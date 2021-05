Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 03.05.2021, 07.30 Uhr: Erstmals seit Wochen - Landkreis rutscht unter Grenzwert

Erstmals seit Wochen liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof unter dem Grenzwert von 200. Am Montagmorgen (03. Mai 2021) liegt die Inzidenz laut Angaben des RKI bei 186.

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

Noch am Sonntag (02. Mai 2021) lag die Inzidenz bei 201. Die Stadt Hof kämpf unterdessen noch mit höheren Corona-Zahlen. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei 290 und ist im Vergleich zum Vortag (271) sogar leicht gestiegen.

Update vom 30.04.2021, 10.00 Uhr: Hof bleibt Frankens Corona-Hotspot

Am Freitag (30. April 2021) weist die Stadt Hof eine 7-Tage-Inzidenz von 275 auf und steht somit an der Spitze in ganz Franken. Auch, wenn die Inzidenz im Vergleich zum Vortag (297) gesunken ist, bleibt der Raum Hof Corona-Hotspot.

Der Landkreis liegt bei einer Inzidenz von 212. Auch hier ist im Vergleich zum Vortag (256) die Inzidenz gesunken. Trotz hoher Inzidenzen werden mit der nächsten Allgemeinverfügung Corona-Maßnahmen im Raum Hof gelockert.

Update vom 29.4.2021, 21.30 Uhr: Trotz hoher Inzidenz - Hof lockert Maßnahmen

Der Kreis Hof hat heute laut RKI eine Inzidenz von 256, die Stadt Hof steht bei 297. Die Zahlen haben sich also nicht wesentlich zu den Vortagen geändert und sind weiterhin sehr hoch. Dennoch wurde beschlossen, die Maßnahmen zu lockern.

Die Stadt und der Landkreis Hof haben ihre Allgemeinverfügungen verändert bzw. bis zum 16. Mai 2021 verlängert.

"Zum ersten Mal seit langem können wir Maßnahmen auslaufen lassen. Das heißt, das Leben wird in manchen Bereichen leichter werden. Wir wollen allen danken, die die Einschränkungen in den vergangenen Wochen mitgetragen haben“, sagte Oberbürgermeisterin Eva Döhla und begründete das gemeinsame Vorgehen von Stadt und Landkreis Hof: „Die Entwicklung der Inzidenzwerte stabilisiert sich, geschafft haben wir es noch nicht. Die Gefahren sind noch nicht gebannt.“ Sollte es geboten sein, erneut zu regulieren, werden Stadt und Landkreis Hof entsprechend tätig werden. „Den Ausnahmezustand im Ausnahmezustand haben wir aber hinter uns gelassen“, sagte Döhla.

Landrat Oliver Bär unterstrich: „Wir schreiten bei der Immunisierung voran und sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Mit der Immunisierung werden wir Erfolge erzielen, die sich in den Corona-Fallzahlen niederschlagen werden und darin, schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern.“ Bei den Erstimpfungen beträgt die Impfquote derzeit 38,9 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es 8,5 Prozent.

Bei den Allgemeinverfügungen ergeben sich folgende Neuerungen:

Kindertageseinrichtungen

Die bestehende Allgemeinverfügung zur Verschärfung der Notbetreuung wird nicht verlängert.

Das bedeutet: Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis Hof bleiben Inzidenz-bedingt weiterhin geschlossen. Eine Notbetreuung wird zur Verfügung gestellt und kann wie in den vergangenen Wochen vor Beginn der Einschränkung wahrgenommen werden.

Die Notbetreuung kann von Kindern in Anspruch genommen werden, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen. Gleiches gilt für Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist oder deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung haben sowie für Kinder mit Behinderung.

Schulen

Die Schulen in Stadt und Landkreis Hof bleiben weiterhin im Distanzunterricht.

Ausgenommen davon sind Abschlussklassen. Die Schulleiter der weiterführenden Schulen entscheiden eigenständig, ob Präsenz, Wechsel- oder Distanzunterricht stattfindet. Die Jahrgangsstufen 4 der Grundschulen bleiben dagegen im Distanzunterricht. Im Laufe der nächsten Woche wird das weitere Vorgehen entschieden.

Alle weiteren Regelungen der Allgemeinverfügungen des Landkreises Hof, die insbesondere Regelungen für Handel und Dienstleistungen, Versammlungen sowie Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen und Kliniken festlegen, behalten ebenfalls bis einschließlich 16. Mai 2021 ihre Gültigkeit.

Darüber hinaus wurden für die Stadt Hof folgende Änderungen festgelegt:

Folgende Regelung tritt am 01.05.2021 in Kraft und gilt bis 30.05.2021.

Auf den Kinderspielplätzen in den städtischen Grünanlagen entfällt die Maskenpflicht – mit einer Ausnahme: Auf dem Spielplatz am Untreusee muss auch weiterhin eine Maske getragen werden, da sich der Spielplatz in der Intensivzone befindet. In der Innenstadt müssen generell auch weiterhin Masken getragen werden.

Folgende Anordnungen treten am 02.05.2021 in Kraft und gelten bis einschließlich 16.05.2021

Die Besuchs- und Schutzregelungen für Heime und weitere Einrichtungen bleiben wie bisher und verändern sich nicht. Die Regelungen für Gastronomie sowie Handel und Dienstleistungen bleiben ebenfalls. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Gottesdienste wieder in Präsenzform möglich. Bei Gottesdiensten und religiösen Zusammenkünften jeglicher Glaubensausrichtung, die auf Hofer Stadtgebiet stattfinden, ist ein Abstand von zwei Metern zwischen allen anwesenden Personen, die nicht demselben Hausstand angehören, einzuhalten. Im näheren räumlichen Umfeld der Gotteshäuser und Versammlungsräume, also direkt vor den Eingängen, sollen vor und nach den Gottesdiensten oder religiösen Versammlungen FFP2-Masken getragen werden. Zwischen Personen, die nicht demselben Hausstand oder derselben Familie angehören, soll ein Abstand von mindestens 2 Metern eingehalten werden.

Kontaktverfolgungen für die Gesundheitsämter sollen gewährleistet werden. Dazu werden kontaktlose elektronische Verfahren empfohlen. Die Ausgangssperre in Hof wird an die bayernweit geltenden Regeln angepasst und gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr Sportstätten incl. Bolzplätze sind wieder offen; Kontakt- oder Mannschaftssport dürfen nicht stattfinden. An Versammlungen dürfen maximal 60 Personen teilnehmen.

Update vom 29.04.2021, 12.20 Uhr: Stadt unter Inzidenz von 300 - Impfquote bei rund 40 Prozent

Die 7-Tage-Inzidenzen in Stadt und Kreis Hof liegen nun beide unter dem Wert von 300. Im Landkreis liegt die Inzidenz am Donnerstag (29. April 2021) bei 256 und in der Stadt bei 297.

Aus dem Landratsamt heißt es, dass es in Stadt un Kreis 69 Neuinfektionen gegeben hat. Zwei Personen stehen hier in Zusammenhang mit Altenheimen und drei Personen mit Kinderbetreuungseinrichtungen beziehungsweise Schulen.

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 66.381 Impfungen durchgeführt, davon 54.454 Erstimpfungen. Die Impfquote liegt damit aktuell bei 38,9%.

Allerdings gibt es auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu betrauern. Eine 72-Jährige aus dem Landkreis ist am Coronavirus verstorben.

Update vom 28.04.2021, 14 Uhr: Inzidenzen weiterhin hoch - Holetschek begleitet Imfpstart in Unternehmen

Die Inzidenzen sind in Kreis und Stadt Hof leider weiterhin hoch. Im Landkreis beträgt die Inzidenz am 28. April 251,1 und in der Stadt 305,5 (Berechnung laut RKI).

In Stadt und Landkreis Hof sind 65 weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen 39 auf den Landkreis und 26 auf die Stadt Hof.

22 Personen waren als Kontaktperson bekannt. Zwei Personen sind Reiserückkehrer, wie das Landratsamt Hof mitteilt.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 9.627.

Da 74 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 951 Personen. 8.422 Personen gelten als genesen.

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 62.508 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 50.756 Erstimpfungen. Die Impfquote liegt damit aktuell bei 36,25%.

Die 951 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 607

Stadt Hof: 344

Holetschek begleitet Impfstart in Unternehmen

Seit dieser Woche darf auch in Bayerns Unternehmen geimpft werden. Auch fränkische Unternehmen sind dabei.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat am Mittwoch (28. April) die Sandler AG besucht und dabei den offiziellen Startschuss für die Impfungen in Unternehmen im Hofer Land gegeben. Das Impfzentrum Hofer Land hatte dazu von Seiten des Freistaates Bayern erneut ein Sonderkontingent an Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen. Mit mobilen Impfteams werden in den kommenden Tagen zunächst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 20 größten Unternehmen in Stadt und Landkreis Hof geimpft.

„Unser Ziel ist klar: Wir erhöhen die Kapazitäten des Impfzentrums. So können wir das Tempo der Impfungen noch weiter beschleunigen. Denn vor allem in hochbelasteten Grenzgebieten ist es wichtig, die Bevölkerung und die Belegschaft von Unternehmen so schnell wie möglich zu impfen. Gerade wenn wir uns die Belegung der Intensivbetten anschauen, stellen wir fest, dass immer mehr jüngere Menschen, die im Arbeitsleben stehen, schwer an COVID-19 erkranken. Mit den Impfungen in Betrieben wollen wir genau da gegensteuern“, so Gesundheitsminister Holetschek.

Durch das Sonderkontingent können zunächst 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Unternehmen geimpft werden. Darunter auch Beschäftigte des Vliesstoffherstellers Sandler aus Schwarzenbach an der Saale.

Seit Anfang des Monats konnte sich die Belegschaft intern für eine Impfung durch die Betriebsärztin anmelden. Für die Sonderimpfungen erhielten nun zuerst diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Termin, die sich bereits für eine mögliche betriebsinterne Impfung registriert hatten. Dabei wurden vorrangig gewerbliche Tätigkeitsbereiche – allen voran die Produktion, wie auch Instandhaltung, Lager, Labor oder auch Werkschutz – berücksichtigt. Die übrigen Sonderimpfdosen gehen an Mitarbeiter aus der Verwaltung, die wenig oder keine Möglichkeit haben, im Home-Office zu arbeiten, sowie an Auszubildende.

Update vom 27.04.2021, 16.30 Uhr: Vier weitere Todesfälle

Die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof bestätigt vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis Hof.

Dabei handelt es sich um eine 67-jährige Frau und einen 79-jährigen Mann, die beide am Corona-Virus verstorben sind, sowie um einen 70-jährigen Mann und einen 79-jährigen Mann, die mit dem Corona-Virus verstorben sind, wie das Landratsamt Hof mitteilt. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 254 an.

Update vom 27.04.2021, 13.15 Uhr: Inzidenzwerte weiter hoch - erste Impfungen in Unternehmen

Die Infektionslage im Raum Hof bessert sich nur langsam. Am Dienstag (27.04.2021) sinkt der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut im Landkreis auf 254,2 (Vortag: 261) und in der Stadt auf 296,8 (Vortag: 308).

Wie das Landratsamt auf seiner Webseite mitteilte, wurden in der Region neun weitere Menschen positiv auf Corona getestet. Insgesamt liegt die Zahl der aktiven Fälle damit bei 960, davon entfallen 339 auf die Stadt Hof und 621 auf den Landkreis.

Da die Region als besonderer Corona-"Hotspot" gilt, wird verstärkt geimpft. Am Dienstag starten nun auch die Corona-Impfungen in den größten Unternehmen im Raum Hof.

Stadt und Landkreis haben am Montag (26.04.2021) außerdem beschlossen, die Impfreihenfolge weiter zu lockern. So können sich neben der Priorisierungsgruppe 2 auch Mitarbeiter, die körpernahe Dienstleistungen verrichten, sowie Mitarbeiter von Metzgereien, Bäckereien und Lebensmittel - und Getränkemärkten impfen lassen.

Update vom 25.04.2021, 13.55 Uhr: Weiterer Todesfall im Kreis Hof gemeldet

In einer Pressemeldung gibt das Landratsamt Hof am Sonntag den aktuellen Stand in Sachen Corona bekannt: "In Stadt und Landkreis Hof sind 28 weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen 24 auf den Landkreis und 4 auf die Stadt Hof. 17 Menschen waren bereits als Kontaktpersonen bekannt," heißt es in der Meldung.

Demnach sei die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof auf 9508 gestiegen. "Da 80 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 975 Personen. 8283 Personen gelten als genesen", so das Landratsamt.

Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um eine 86-jährige Frau aus der Stadt Hof, die am Coronavirus verstorben ist. "Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen der Verstorbenen", heißt es in der Pressemeldung abschließend.

Die 7-Tage-Inzidenzen für den Kreis liegt am Sonntag bei 271,1, in der Stadt bei 316,4. Im Landkreis ist der Wert im Vergleich zu Samstag gestiegen, in der Stadt hingegen gesunken.

Update vom 24.04.2021, 17.40 Uhr: Inzidenz der Stadt Hof um 55 Punkte gestiegen

Die 7-Tages-Inzidenzwerte im Raum Hof sind am Samstag (24. April 2021) erneut gestiegen. Während die Inzidenz im Landkreis Hof von 248,4 auf aktuell 269,0 geklettert ist, machte sie in der Stadt Hof einen gewaltigen Sprung: Sie stieg im Vergleich zum Vortag um fast 55 Punkte und beträgt jetzt 329,5. Damit liegt die Stadt Hof laut RKI am Samstag auf Platz 4 bei den Inzidenzwerten in Deutschland.

Wie das Landratsamt am Samstag bekannt gibt, sind in Stadt und Landkreis Hof sind 65 weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen 30 auf den Landkreis und 35 auf die Stadt Hof. 13 Personen waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Drei Personen stehen im Zusammenhang mit Kindertageseinrichtungen und zwei Personen sind Reiserückkehrer. Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt damit auf 9480.

Da 116 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 1028 Personen (davon 650 aus dem Landkreis und 378 aus der Stadt Hof). 8203 Personen gelten als genesen.

Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Dabei handelt es sich um einen 62-jährigen Mann aus der Stadt Hof, der am Corona-Virus verstorben ist. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt damit auf 249 an.

Update vom 23.04.2021, 14.30 Uhr: Überdurchschnittlich hohe Impfquote - dennoch Anstieg der Inzidenz

Stadt und Landkreis Hof stechen derzeit durch ihre überdurchschnittliche hohe Impfquote im Kampf gegen das Coronavirus hervor. Mit 33,3 Prozent an Erstimpfungen liegen Stadt und Kreis weit über dem bayerischen und dem bundesweiten Durchschnitt von 22,9 und 22,2 Prozent.

Das Landratsamt berichtet am Freitag (23. April 2021) in einer Pressemitteilung darüber, dass seit Beginn der Impfungen im Dezember 2020 insgesamt 50.856 Dosen verimpft wurden. Davon sind 39.299 Erstimpfungen. 11.557 Menschen erhielten bereits eine Zweitimpfung.

Doch die guten Nachrichten hinsichtlich der Impfungen werden durch die erneut leicht angestiegene Inzidenz in der Stadt Hof eingetrübt. Am Freitag liegt diese bei bei 275. Am Donnerstag wies das RKI noch einen Wert von 268,41 aus. Im Landkreis beträgt die Inzidenz aktuell 258,4.

Laut Angaben des Landratsamtes hat es im Landkreis 62 Neuinfektionen gegeben und in der Stadt 36. Fünf Fälle haben dabei Bezug zu Alten-/Pflegheimen, drei Fälle haben Bezug zu Kindertagestätten, ein Fall hat Bezug zu einer Schule.

Das Gesundheitsamt bestätigt unterdessen einen weiteren Todesfall. Ein 81-jähriger Mann aus dem Landkreis ist demnach "mit" Corona verstorben.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla erklärt indes in einer Pressemitteilung, dass die Allgemeinverfügung die Corona-Regeln betreffend bis zum 1. Mai 2021 verlängert wird. "Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Hof ist inzwischen auf einen Wert von unter 300 gesunken und scheint sich etwas zu stabilisieren. Bleibt dies der Fall, bereiten wir in der nächsten Woche eine Anpassung an die neuen Vorgaben des Bundes vor und streben auch einheitliche Regelungen mit dem Landkreis Hof an", so die Oberbürgermeisterin.

Update vom 22.04.2021, 18.00 Uhr: Hof beginnt mit Impfungen in 20 Unternehmen

Die Impfquote im Hofer Land liegt laut Pressemitteilung des Landratsamtes bei 32,1 Prozent. Bald soll diese noch steigen, denn Stadt und Kreis Hof haben im Rahmen eines Sonderkontingentes zusätzlichen Impfstoff erhalten. Damit soll ab nächster Woche unter anderem mit den Impfungen innerhalb von Betrieben begonnen werden.

Mobile Impfteams sollen so 2000 Impfdosen an Mitarbeiter der 20 größten Unternehmen in Stadt und Landkreis verimpfen. Pro Unternehmen werden 100 Impfdosen zur Verfügung gestellt.

"Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich zu immunisieren. Deshalb möchten wir auch unseren Firmen bald ein flächendeckendes Impfangebot machen. Mit dem Sonderkontingent gehen wir einen ersten Schritt, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen", so Landrat Dr. Oliver Bär und Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Die Auswahl der Impfberechtigten treffen die Unternehmen selbst. Nach aktuellem Stand handelt es sich bei dem Sonderkontingent in erster Linie um Impfstoff der Hersteller Biontech und Moderna. "Ich begrüße die Entscheidung von Stadt und Landkreis und freue mich, dass die Impfungen nun auch in Betrieben starten können. 2000 Impfdosen sind ein guter und wichtiger Anfang", so Dr. Heinrich Strunz, Vorsitzender des IHK-Gremiums Hof.



Start der Betriebs-Impfungen ist am Dienstag, den 27.04.2021, direkt vor Ort in den jeweiligen Unternehmen.

Update vom 22.04.2021, 13.15 Uhr: Fünf weitere Menschen an und mit Corona verstorben

Das Landratsamt Hof hat am Donnerstag (22. April 2021) aktualisierte Fallzahlen aus dem Hofer Land und der Stadt mitgeteilt. Insgesamt 70 weitere Personen sind Corona-positiv getestet worden, davon 46 im Landkreis und 24 in der Stadt Hof. 17 Personen waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Ein Fall hat Bezug zu einem Alten-/Pflegeheim. Ein Fall hat Bezug zu einer Kindertagesstätte.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt damit auf 9317. Da 121 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 1129 Personen. 7941 Personen gelten als genesen.

Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Dabei handelt es sich um einen 71-jährigen Mann, einen 80-jährigen Mann und eine 91-Jährige Frau, die mit dem Corona-Virus verstorben sind, sowie um eine 87-jährige Frau und einen 90-jährigen Mann, die am Corona-Virus verstorben sind. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 247 an.

Update vom 15.04.2021, 16 Uhr: Corona-Maßnahmen werden verlängert - Bundeswehr hilft beim Impfen

Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzwerte in der Region hat der Landkreis Hof gemeinsam mit der Stadt Hof weitere Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung gefasst und hat bzw. wird entsprechende Allgemeinverfügungen bis einschließlich 2. Mai 2021 verändern bzw. verlängern.

Im Landkreis Hof beträgt die Inzidenz heute 474,4 und in der Stadt 567,4. Im Landkreis Hof kann die Inzidenz in der Tendenz als steigend bezeichnet werden.

Es gibt folgende Änderungen:

Kindertageseinrichtungen:

Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis Hof bleiben weiterhin geschlossen. Notbetreuungen werden aufrechterhalten. Notbetreuungen dürfen ausschließlich von Kindern besucht werden, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert sind.

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Beschäftigten ohne Möglichkeit auf mobiles Arbeiten (Homeoffice) in Einrichtungen, die

der Gesundheitsversorgung (z.B. Krankenhäuser, (Zahn-) Arztpraxen, Apotheken, Gesundheitsämter, Rettungsdienst einschließlich Luftrettung, Tierärzte, Psychotherapeuten, Physio-, Ergotherapeuten, Hebammen, Impfzentren)

der Pflege (z.B. Altenpflege, Behindertenhilfe, Frauenunterstützungssystem),

der Kinder-und Jugendhilfe (inklusiv Notbetreuung in Kitas)

der Seelsorge in den Religionsgemeinschaften,

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Katastrophenschutz) und der Bundeswehr,

der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), Not- und Entstörungsdienste (z.B. Aufzug)

der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf),

der Versorgung mit Drogerieprodukten,

des Personen-und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), Medien,

der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz (auch Rechtsberatung und -vertretung sowie die Notariate) und Verwaltung dienen,

Schulen (Notbetreuung und Unterricht) sowie

Bestatter / Friedhofspersonal

Sanitätshäuser / Gesundheitshandwerke / Medizinprodukte

Brief- und Paketpost

Reinigungspersonal, welches im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist

Für diese Kinder ist ein Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist außerdem, dass kein anderer Erziehungsberechtigter verfügbar ist, um die Betreuung zu übernehmen. Bei Alleinerziehenden genügt es, wenn der alleinerziehende Elternteil zu genannten Gruppen gehört. In den Bereichen Gesundheitsversorgung, der Pflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe kann vor Ort eine Einzelfallentscheidung getroffen werden.

Schulen:

An allen Schulen in Stadt und Landkreis Hof findet weiterhin Distanzunterricht statt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schulen zur sonderpädagogischen Förderung. Notfallbetreuungen werden weiterhin sichergestellt. Grundsätzlich sollen ausschließlich Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind (siehe auch Punkt 1.) Vor Ort können Einzelfallentscheidungen getroffen werden in Bezug auf Größe und Art der Notbetreuung sowie Testpflicht. Kinder, die ohne vorherigen Schulbesuch im Hort betreut werden, unterliegen der Testpflicht. Unaufschiebbare Prüfungen von Abschlussklassen können in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 m durchgeführt werden. Die Schulleitungen entscheiden hierüber in Eigenverantwortung.

Bundeswehr unterstützt beim Impfen

Unterstützung beim verimpfen des zusätzlichen Impfstoffes sollen die Impfzentren durch weiteres Personal der Bundeswehr erhalten. Bereits am kommenden Wochenende soll die Bundeswehr in einer Testphase in den Ablauf der Impfzentren einbezogen werden. Abhängig von der Menge des zusätzlich zur Verfügung gestellten Impfstoffes ist angedacht, durch das zusätzliche Personal der Bundeswehr, die Betriebszeiten der Impfzentren in Hof und Helmbrechts weiter auszudehnen. Aktuell können an beiden Standorten rund 1.100 Personen pro Tag in der Maximalauslastung geimpft werden. Der Freistaat Bayern hat angekündigt, der Region weiteren zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Demnach soll die erste Zusatzlieferung in der nächsten Woche erfolgen und zunächst 2.000 Impfdosen umfassen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: NEWS5 / Fricke (NEWS5)

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke (NEWS5)