Covid-19 im Raum Hof: Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind im bundesweiten Vergleich weiterhin hoch. Zudem wurden nun Virus-Varianten in Hof festgestellt. Das aktuelle Infektionsgeschehen bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 31.03.2021, 16.45 Uhr: Impfreihenfolge wird gelockert - wer sich jetzt impfen lassen kann

Die Corona-Lage in der Region Hof ist weiter angespannt. Angesichts der hohen Inzidenzwerte haben Stadt und Landkreis entschieden, die Impfpriorisierung anzupassen. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch (31.03.2021) mit.

"Unser Ziel ist es, die Region so schnell wie möglich zu immunisieren. Deshalb möchten wir mit diesem nächsten Schritt einer weiteren Gruppe die Möglichkeit zum impfen geben", so Landrat Oliver Bär. Oberbürgermeisterin Eva Döhla ergänzt: "Vor allem Tätigkeiten, die mit größerer Nähe und engerem Kontakt verbunden sind, haben wir hierbei in den Blick genommen." "Wir wollen mit der Impfung diese und ihre Kontaktpersonen schützen", so Bär und Döhla.

In den beiden Impfzentren in Hof und Helmbrechts werden derzeit laut Impfverordnung Personen, die 70 Jahre oder älter sind, sowie pflegende Angehörige geimpft. Dazu kommen chronisch Kranke und Menschen mit Vorerkrankungen, die im Rahmen unseres Pilotprojektes von 20 Hausärzten in Stadt und Landkreis geimpft werden. Eine dafür notwendige Lockerung der Impfverordnung wurde bereits vor zwei Wochen gefasst.

Nun werden auch Menschen aus den folgenden Berufsgruppen geimpft:

Apotheker und deren Mitarbeiter

Personen, die in Betrieben regelmäßig Menschen auf Corona-Infektionen testen

Personen, die beruflich körpernahe Dienstleistungen erbringen und die gemäß der Infektionsschutzverordnung derzeit geöffnet haben (Friseure, Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege , medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen oder medizinisch notwendige Behandlungen, z.B. Physiotherapeuten)

Feuerwehreinsatzkräfte bei Stützpunktfeuerwehren, der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung sowie Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandräte und die Führungsgruppe Katastrophenschutz

Mitarbeiter der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, Schulassistenz und des allgemeinen Sozialdienstes

Personen, die einer dieser Gruppen angehören und das priorisierte Impfangebot wahrnehmen möchten, müssen sich in zwei Schritten anmelden: Über das Bayerische Online-Registrierungssystem erfolgt die generelle Anmeldung für eine Impfung in Bayern, danach können sich berechtigte Personen für die erweitere Registrierung zur Schutzimpfung anmelden. Nach Abschluss dieser Vorgänge erhalten Sie zeitnah einen Anruf aus dem Impfzentrum, um Ihren Impftermin zu vereinbaren. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Die Stadt Hof zieht aufgrund der hohen Inzidenz noch weitere Schritte: Bei dem schönen Wetter treten vermehrt Menschenansammlungen auf und die Mindestabstände werden nicht mehr eingehalten. Ab 2. April 2021 soll deshalb die Maskenpflicht auch am Nordufer des Untreusees in der Intensivzone und auf allen Kinderspielplätzen, die sich in städtischen Grünanlagen befinden, gelten. In den bisher ausgewiesenen innerstädtischen Bereichen müssen Masken auch weiterhin getragen werden. Zudem herrscht in dort Alkoholverbot.

Im vergangenen Jahr mussten die Spielplätze gesperrt werden - "dies wollen wir keinesfals falls mehr", betont Oberbürgermeisterin Eva Döhla. "Die Kinder sollen sich austoben und miteinander spielen können, aber dies muss unter sicheren Bedingungen stattfinden. Die neuen Virusmutationen sind weitaus ansteckender und gefährlicher."

Update vom 31.03.2021, 12.50 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen aus Stadt und Kreis Hof

Nach Angaben des Robert Koch-Institutes liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch (31. März 2021) für die Stadt Hof bei 347,0 und für den Landkreis bei 222,6. Insgesamt hat es 56 Neuinfektionen gegeben.

In Stadt und Landkreis sind derzeit 819 Coronafälle bekannt, heißt es seitens des Landratsamtes in einer Pressemitteilung.

Zudem bestätigt das zuständige Gesundheitsamt am Mittwoch einen weiteren Todesfall.

Demnach ist ein 89-jähriger Mann aus der Stadt "mit" dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 211 an.

Update vom 29.03.2021, 12.30 Uhr: Stadtmarketing Hof sagt alle Veranstaltungen bis einschließlich August ab

Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Veranstaltungen in Hof, die bis einschließlich August vorgesehen waren, abgesagt. Das meldet die Stadt Hof in einer Pressemitteilung am Montag (29. März 2021). Davon betroffen sind die folgenden:

Straßenflohmärkte in der Karolinenstraße

die Reihe der InnenHofKonzerte

Hofer Autoschau

Stadt- und Bürgerfest

Saaleauenfest

"Die Entwicklung des Pandemiegeschehens ist nicht absehbar. Daher gibt es für Veranstalter und Partner angesichts neuer Virusmutationen keine Planungssicherheit", sagt Silvia Gulden, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Hof e.V. "Wir bedauern die Absagen sehr. Sie sind unvermeidlich. Für uns stehen die Gesundheit und das Wohl der Allgemeinheit an erster Stelle."

Unterdessen meldet das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung am Montag (29. März 2021) die 7-Tage-Inzidenzen für Stadt und Landkreis Hof. Die Stadt liegt mit einer Inzidenz von 325,2 noch weit entfernt von Lockerungen. Auch der Landkreis weist mit einer Inzidenz von 240,5 noch sehr hohe Zahlen auf.

30 weitere Neuinfektionen sind laut Landratsamt am Montag hinzugekommen, zudem leider auch ein weiterer Todesfall. Ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Hof verstarb "am" Coronavirus, so das Landratsamt.

Update vom 26.03.2021, 15.20 Uhr: Steigende Inzidenz reißt nicht ab - erneut zwei Todesfälle

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Hof steigt immer weiter an. Wie das Landratsamt am Freitag (26. März 2021) meldet, liegt die aktuelle Inzidenz laut RKI bei 419,0. Im Landkreis liegt die Inzidenz bei 280,6.

Insgesamt sind 72 weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die Gesundheitsbehörde bestätigt zudem zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in der Stadt Hof.

Update vom 25.03.2021, 15.30 Uhr: Inzidenz über 400 - Reiserückkehrer positiv getestet

Die Welle der steigenden Corona-Zahlen reist in Stadt und Landkreis Hof nicht ab. Wie das Landratsamt am Donnerstag (25. März 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, hat es 113 Neuinfektionen gegeben. Dazu zählen unter anderem zwei Reiserückkehrer. Zwei weitere positiv getestete Menschen stehen in Zusammenhang mit Altenheimen in der Region.

Die Gesundheitsbehörde des Landkreises bestätigt unterdessen drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Verstorben sind demnach ein 61-jähriger Mann, ein 90 Jahre alter Mann und ein 95-Jähriger. Seitens des Landratsamtes heißt es, dass der 61-Jährige am Coronavirus verstorben ist. Die beiden anderen verstarben mit dem Virus.

Auch die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt ist erheblich angestiegen. Mit einem Wert von 403,7 zählt die Stadt Hof als absoluter Corona-Hotspot in Franken - sogar in ganz Bayern.

Update vom 24.03.2021, 15.30 Uhr: Pilotprojekt - Gurgel-Tests für Schulen in Stadt und Kreis Hof

Um einen sicheren Präsenzunterricht an Schulen möglich zu machen, soll in Stadt und Landkreis Hof ein Test-Konzept unterstützen. Dieses soll als Modell in der Region erprobt werden. "Wir wollen klare Perspektiven für die Schulfamilie schaffen und Konzepte umsetzen, damit unsere Schulen zeitnah wieder für alle Kinder und Jugendlichen öffnen können", so Landrat Dr. Oliver Bär in einer Pressemitteilung am Mittwoch (24. März 2021).

"Deshalb freuen wir uns, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern an diesem Pilotprojekt teilnehmen können und damit das Zusammentreffen von Lehrern und Schülern sicherer gestalten können", ergänzt Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Nach den Osterferien startet das Test-Projekt, das mittels Corona-Gurgel-Test durchgeführt wird. Rund 2.500 Schülerinnen und Schüler von Grund- und Mittelschulen erhalten dann einen solchen Gurgel-Test. "Eine Testung, die ebenso angenehm wie zuverlässig ist", erklärt Dr. Libuscha Leykauf, Ärztin aus Hof, die sich für Stadt und Landkreis Hof mit neu entwickelten Pooling-Konzepten, zu denen auch der Gurgel-Test gehört, beschäftigt hat.

"Der Gurgel-PCR-Test erfüllt den Goldstandard, ist also hochsensitiv und schlägt deshalb auch bei Menschen an, die keine Symptome zeigen", weiß Ingrid Badzim-Imme von 21Dx, die die Tests entwickelt haben. Geplant ist, dass die Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche vor Unterrichtsbeginn einen Gurgel-PCR-Test durchführen. Die Testgergebnisse erhalten die Schulen dann am nächsten Morgen. Fällt ein Test positiv aus, wird zusätzlich ein PCR-Test durchgeführt.



"Die Gurgel-Pool-PCR-Testung bietet für uns große Vorteile. Die Tests können ob der leichten und angenehmen Handhabung von den Schülern selbst und direkt vor Schulbeginn durchgeführt werden. Das – so hoffen wir – steigert die Akzeptanz und Bereitschaft, sich an der regelmäßigen Testung zu beteiligen", so Schulamtsdirektor Ulrich Lang. 36 Grund- und Mittelschulen in Stadt und Landkreis Hof erhalten die Tests nach Ostern. Die Lehrkräfte erhalten vorab Online-Schulungen zu den Gurgel-PCR-Tests.



Unterdessen sind laut Pressemitteilung vom Mittwoch (24. März 2021) 55 weitere Menschen in Stadt und Landkreis Hof positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine 81-jährige Frau aus der Stadt Hof hat eine Infektion mit dem Virus nicht überlebt, heißt es weiter. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Hof liegt aktuell bei 349,2 und im Landkreis bei 255,3.

Update vom 18.03.21, 15 Uhr: Testmöglichkeiten an 30 Teststellen an diesem Wochenende

Das Schnelltest-Angebot von Stadt und Landkreis Hof wird gut angenommen: Gestern haben sich über 1.100 Bürger an den Teststellen im Hofer Land testen lassen. Auch an diesem Wochenende besteht erneut die Möglichkeit, sich kostenfrei auf das Corona-Virus hin testen zu lassen.

1. Schnelltests

Wer einen Schnelltest machen möchte, kann dies am Samstag (20.03.21) an den vier Schnelltest-Stationen im Landkreis machen:

Naila :

Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila)

Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr

: Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila) Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr Münchberg :

Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg)

Testzeit: 13:30 - 15:00 Uhr

: Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg) Testzeit: 13:30 - 15:00 Uhr Oberkotzau :

Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau)

Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr

: Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau) Testzeit: 9:30 - 11:00 Uhr Rehau:

Ort: Sportzentrum (Pilgramsreuther Str. 46, 95111 Rehau)

Testzeit: 13:30 - 15:00 Uhr

Darüber hinaus besteht am Sonntag (21.03.21) in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr an 22 weiteren Teststellen im Landkreis sowie zwischen 15:00 und 17:00 Uhr an drei Teststellen in der Stadt Hof die Möglichkeit, sich mittels Schnelltests auf das Corona-Virus hin testen zu lassen. An der Zentralen Teststation der Hofer Freiheitshalle werden zwischen 14:00 und 14:30 Uhr Schnelltests angeboten. Alle Teststationen finden Sie unter https://www.landkreis-hof.de/teststellen/

Für die Schnelltests bitte den Personalausweis mitbringen.

2. PCR-Tests

PCR-Tests werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr an der Zentralen Teststation an der Hofer Freiheitshalle angeboten.

Die Zufahrt zur Teststelle erfolgt über die Hans-Högn-Straße zum Volksfestplatz. Hier werden die Fahrzeuge dann zur Abstrichstelle weitergeleitet. Für die Durchführung eines PCR-Tests bitten wir Sie, Ihre Versichertenkarte mit zur Teststelle zu nehmen.

Die Teststellen sind nicht Wohnort-gebunden. D.h. unabhängig davon, in welcher Gemeinde Sie wohnen, kann jede der Teststellen genutzt werden.

Update vom 16.03.2021, 16.15 Uhr: Erste Region in Franken weicht von Impf-Reihenfolge ab

Als erste Region in Bayern weicht Hof von der bundesweit vorgegebenen Impfreihenfolge ab. Hausärzte dürfen ihre Patienten individuell gegen Corona impfen, verkündeten Stadt und Landkreis am Dienstag mit einer Pressemitteilung. Davon sollen chronisch Kranke und Patienten mit Vorerkrankungen profitieren. Außerdem sollen sich Lehrkräfte von Abschlussklassen und Mitarbeitende der Ganztagsbetreuung impfen lassen können.

Im Impfzentrum würden die Termine aber weiter nach der Impfverordnung vergeben, hieß es weiter. Demnach sollen zunächst Senioren über 80 Jahren, Mitarbeitende in der Pflege und von medizinischen Einrichtungen geimpft werden. Ab kommender Woche könnten in Hof auch über 70-Jährige dran sein. Im Impfzentrum Hof finden momentan täglich mehr als 700 Impfungen statt, außerdem führen zwölf Ärztinnen und Ärzte Impfungen in ihrer Praxis durch.

Mit einer Änderung der Impfverordnung hatte es der Bund vergangene Woche möglich gemacht, von der Impfreihenfolge abzuweichen. So soll eine Ausbreitung des Virus aus hochbelasteten Grenzregionen möglichst verhindert werden. Der sächsische Vogtlandkreis hatte schon angekündigt, die neue Regelung umzusetzen. Dort können sich seit vergangenem Freitag alle Erwachsenen für einen Impftermin registrieren.

Die Region Hof an der Grenze zu Tschechien ist besonders von der Pandemie betroffen. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag für die Stadt mehr als 292 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, für den Landkreis knapp 130. Bayernweit lag die Inzidenz demnach bei 89.

Update vom 11.03. 2021, 11.45 Uhr: Mann und Frau versterben "am Coronavirus"

Die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof bestätigen am Donnerstag (11. März 2021) zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet, handelt es sich bei den beiden Verstorbenen um eine 60-jährige Frau und einen 67 Jahre alten Mann. Laut den Informationen des Landratsamtes sind die beiden "am" Coronavirus verstorben.

Des Weiteren wurden derzeit in Kreis und Stadt 53 Neuinfektionen bekannt. 26 davon stammen aus dem Landkreis Hof, 27 aus der Stadt. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt bei 113,9 und für die Stadt bei 327,3.

Update vom 10.03.2021, 17 Uhr: Zusätzliche Impfdosen für Hof

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis Hof läuft seit Mittwoch unter Vollauslastung. Seit heute werden dort über 700 Bürgerinnen und Bürger pro Tag geimpft.

"Wir haben als Landkreise entlang der tschechischen Grenze gemeinsam darum gekämpft, mehr Impfstoff für unsere Region zu erhalten. In Folge unserer Forderung bekommen wir jetzt mehr Impfstoff für Stadt und Landkreis Hof, den wir in den nächsten Tagen in unserem Impfzentrum unter Volllast verimpfen werden. Darüber hinaus haben wir seit dieser Woche ein Pilotprojekt mit 12 Hausarztpraxen im Hofer Land - auch dort wird geimpft", so Landrat Dr. Oliver Bär.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla ergänzt: "Das war langersehnt. Unser Impfzentrum nutzt seine Kapazität voll aus und das Team zeigt, was es kann. Alle zusätzlichen Impfdosen sind hier an der richtigen Stelle und was mich besonders freut ist, dass es damit auf der langen Warteliste schneller vorangeht".

In den vergangenen Wochen konnten im Impfzentrum Hofer Land täglich rund 350 Impfungen durchgeführt werden. Mit den über 3.000 zusätzlichen Impfdosen, die bereits geliefert wurden, können nun mehr als doppelt so viele Menschen mit dem Impfstoff versorgt werden. Weitere 1.500 Impfdosen sollen in dieser Woche noch folgen.

"Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall bis Mitte nächster Woche unter Vollauslastung weiterimpfen können. Natürlich hoffen wir, dass wir auch weiterhin mit ausreichend Impfstoff versorgt werden, damit wir dieses hohe Niveau halten können und bei den Impfungen zügig vorankommen", so der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Thomas Hertel.

Die Chancen dafür stehen momentan gut: Die bayerischen Landkreise mit hohen Inzidenzwerten entlang der Grenze zu Tschechien sollen kurzfristig noch einmal 100.000 zusätzliche Dosen Impfstoff bekommen. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer entsprechenden Mitteilung der EU angekündigt. Demnach sollen noch im Laufe des März 100.000 Impfdosen extra zur Verfügung gestellt werden.

"Dies ist eine wichtige und gute Nachricht für uns", so der Hofer Landrat Dr. Oliver Bär. "Wir können damit mehr und schneller impfen. Damit können wir schneller an einer guten Perspektive für unsere Region arbeiten."

Zusätzlich zu den bereits versprochenen Sonderzuteilungen erhalten besonders betroffene Grenzregionen damit insgesamt 150.000 Dosen Impfstoff. "Das ist ein gutes Ergebnis unsere Gespräche mit Bund und Freistaat. Wichtig war der Einsatz des Ministerpräsidenten bei Ursula von der Leyen. Die EU hat erkannt, dass die hohen Inzidenzwerte in der Grenzregion eine europäische Dimension haben", so Bär weiter.

Update vom 08.03.2021, 16.45 Uhr: Corona-Impfung beim Hausarzt - Pilotprojekt gestartet

Stadt und Landkreis Hof möchten im Rahmen eines Pilotprojektes Corona-Impfungen durch Hausarztpraxen erproben. Dazu fanden in der vergangenen Woche bereits 264 Impfungen durch zwei Arztpraxen in der Turnhalle der Geroldsgrüner Lothar-von-Faber-Grundschule statt. Ab dieser Woche wird zudem direkt vor Ort, in zwölf Praxen in Stadt und Landkreis Hof, mit dem Impfen begonnen. Darüber hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet.

"Wir möchten im Rahmen dieses Pilotprojektes verschiedene Modelle testen, um unseren Bürgerinnen und Bürgern dann, wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, die bestmögliche Versorgung bieten zu können. Dazu haben wir uns frühzeitig mit unseren Hausärzten abgestimmt.", wird der Hofer Landrat Dr. Oliver Bär zitiert.

In vier Praxen in Stadt und Landkreis Hof wurde heute mit der Pilotphase begonnen. Eine davon ist die Praxis Dr. Voit/Lucas in Naila, in der ab heute sowohl über 80-jährige, als auch Patienten mit Vorerkrankungen geimpft werden. Die Reaktionen auf das Impfangebot vor Ort sei positiv, freut sich Birgitt Lucas: "Gerade für unsere älteren Patienten sind die kurzen Wege in die Hausarztpraxis ein wichtiges Kriterium. Wir sind am Ort, oft fußläufig zu erreichen, das ist ein großer Pluspunkt."

Einen weiteren Vorteil sehen die Verantwortlichen im persönlichen Kontakt. "Wir kennen jeden unserer Patienten persönlich und können so insbesondere mit Blick auf Vorerkrankungen optimal aufklären", erklärt Dr. Helmut Voit, einer der teilnehmden Hausärzte. In einer anderen Praxis haben laut Landkreis Hof bereits eine Kategoriesierung der rund 5000 Patienten stattgefunden: "Wer ist bereits geimpft, wer möchte geimpft werden, wer sollte aufgrund von chronischen Vorerkrankungen dringend geimpft werden, wer kann zu uns in die Praxis kommen oder wer sollte besser mobil von uns versorgt werden. All diese Fragen lassen sich von Hausärzten besser beantworten und entsprechend planen.", beschreibt die Besitzerin einer Praxis in Lichtenberg, Frau Dr. Häußinger, die Hintergründe der Kategoriesierung.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Symbolfoto: University of Maryland School of Medicine/AP/dpa





Vorschaubild: © University of Maryland School of Medicine/AP/dpa