schaffen“, erklärt Landrat Bär. Dazu seien folgende Maßnahmen ergriffen worden:

Umfassendes Testangebot

Um mögliche Corona-Fälle zu ermitteln, wurde das Testangebot in Stadt und Landkreis Hof nach Angaben des Landratsamts bereits erweitert:

In Unternehmen im Hofer Land wurden kostenlose Schnelltests sowie entsprechende Schulungen angeboten, damit in den Betrieben so viel wie möglich getestet werden kann. Startersets können über ein Onlineformular auf der Webseite des Landkreises bestellt werden. Das Testangebot an der Zentralen Teststation von Stadt und Landkreis Hof an der Freiheitshalle wurde ausgedehnt. Zusätzlich zu den täglichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 13 bis 14 Uhr) werden derzeit auch PCR-Tests am Wochenende (Samstag und Sonntag von 13 bis 14 Uhr) angeboten. Zusätzlich zur Zentralen Teststation in Hof wurden heute vier weitere Teststationen im Landkreis Hof eröffnet. Von Dienstag bis Samstag können an folgenden Standorten Schneetests durchgeführt werden:

Naila

Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila)

Testzeit: Dienstag bis Samstag 9:30 - 11:00 Uhr

Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila) Testzeit: Dienstag bis Samstag 9:30 - 11:00 Uhr Münchberg

Ort: DLRG (Schützenstraße 26, 95213 Münchberg)

Testzeit: Dienstag bis Samstag 13:30 - 15:00 Uhr

Ort: DLRG (Schützenstraße 26, 95213 Münchberg) Testzeit: Dienstag bis Samstag 13:30 - 15:00 Uhr Oberkotzau

Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau)

Testzeit: Dienstag bis Samstag 9:30 - 11:00 Uhr

Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau) Testzeit: Dienstag bis Samstag 9:30 - 11:00 Uhr Rehau

Ort: Sportzentrum (Pilgramsreuther Straße 46, 95111 Rehau)

Testzeit: Dienstag bis Samstag 13:30 - 15:00 Uhr

Bürger, die sich an einer der genannten Stationen testen lassen möchten, werden gebeten, ihren Ausweis mitzubringen.

FFP2-Masken

Gerade in Hinblick auf die Varianten-Verdachtsfälle und eine mögliche höhere Ansteckungsgefahr ist das Tragen von FFP2-Masken wesentlich, wie das Landratsamt betont. Deshalb werden nun unter anderem auch an den Teststationen Masken ausgegeben, für Betreuungseinrichtungen werden Masken zur Verfügung gestellt und in den Gemeinden für pflegende Angehörige.

Einreise und Arbeit nur bei negativem Corona-Test

"Wichtig ist, dass durch die neuen gesetzlichen Vorgaben seitens des Bundes und des Freistaates zur Einreise eine Testpflicht für alle Pendler aus Hochinzidenzgebieten wie Tschechien geschaffen worden ist", teilt das Landratsamt mit. Diese sieht demnach vor, dass Pendler bereits bei Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Für Tagespendler bedeutet das eine Testpflicht jeden zweiten Tag. Eine Einreise und die Arbeit ist nur mit negativem Test möglich.

"Perspektiven für das öffentliche Leben schaffen"

"Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Hof bestmöglich zu schützen und Sicherheit zu schaffen“, teilen Landrat Oliver Bär und Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla mit. "Die Maßnahmen, insbesondere die Testungen führen dazu, dass in der aktuellen Situation der Ist-Zustand umfassend ermittelt werden kann. Dies ist die Grundlage, um einzudämmen und Perspektiven für das öffentliche Leben zu schaffen.“

Update vom 01.02.2021, 11.06 Uhr: Corona-Toter aus Stadt Hof wurde nur 48 Jahre alt

Am Montagvormittag (01. Februar 2021) meldet das Landratsamt Hof zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 66-jährige Frau ist mit dem Virus, ein 48-jähriger Mann an Corona verstorben. Beide sind aus der Stadt Hof.

"Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen der Verstorbenen", erklärt das Landratsamt. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 163 an.

Aktuell 576 Fälle in Stadt und Landkreis Hof

In Stadt und Landkreis Hof liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 576 Personen. In den vergangenen Tagen wurden 74 weitere Personen Corona-positiv getestet. 15 davon stehen im Zusammenhang mit einem Ausbruchsgeschehen in einer Firma, so das Landratsamt. Bei der Firma Alukon in Konradsreuth hatte es eine Massentestung gegeben. Nach dem Auftreten einer Corona-Mutation wurde die komplette Produktion eingestellt.

Die 576 aktuellen Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 394

Stadt Hof: 182

Es ergeben sich folgende 7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 283,75

Stadt Hof: 216,04