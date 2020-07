Der Landkreis Hof kämpft aktuell wieder mit einem Corona-Ausbruch: Einen Überblick über ganz Franken bekommen Sie in unserem Ticker. Anfang der Woche galten fünf Regionen in Franken als offiziell Corona-frei.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklungng des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 24.07.2020, 16.01 Uhr: 22 Neuinfizierte, 17 davon gehören Großfamilien an

Wie Landrat Dr. Oliver Bär (CSU) am Freitag (24. Juli 2020) mitteilt, ist die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Hof an einem Tag um 22 gestiegen. Damit sind aktuell 39 Personen in Stadt und Landkreis Hof Corona-positiv.

Bei 17 der Neuinfizierten handelt es sich um Mitglieder von Großfamilien aus Rehau, erläutert das Landratsamt Hof. In den vergangenen zwei Tagen wurden die Personen vom Gesundheitsamt gezielt kontaktiert und getestet. Weitere Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Bei den fünf weiteren neuen Positiv-Getesteten handelt es sich um Fälle, die außerhalb Rehaus aufgetreten sind. Diese stehen in Zusammenhang mit Rehau beziehungsweise handelt es sich bei ihnen um nachvollziehbare Einzelfälle von Reiserückkehrern.

400 Menschen kamen bereits zu Massentests in Rehau

„Wir können jetzt Zusammenhänge erkennen und damit gezielt reagieren, um Infektionsketten zu stoppen“, sagt Landrat Bär. „Alle positiv Getesteten wurden unter Quarantäne gestellt. Wir werden nun weitere Testungen und zielgenaue Maßnahmen vornehmen, um die Infektionswege einzudämmen.“

Wegen des sprunghaften Anstiegs der Fälle wurde die Kleinstadt Rehau vor wenigen Tagen zum Corona-Hotspot erklärt. Aktuell finden Massentests statt.

In den vergangenen zwei Tagen ließen sich laut Landratsamt bereits 400 Personen testen, bei 205 Menschen fiel das Ergebnis negativ aus, die anderen müssen noch auf ihr Resultat warten oder sie zählen zu den Neuinfizierten.

Update vom 23.07.2020, 16.39 Uhr: 200 Corona-Tests in Rehau in wenigen Stunden

Nach dem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen in der Stadt Rehau werden erste Maßnahmen ergriffen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können und die unbemerkte Ausbreitung des Virus zu verhindern, lautet die Devise: vermehrtes Testen.

Daher bietet die Stadt allen Bürgen seit Mittwoch (22. Juli 2020) kostenlose Corona-Tests an. Am ersten Tag der Massentests war die Nachfrage der Bürger enorm: "Das Angebot wird sehr gut angenommen, gestern wurden etwa 200 Personen getestet", erklärt der Bürgermeister von Rehau Michael Abraham am Donnerstag (23. Juli 2020) inFranken.de.

Bisher seien noch keine weiteren Infektionen festgestellt worden. Die Zahl der Infizierten im Landkreis Hof liegt damit weiterhin bei 15 (Stand 23. Juli, 14 Uhr).

Veranstaltungen in Rehau werden abgesagt

Die aktuelle Lage schätzt Abraham daher so ein: „Das zuständige Gesundheitsamt hat in Abstimmung mit der Stadt Rehau Maßnahmen ergriffen, die alles dafür tun, die Lage unter Kontrolle zu halten. Einen Lockdown halte ich derzeit im Angesicht der Anzahl der Fälle bei einer Einwohnerzahl von etwa 9.500 für nicht angezeigt. Auch hier liegt aber die Entscheidung beim Gesundheitsamt Hof.“

Eine weitere Maßnahme der Stadt war die Absage eines Stuhlkonzerts an diesem Wochenende. Solange es keine Klarheit über die Gesamtlage gibt, werden generell keine Veranstaltungen stattfinden. Daher trifft es auch einige Schüler: Die Zeugnisvergabe der Staatlichen Realschule musste ebenfalls abgesagt werden, bedauert der Bürgermeister.

Update vom 22.07.2020, 16.06 Uhr: Massentests in Rehau gut angenommen

Der Arzt Dr. Andreas Pölzl leitet die mobile Corona-Teststation in Rehau, bei der von Mittwoch bis Freitag Massentests durchgeführt werden sollen. "Die Inanspruchnahme ist sehr hoch", erklärt der Arzt mit Blick auf die Schlange an Autos. Der Bürgermeister Michael Abraham ist zuversichtlich: "Wir wollen schauen, dass wir das hoffentlich wieder in den Griff kriegen". Dafür sei die Stadt in engem Austausch mit dem Landrats- und Gesundheitsamt.

Die Bürger nehmen die Lage in Rehau so wahr: "Es ist angespannt in Rehau. Aber Angstzustände habe ich jetzt nicht", erklärt ein Passant, der sich gerade erst hat testen lassen. Das Angebot nutzen die Bürger gerne: "Wenn man es schon einmal angeboten bekommt".

Die Tests werden übrigens online übermittelt: "Später kommt das Labor, in 24 Stunden haben wir die Ergebnisse", erklärt Dr. Pölzl.

Update vom 22.07.2020, 11.44 Uhr: Rehau neuer Corona-Hotspot - Landratsamt ergreift erste Maßnahmen

Der Landkreis Hof war mehr als einen Monat ohne Corona-Fall. In den vergangenen Tagen hat sich das geändert. Ein Familienvater hatte sich infiziert, jetzt wurden weitere positive Testergebnisse bekannt. Insgesamt sind im Moment 15 Fälle bekannt. Damit ist die Stadt Rehau Corona-Hotspot. Einige Testergebnisse stehen allerdings auch noch aus.

Das Hofer Landratsamt hat deshalb Maßnahmen angekündigt:

Freiwillige Tests für Rehauer: Ab Mittwoch (22. Juli) können sich die Einwohner Rehaus testen lassen. Das Testmobil wird von Mittwoch bis Freitag zwischen 13.30 und 16.00 Uhr auf dem Sportzentrum Rehau bereitstehen.

Der Landkreis Hof ruft aktiv Menschen einer "Bevölkerungsgruppe" an und fordert diese zum Testen auf. Hintergrund ist, dass 12 der 15 Coronapositiven einer "Bevölkerungsgruppe" angehören.

An "sensiblen Bereichen", wie zum Beispiel Altenheimen, sollen Reihentestungen durchgeführt werden. Aktuell befinden sich diese in der Vorbereitung.

Update vom 16.07.2020, 21.58 Uhr: Familie seit diesem Abend in Quarantäne

Im Landkreis Hof gibt es einen neuen Corona-Fall. Ein Familienvater ist positiv getestet worden. Die Familie wurde am Donnerstagabend (16. Juli 2020) unter Quarantäne gestellt, wie das Landratsamt Hof mitteilt. Weitere Familienmitglieder sollen morgen Vormittag getestet werden.

Zwei Kinder gehen in die Gutenbergschule nach Rehau, die bereits informiert wurde. Die Schulleitung entschied, die betreffenden Klassen vorsorglich bis zum Vorliegen der Testergebnisse der Kinder des Corona-Infizierten zu Hause zu lassen.

In Unterfranken gab es in einem Kindergarten einen Corona-Fall, berichtet das örtliche Landratsamt am heutigen Donnerstag. Die Kinder und die Betreuer müssen in Quarantäne.

Update vom 24.06.2020, 14.40 Uhr: Hof bleibt Corona-frei

Seit fast einer Woche gibt es in Stadt und Landkreis Hof keine nachgewiesenen Corona-Fälle mehr. Ebenso ist die Zahl der Menschen, die sich an der Zentralen Teststelle an der Hofer Freiheitshalle auf das Coronavirus hin testen lassen, deutlich zurückgegangen, berichtet die Stadt Hof.

Stadt und Landkreis Hof haben deshalb in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, das System der Corona-Teststelle in Hof sowie der beiden Corona-Infekt-Praxen in Münchberg und Hof umzustellen. Das heißt, die Teststelle sowie die Infektpraxen werden zum Ende des Monats zunächst geschlossen.

Laut Landrat Oliver Bär ist man sich dessen bewusst, dass es sich um eine Momentaufnahme handele. "Deshalb behalten wir das Infektionsgeschehen weiterhin genau im Blick, um flexibel und schnell reagieren zu können. Wenn sich die Lage wieder anspannt, können wir den Betrieb umgehend wieder hochfahren", so Bär.

Sollten Verdachtsfälle auftreten, würden diese ab Juli vor Ort in den Hauspraxen getestet werden. Menschen, die im Verdacht stehen, sich mit dem Virus infiziert zu haben, werden gebeten, sich wie gehabt telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen.

Update vom 19.06.2020, 16.40 Uhr: Keine Infizierten mehr im Raum Hof

Die Stadt und der Landkreis Hof können zum Wochenende positive Nachrichten von der Corona-Front vermelden: Im gesamten Raum gibt es keine Infizierten mehr.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla und Landrat Dr. Oliver Bär zeigen sich erfreut: „Das ist eine erfreuliche Nachricht für das Hofer Land. Deshalb möchten wir uns bei den Bürgerinnen und Bürgern bedanken: Durch Ihre Mithilfe, durch das Einhalten der Schutz- und Hygienemaßnahmen, haben Sie alle dazu beigetragen, dass sich die Infektionszahlen bis zum heutigen Tag verringert haben. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es sich bei den Zahlen um eine Momentaufnahme handelt. Deshalb müssen wir das aktuelle Geschehen weiter im Auge behalten, um bei Bedarf zügig reagieren zu können“.

Insgesamt gab es nach derzeitigem Stand 568 Infizierte, 36 Personen sind an Covid-19 gestorben. Der erste Infizierte wurde am 06. März bekannt.