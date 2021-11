Das Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Hof und dem Landkreis bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 16.11.2021: Vier Tote in Stadt und Landkreis Hof

Das Landratsamt Hof hat mitgeteilt, dass vier Personen in der Region Hof an und mit dem Coronavirus gestorben sind. Es handelt sich dabei um einen 56-jährigen Mann und eine 96-jährige Frau, die beide mit dem Corona-Virus verstorben sind. Eine 88-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann sind am Corona-Virus verstorben. Alle vier Personen kommen aus dem Landkreis.

Insgesamt wurden 40 weitere Personen Corona-positiv getestet, 22 aus dem Landkreis und 18 aus der Stadt Hof. Zwei der Fälle wurden in andere Zuständigkeitsbereiche abgegeben. 18 Personen waren bereits als Kontaktperson bekannt. Die Gesamtzahl der bisher festgestellten Corona-Fälle liegt bei 12.325. Da 62 Personen aus der Quarantäne entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 868. Insgesamt 11.168 Personen gelten als genesen.

Update vom 12.11.2021, 14.45 Uhr: Zwei weitere Infizierte verstorben

Die Gesundheitsbehörde bestätigt für Stadt und Landkreis Hof zwei weitere Todesfälle: Dabei handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus der Stadt Hof sowie einen 83-Jährigen aus dem Landkreis, die beide am Corona-Virus verstorben sind. Die Zahl der Covid-Todesfälle steigt damit auf 284.

Im Hofer Land wurden zudem 89 weitere Personen positiv getestet, davon kommen 66 aus dem Landkreis und 29 aus der Stadt Hof. 19 Personen waren bereits als Kontaktperson bekannt. Die Gesamtzahl der bisher festgestellten Corona-Fälle liegt nun bei 12.076. Da 22 Personen aus der Quarantäne entlassen werden konnten, beträgt die Zahl der aktuellen Fälle 809 (davon 620 aus dem Landkreis und 189 aus der Stadt Hof). Insgesamt 10.982 Personen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Angaben des RKI für die Stadt Hof bei 278,9 und für den Landkreis bei 363,9.

Update vom 06.11.2021, 14.46 Uhr: Ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Corona-Infektionszahlen in Stadt und Landkreis Hof steigen. Am Samstag (06.11.2021) meldet das Landratsamt eine 7-Tage-Inzidenz von 278,2 für den Landkreis und 146,1 für die Stadt Hof. Außerdem berichtet die Behörde über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Eine 84-jährige Frau ist mit Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der mit Corona infizierten Todesfälle im Hofer Land auf 280 an.

Die Behörde spricht den Angehörigen der Verstorbene Beileid aus.

