Das Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Hof und dem Landkeis bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 16.09.2021, 13.30 Uhr: Landkreis Hof darf lockern - 3G-Regel fällt weg

Ab Donnerstag gilt im Landkreis Hof nicht mehr die 3G-Regel. Für den Zugang zu Gastronomie, körpernahen Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen ist also kein Nachweis mehr über den Impf- oder Genesenenstatus oder ein negativer Corona-Test notwendig. Das teilte das Landratsamt mit.

Bereits am Dienstag (14. September 2021) hatte der Kreis Hof den Schwellenwert von 35 für drei Tage in Folge unterschritten. Inzwischen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch einen Inzidenzwert von 19,0 für die Region. Es gab lediglich vier neue positive Fälle.

In der Stadt Hof wurden ebenfalls vier neue Corona-Fälle gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber weiterhin weit jenseits des Schwellenwerts der 3G-Regel. Laut RKI liegt der Wert aktuell bei 117,3, im Vergleich zu den Tagen zuvor zeichnet sich jedoch eine sinkende Tendenz ab.

Update vom 15.09.2021, 21.00 Uhr: Impfaktion in Münchberg ab Sonntag

Am Sonntag (19. September 2021) findet im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags mit Markt in Münchberg eine Impfaktion statt. Darüber informiert das Landratsamt Hof am Mittwoch (15. September 2021) in einer Pressemitteilung.

Von 13:00 bis 17:00 Uhr werden am Pocksparkplatz in der Luisenstraße Impfungen durch ein Impf-Team des Impfzentrums Hofer Land durchgeführt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument sowie – falls vorhanden – das Impfbuch. Es besteht die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Biontech oder nach Verfügbarkeit auch mit dem vorhandenen Kontingent von Johnson & Johnson impfen zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist lediglich eine Impfung notwendig. Der vollständige Impfschutz ist zwei Wochen nach der Impfung erreicht.

Update vom 10.09.2021, 11 Uhr: Inzidenz der Stadt Hof bei 124 - höchster Wert in Oberfranken

Im Hofer Land wurden 25 weitere Personen Corona-positiv getestet, 18 aus der Stadt und sieben aus dem Landkreis Hof, das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Davon waren 16 Personen bereits als Kontaktpersonen bekannt. Es handelt sich teils um Neuinfektionen, die im Zusammenhang mit dem Ausbruchs-Geschehen in zwei Kindertageseinrichtungen stehen. Die Gesamtzahl der bisher festgestellten Corona-Fälle steigt auf 10.622.

Da fünf Personen aus der Quarantäne entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 132. Insgesamt 10.216 Personen gelten als genesen.

7-Tage-Inzidenzwerte:

Landkreis Hof: 50,8

Stadt Hof: 124,0

Im Landkreis Hof tritt damit heute die 3G-Regel in Kraft. In der Stadt gilt die Regelung ab Samstag.

Update vom 09.09.2021, 10.50 Uhr: Corona-Verschärfungen ab Samstag in Hof

Der RKI-Inzidenzwert der Stadt Hof liegt seit dem 09.09.2021 über dem Schwellenwert von 35. Daher gelten in Bayern die 3G-Regel. Die neuen Regelungen gelten voraussichtlich ab Samstag, den 11.09.2021, solange bis eine erneute Bekanntmachung der Stadt Hof erfolgt.

Grundsätzlich gilt: Alle Veranstaltungen, Dienstleistungen, Gastronomie oder Freizeitangebote in geschlossenen Räumen können nur mit einem Testnachweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier besucht werden. Es ist ein aktueller negativer Corona-Test erforderlich.

Dies kann ein höchstens 24 Stunden alter POC-Schnelltest, ein ebenfalls höchstens 24 Stunden alter, unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test, PoC-PCR-Test oder ein Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik sein. Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind geimpfte oder genesene Personen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.

Update vom 07.09.2021, 11. 15 Uhr: Neue Delta-Fälle gemeldet - Stadt und Landkreis über Schwellenwert

Im Raum Hof drohen erneut Corona-Verschärfungen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde am Dienstag vier weitere Personen positiv auf Corona getestet, davon zwei in der Stadt und zwei im Landkreis. Zwei der Infizierten waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Aktuell gibt es damit 81 aktive Corona-Fälle und die Inzidenzen liegen wieder über dem Schwellenwert von 35.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine Inzidenz von 37,0 im Landkreis Hof. Bereits den zweiten Tag in Folge liegt der Wert über 35, womit eine Verschärfung der Corona-Regeln näher rückt. Überschreitet der Landkreis am Mittwoch erneut den Schwellenwert, würde ab Freitag (10. September) wieder die 3G-Regel für den Zutritt zu Innenbereichen gelten. Davon sind unter anderem Restaurants, öffentliche Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen betroffen.

Für die Stadt Hof wurde eine Inzidenz von 39,8 vermeldet - am Vortag lag der Wert noch bei rund 33. Hier droht ebenfalls die 3G-Regel, sollte der Schwellenwert auch in den kommenden zwei Tagen überschritten werden.

Das Landratsamt teilte zudem mit, dass bei drei bekannten Corona-Fällen aus der Region die Delta-Variante nachgewiesen wurde. Im Hofer Land wurde der besonders ansteckende Corona-Typ bisher in 122 Fällen festgestellt.

Update vom 04.09.2021, 14.15 Uhr: 3G-Regel fällt auch in der Stadt

In Raum Hof gibt es nur noch wenige Corona-Fälle. Das Landratsamt meldet am Samstag elf Neuinfektionen, davon eine in der Stadt und zehn im Landkreis. Sechs der Infizierten waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Gleichzeitig konnten zehn Menschen wieder aus der Quarantänte entlassen werden, womit die Zahl der aktiven Fälle in der Region derzeit bei 72 liegt.

Besonders erfreulich: In der Stadt Hof ist die Inzidenz noch weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 24,4 - damit liegt Hof bereits den dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert 35. Ab Montag (6. September 2021) entfällt daher die 3G-Regel in zahlreichen Innenbereichen.

Im Landkreis ist die Inzidenz zwar auf 28,6 gestiegen, aber weiterhin unter dem Grenzwert für die 3G-Regel. Ein möglicher Grund für die niedrigen Fallzahlen im Raum Hof - der ja ehemals als Hotspot der Pandemie galt - könnte die gute Impfquote sein: Es sind 67 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Die Quote der Erstgeimpften ab 12 Jahren liegt sogar bei 75 Prozent.

