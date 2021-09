Das Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Hof und dem Landkeis bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 10.09.2021, 11 Uhr: Inzidenz der Stadt Hof bei 124 - höchster Wert in Oberfranken

Im Hofer Land wurden 25 weitere Personen Corona-positiv getestet, 18 aus der Stadt und sieben aus dem Landkreis Hof, das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Davon waren 16 Personen bereits als Kontaktpersonen bekannt. Es handelt sich teils um Neuinfektionen, die im Zusammenhang mit dem Ausbruchs-Geschehen in zwei Kindertageseinrichtungen stehen. Die Gesamtzahl der bisher festgestellten Corona-Fälle steigt auf 10.622.

Da fünf Personen aus der Quarantäne entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 132. Insgesamt 10.216 Personen gelten als genesen.

7-Tage-Inzidenzwerte:

Landkreis Hof: 50,8

Stadt Hof: 124,0

Im Landkreis Hof tritt damit heute die 3G-Regel in Kraft. In der Stadt gilt die Regelung ab Samstag.

Update vom 09.09.2021, 10.50 Uhr: Corona-Verschärfungen ab Samstag in Hof

Der RKI-Inzidenzwert der Stadt Hof liegt seit dem 09.09.2021 über dem Schwellenwert von 35. Daher gelten in Bayern die 3G-Regel. Die neuen Regelungen gelten voraussichtlich ab Samstag, den 11.09.2021, solange bis eine erneute Bekanntmachung der Stadt Hof erfolgt.

Grundsätzlich gilt: Alle Veranstaltungen, Dienstleistungen, Gastronomie oder Freizeitangebote in geschlossenen Räumen können nur mit einem Testnachweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier besucht werden. Es ist ein aktueller negativer Corona-Test erforderlich.

Dies kann ein höchstens 24 Stunden alter POC-Schnelltest, ein ebenfalls höchstens 24 Stunden alter, unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test, PoC-PCR-Test oder ein Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik sein. Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind geimpfte oder genesene Personen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.

Update vom 07.09.2021, 11. 15 Uhr: Neue Delta-Fälle gemeldet - Stadt und Landkreis über Schwellenwert

Im Raum Hof drohen erneut Corona-Verschärfungen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde am Dienstag vier weitere Personen positiv auf Corona getestet, davon zwei in der Stadt und zwei im Landkreis. Zwei der Infizierten waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Aktuell gibt es damit 81 aktive Corona-Fälle und die Inzidenzen liegen wieder über dem Schwellenwert von 35.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine Inzidenz von 37,0 im Landkreis Hof. Bereits den zweiten Tag in Folge liegt der Wert über 35, womit eine Verschärfung der Corona-Regeln näher rückt. Überschreitet der Landkreis am Mittwoch erneut den Schwellenwert, würde ab Freitag (10. September) wieder die 3G-Regel für den Zutritt zu Innenbereichen gelten. Davon sind unter anderem Restaurants, öffentliche Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen betroffen.

Für die Stadt Hof wurde eine Inzidenz von 39,8 vermeldet - am Vortag lag der Wert noch bei rund 33. Hier droht ebenfalls die 3G-Regel, sollte der Schwellenwert auch in den kommenden zwei Tagen überschritten werden.

Das Landratsamt teilte zudem mit, dass bei drei bekannten Corona-Fällen aus der Region die Delta-Variante nachgewiesen wurde. Im Hofer Land wurde der besonders ansteckende Corona-Typ bisher in 122 Fällen festgestellt.

Update vom 04.09.2021, 14.15 Uhr: 3G-Regel fällt auch in der Stadt

In Raum Hof gibt es nur noch wenige Corona-Fälle. Das Landratsamt meldet am Samstag elf Neuinfektionen, davon eine in der Stadt und zehn im Landkreis. Sechs der Infizierten waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Gleichzeitig konnten zehn Menschen wieder aus der Quarantänte entlassen werden, womit die Zahl der aktiven Fälle in der Region derzeit bei 72 liegt.

Besonders erfreulich: In der Stadt Hof ist die Inzidenz noch weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 24,4 - damit liegt Hof bereits den dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert 35. Ab Montag (6. September 2021) entfällt daher die 3G-Regel in zahlreichen Innenbereichen.

Im Landkreis ist die Inzidenz zwar auf 28,6 gestiegen, aber weiterhin unter dem Grenzwert für die 3G-Regel. Ein möglicher Grund für die niedrigen Fallzahlen im Raum Hof - der ja ehemals als Hotspot der Pandemie galt - könnte die gute Impfquote sein: Es sind 67 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Die Quote der Erstgeimpften ab 12 Jahren liegt sogar bei 75 Prozent.

Update vom 02.09.2021, 14.00 Uhr: Inzidenz wieder unter 35 - Fallen Corona-Regeln?

Im Hofer Land wurden acht weitere Personen Corona-positiv getestet, drei in der Stadt Hof, fünf im Landkreis Hof. Davon war eine Personen bereits als Kontaktperson bekannt. Die Gesamtzahl der bisher festgestellten Corona-Fälle steigt auf 10.511.

Da fünf Personen aus der Quarantäne entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 63. Insgesamt 10.174 Personen gelten als genesen.

Unterdessen wurde bei fünf bekannten Fällen die Delta-Variante des Corona-Virus nachgewiesen. Insgesamt wurde die Delta-Variante im Hofer Land bisher in 89 Fällen festgestellt.

Die 63 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Landkreis und Stadt:

Landkreis Hof: 31

Stadt Hof: 32

7-Tage-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI anhand der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage):

Landkreis Hof: 13,8 (Neufälle letzte 7 Tage: 13)

Stadt Hof: 26,6 (Neufälle letzte 7 Tage: 12)

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 189.846 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 95.730 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt bei 68,07% der Gesamtbevölkerung. Die Quote der Erstgeimpften ab 12 Jahren** bei 75,13%. Die Quote der vollständig Geimpften bei 66,93% der Gesamtbevölkerung.

** (bezieht sich auf Gesamtbevölkerung ohne 0-11 Jahre)

Der Inzidenzwert der Stadt Hof unterschreitet seit heute, 02.09., den gemäß der 14. Bay IfSMV relevanten Schwellenwert von 35 (erster Tag). Die Stadt Hof als zuständige Behörde macht amtlich bekannt, sobald an drei aufeinanderfolgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 unterschreitet. In diesem Fall finden ab dem übernächsten auf die Bekanntmachung folgenden Tag die für diesen Fall vorgesehenen Bestimmungen Anwendung.

Update vom 30.08.2021, 14.00 Uhr: Corona-Verschärfungen ab Dienstag - Zahlen Update für Hof

Nach Angaben des Robert Koch-Insituts liegt die 7-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge bei 60. Seit vergangenen Freitag (27. August 2021) liegt der Wert über der Inzidenz von 50, weshalb ab morgen, Dienstag (31. August 2021), die Corona-Regeln gemäß der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angepasst und verschärft werden. Diese Maßnahmen gelten vor allem für Menschen, die nicht genesen oder nicht vollständig geimpft sind, da vordergründig die sogenannten "3G-Regeln" ab einer Inzidenz von 35 greifen.

Wie das Landratsamt Hof am Montag (30. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, sind vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden - jeweils zwei aus Stand und Kreis. Insgesamt sind derzeit 57 Menschen in Quarantäne, acht Menschen konnten aus der Isolation entlassen werden. Allerdings ist bei ebenfalls acht Personen die Delta-Variante nachgewiesen worden. Damit steigt die Gesamtzahlt der Delta-Fälle im Hofer Land auf 80.

Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt bei 67,76 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Quote der Erstgeimpften ab 12 Jahren bei 74,79 Prozent. Die Quote der vollständig Geimpften bei 66,67 Prozent der Gesamtbevölkerung, informiert das Landratsamt abschließend.

Update vom 28.08.2021, 20.15: Uhr: Inzidenz dritten Tag über 50 - Corona-Verschärfungen kommen

Die Inzidenz in der Stadt Hof beträgt heute 60. Da die Inzidenz in drei aufeinander folgenden Tagen über dem Schwellenwert 50 war, gelten weitere Regeln. Geimpfte, genesene und getestete Personen, die es in Verbindung mit einem Personalausweis nachweisen können (3-G-Regel), dürfen Innenräume weiterhin betreten und sind auch sonst von keinen Einschränkungen betroffen. Dabei ist weiterhin ein Mundschutz zu tragen (FFP2). Kinder bis sechs Jahren sind davon ausgenommen. Für Schüler gilt auch in den Ferien ein Nachweis, wie zum Beispiel der Schülerausweis oder ein Schülerticket in Verbindung mit einem amtlichen Ausweispapier.

Inzidenz über 50, was jetzt zusätzlich gilt

Der gemeinsame Aufenthalt neben den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände ist gestattet. Die Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen darf dabei nicht überschritten werden (Kinder unter 14 Jahren sowie geimpfte und genesene Personen werden nicht gezählt).

Bei Veranstaltungen weniger Personen erlaubt

Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit klar abgegrenzten und geladenen Personenkreis sind bei einer Inzidenz von 50 oder mehr in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Personen, unter freiem Himmel mit bis zu 50 Personen, jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen, zulässig. Die Teilnehmer, die weder geimpft oder genesen sind, müssen über einen Testnachweis verfügen. Bei privaten Veranstaltungen aus besonderem Anlass (z.B. Geburtstags-, Hochzeits- oder Trauerfeiern, auch Vereinssitzungen) können zusätzlich zu den genannten Personengrenzen geimpfte oder genesene Personen teilnehmen.

Sobald die Schule wieder los geht

Für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in den Grundschulen und der Grundschulstufe der Förderschulen gilt bei einer Inzidenz von 50 oder mehr die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auch nach der Einnahme des Sitz- oder Arbeitsplatzes.

Update vom 28.08.2021, 20.35 Uhr: Inzidenz über 50 - Stadt Hof drohen strengere Maßnahmen

Im Hofer Land sind sechs weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon stammen drei aus der Stadt Hof und drei aus dem Landkreis Hof. Das berichtet das Landratsamt Hof am Samstag (28. August 2021). Da dem Landkreis ein weiterer Fall von extern zugewiesen worden sei, steige die Gesamtzahl der bisher festgestellten Corona-Fälle steigt auf 10.491.

Weil fünf Menschen aus der Quarantäne entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 61. Insgesamt 10.156 Personen gelten als genesen.

Unterdessen wurde bei vier bekannten Fällen die Delta-Variante des Corona-Virus nachgewiesen. Die Delta-Variante wurde bisher bei insgesamt 72 Fällen im Hofer Land festgestellt.

Die 61 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Landkreis und Stadt:

Landkreis Hof: 28

Stadt Hof: 33

7-Tage-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI anhand der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage):

Landkreis Hof: 18,0

Stadt Hof: 59,8

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 188.787 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 95.080 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt bei 67,61 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Quote der Erstgeimpften ab 12 Jahren beträgt 74,62Prozent. Die Quote der vollständig Geimpften liegt bei 66,64 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Das Landratsamt bitte darum, folgende Hinweise zu beachten:

Seit 26.08. liegt der RKI-Inzidenzwert der Stadt Hof über dem neuen Schwellenwert von 35 . Seit 23.08. gelten in Bayern – wie mitgeteilt – besondere Testerfordernisse bzw. die 3G-Regel, wenn die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenzwert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet. Die neuen Regelungen treten dann – nach offizieller Mitteilung durch die Stadt Hof am dritten Tag (das ist Samstag, der 28.08.) - am übernächsten darauffolgenden Tag in Kraft (das ist Montag, der 30.08.).

Seit 27.08. liegt der RKI-Inzidenzwert der Stadt Hof zudem über dem Schwellenwert 50. Wenn dies an drei Tagen in Folge der Fall ist, gelten ab dem übernächsten darauffolgenden Tag nach entsprechender Mitteilung der Stadt die dafür vorgesehenen zusätzlichen Regelungen der 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Update vom 27.08.2021, 14 Uhr: Stadt Hof mit einer Inzidenz von über 35 – was ab Montag gilt

Der RKI-Inzidenzwert der Stadt Hof liegt seit 26.08. über dem Schwellenwert von 35. Daher gelten in Bayern besondere Testerfordernisse bzw. die 3G-Regel. Die neuen Regelungen gelten ab Montag, den 30. August 2021.

Ab Montag, den 30. August gelten folgende Regeln:

Grundsätzlich gilt: Alle Veranstaltungen, Dienstleistungen, Gastronomie oder Freizeitangebote in geschlossenen Räumen können nur mit einem Testnachweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier besucht werden. Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind geimpfte oder genesene Personen, Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.