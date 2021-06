Das Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Hof und dem Landkeis bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 01.06.2021, 14.15 Uhr: Impfungen gehen weiter voran - diese Woche vor allem Zweitimpfungen

In Stadt und Landkreis Hof sind zwei weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Beide entfallen auf den Landkreis Hof. Eine Person war bereits als Kontaktperson bekannt.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 10.287. Da sieben Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, sinkt die Zahl der aktuellen Fälle auf 146 Personen. 9.872 Personen gelten als genesen.

Die 146 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 108

Stadt Hof: 38



7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 54,9

Stadt Hof: 13,1



Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 112.652 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 79.178. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 56,3% der Gesamtbevölkerung. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährigen, die mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt bei 64,99%.

In dieser Woche erhält Hof Impfstoff vor allem für die Zweitimpfungen. Die Zweitimpfquote liegt aktuell bei 23,8%.

Update vom 31.05.2021, 12.15 Uhr: Steigende Inzidenz nach Corona-Ausbruch in Gemeinschaftsunterkunft

Nachdem sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Naila im Kreis Hof mehrere Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, ist die Inzidenz stark gestiegen. Auch am Montag meldet das Robert-Koch-Institut erneut einen Anstieg: Der Wert liegt aktuell bei 54,9 (Vortag: 51,7). In der Stadt ist die Inzidenz dagegen auf 26,2 gesunken.

Insgesamt wurden laut Landratsamt im Raum Hof fünf weitere Menschen positiv getestet, alle im Hofer Land. Damit liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis bei 110, in der Stadt bei 41. "Diese Zahlen gilt es einzuordnen", so Landrat Oliver Bär. Denn vier der fünf neuen Fälle stammen aus der Gemeinschaftsunterkunft in Naila.

"Für das Infektionsgeschehen in einer Region macht es einen großen Unterschied, ob neue Fälle getrennt voneinander auftreten oder in einer Einrichtung. Ganz generell befinden wir uns auf einem guten Weg - dies hat sich auch in der Entwicklung der Inzidenzzahlen in den letzten Wochen widergespiegelt", erklärt Bär. Das beruhe insbesondere auf der steigenden Impfquote in der Region. Den Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften soll daher erneut verstärkt ein Impfangebot gemacht werden.

Im Hofer Land haben bisher 56,2 Prozent der Gesamtbevölkerung ihre Erstimpfung gegen Corona erhalten. Gemessen an allen "Impffähigen" ab 16 Jahren liegt der Anteil sogar bei 64,9 Prozent. Vollständig immunisiert sind aktuell 23 Prozent der Hofer.

Update vom 30.05.2021, 6.45 Uhr: Inzidenz im Landkreis weiter über 50

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft, war der Inzidenzwert im Kreis Hof zum Samstag (29. Mai 2021) hin stark angestiegen. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die Inzidenz mit einem Wert von 51,7 auch am Sonntag (30. Mai 2021) oberhalb der 50er-Marke.

In der Stadt Hof beträgt der entsprechende Corona-Wert aktuell 28,4.

Update vom 29.05.2021, 20.05 Uhr: Corona-Ausbruch in Gemeinschaftsunterkunft

Am Samstag (29. Mai 2021) meldet das Landratsamt Hof, dass es 30 Neuinfektionen gegeben hat. Besonders von den Infektionen betroffen ist hierbei eine Gemeinschaftsunterkunft in Naila, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Dort ist am Dienstag (25. Mai 2021) ein positiver Fall bekannt geworden. Daraufhin wurden die Bewohner der Unterkunft getestet, wobei bei 24 weiteren Menschen der Test positiv ausfiel. Alle Bewohner wurden unter Quarantäne gestellt. Insgesamt sind in der Gemeinschaftsunterkunft Naila 63 Personen gemeldet.

Dadurch ist wohl auch der Anstieg der Inzidenz von Freitag (28. Mai 2021), Inzidenz von 24, auf Samstag (29. Mai 2021), Inzidenz von 51, zu erklären. In der Stadt Hof liegt die Inzidenz derzeit bei 33.

Update vom 28.05.2021, 14.15 Uhr: Stadt und Landkreis auf gutem Weg zur Rückkehr der Normalität

In Stadt und Kreis Hof haben die Impfungen gegen das Coronavirus sichtlich Wirkung gezeigt. Am Freitag (28. Mai 2021) liegt die Inzidenz der Stadt bei 37,1. Die des Landkreises liegt bei 24,3.

Wie das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung berichtet, liegt die Impfquote der Erstimpfungen aktuell bei 55,70 Prozent. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährigen liegt bei 64,29 Prozent. Die Zweitimpfquote liegt bei 21,44 Prozent.

Insgesamt gibt es am Freitag in Stadt und Kreis Hof zehn Neuinfektionen. "Es ist erfreulich, dass sich die Situation in Hof in den letzten Wochen so gut stabilisiert hat", erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla in einer Pressemitteilung der Stadt. "Bleibt der Inzidenzwert unter 50, sind in der nächsten Woche weitere Lockerungen möglich, die unser Leben in Hof weiter normalisieren“, so Döhla weiter. Besonderer Dank gelte den Helferinnen und Helfern der Teststationen sowie dem Team des Hofer Impfzentrums, aber auch jedem Einzelnen, der selbst mit beigetragen hat zu der sich entspannenden Lage.

Bleibt der 7-Tage-Inzidenzwert weiterhin unter 50, sind laut Stadt Hof ab Mittwoch (02. Juni 2021) weitere Lockerungen möglich. Beispielsweise wäre dann das Einkaufen im Einzelhandel ohne Termin möglich. Die Stadt Hof wird rechtzeitig mit einer amtlichen Bekanntmachung darüber informieren. Die Testpflicht für die Außengastronomie entfällt nicht automatisch, hierfür bedarf es einer Allgemeinverfügung, die von der Regierung genehmigt werden muss.

Update vom 26.05.2021, 18.20 Uhr: Weitere Lockerungen ab Donnerstag

Am Mittwoch (26. Mai 2021) hat die Stadt Hof eine Allgmeinverfügung erlassen, welche weitere Lockerungen ab Donnerstag (27. Mai 2021) vorsieht. Mehrere Bereiche, wie die Außengastronomie, das Theater oder auch Fitnessstudios dürfen wieder öffnen.

Im Allgemeinen sind folgende Lockerungen möglich:

Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung; sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POCAntigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich.

Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1; ferner die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen, ferner

unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen.

auch in Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie, dass alle Kunden über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen

die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen unter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken; zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen

Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen; Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen.

Der Betrieb von touristischen Bahnverkehren, touristischen Reisebusverkehren sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung eines Testnachweises nach Nr. 1.1 für Kunden.

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist.

Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1 und nach vorheriger Terminbuchung.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla erklärt in einer Pressemitteilung von Mittwoch, dass sie sich bei allen dafür bedankt, dass die Inzidenzen soweit gesunken sind. "Das war nur möglich, weil eine sehr, sehr große Mehrheit vorsichtig war und auf vieles verzichtet hat. Vielen Dank Ihnen dafür", schließt sie ab.

Update vom 21.05.2021, 10.30 Uhr: Ab heute weitere Lockerungen für den Landkreis Hof

In der Region Hof entspannt sich die Corona-Lage langsam wieder. Laut Landratsamt wurden 15 weitere Menschen positive getestet, davon 14 im Landkreis und eine Person aus der Stadt. Ein Großteil der Neuinfizierten war bereits als Kontaktpersonen bekannt, drei der Fälle stehen außerdem in Zusammenhang mit einer Schule. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 80,7 für die Stadt. Damit liegt der Wert zum zweiten Tag in Folge unter 100 - bleibt es auch die nächsten Tage dabei, könnten nach Pfingsten Lockerungen möglich sein.

Für den Landkreis Hof wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,7 gemeldet. Damit können ab Freitag, 21. Mai, weitere Öffnungsschritte für Tourismus, Freizeit und Kultur in Kraft treten, wie das Landratsamt mitteilte. Ab sofort gilt also folgendes:

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen , sind auch zu touristischen Zwecken zulässig. Im Rahmen des Übernachtungsangebots sind gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Der Betrieb von touristischen Bahnverkehren, touristischen Reisebusverkehren sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist unter der Voraussetzung eines Testnachweises gestattet.

Die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher ist mit einem Testnachweis gestattet.

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles , bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist, sind gestattet.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ist mit Testnachweis gestattet. Außerdem erlaubt sind: unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen, mit Testnachweis. Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie mit Testnachweis. Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen und mit Test.

Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis und nach vorheriger Terminbuchung ist erlaubt.

Die Impfungen in der Region machen indes weiter Fortschritte. Bereits 54,9 Prozent der Gesamtbevölkerung in Stadt und Landkreis haben ihre Erstimpfung erhalten.

