Das Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Hof und dem Landkeis bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 27.05.2021, 14 Uhr: Mehr als 50 Prozent in Hof erstgeimpft

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 107.771 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 78.163 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 55,58% der Gesamtbevölkerung. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährigen, die mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt bei 64,15%. In dieser Woche erhält Hof Impfstoff vor allem für die Zweitimpfungen. Die Zweitimpfquote liegt aktuell bei 21,1%.

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

In Stadt und Landkreis Hof sind vier weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen drei Person auf den Landkreis und eine auf die Stadt Hof.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 10.236. Da 25 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 157 Personen. 9.810 Personen gelten als genesen.

Die 157 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 99

Stadt Hof: 58



7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 31,6

Stadt Hof: 32,7

Update vom 26.05.2021, 18.20 Uhr: Weitere Lockerungen ab Donnerstag

Am Mittwoch (26. Mai 2021) hat die Stadt Hof eine Allgmeinverfügung erlassen, welche weitere Lockerungen ab Donnerstag (27. Mai 2021) vorsieht. Mehrere Bereiche, wie die Außengastronomie, das Theater oder auch Fitnessstudios dürfen wieder öffnen.

Im Allgemeinen sind folgende Lockerungen möglich:

Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung; sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POCAntigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich.

Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1; ferner die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen, ferner

unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen.

auch in Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie, dass alle Kunden über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen

die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen unter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken; zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen

Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen; Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis nach Nr. 1.1 verfügen.

Der Betrieb von touristischen Bahnverkehren, touristischen Reisebusverkehren sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung eines Testnachweises nach Nr. 1.1 für Kunden.

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist.

Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis nach Nr. 1.1 und nach vorheriger Terminbuchung.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla erklärt in einer Pressemitteilung von Mittwoch, dass sie sich bei allen dafür bedankt, dass die Inzidenzen soweit gesunken sind. "Das war nur möglich, weil eine sehr, sehr große Mehrheit vorsichtig war und auf vieles verzichtet hat. Vielen Dank Ihnen dafür", schließt sie ab.

Update vom 25.05.2021, 14.15 Uhr: Fast jeder fünfte Hofer doppelt geimpft - Inzidenz im Hofer Land sinkt

In Stadt und Landkreis Hof sind sieben weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Das meldet das Landratsamt am Dienstag, 25. Mai 2021. Hiervon entfallen drei auf den Landkreis und vier auf die Stadt Hof. Drei Personen waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 10.229. Da 14 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 205 Personen. 9.755 Personen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hof Stadt liegt demnach bei 58,9. Im Hofer Land beträgt der Wert 53,8. Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Dabei handelt es sich um einen 81-jährigen Mann aus dem Landkreis Hof, der am Corona-Virus verstorben ist. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 269 an.

Auch die Impfkampagne in Hof schreitet voran: Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 104.852 Impfungen durchgeführt, davon 77.716 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 55,26 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährigen, die mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt bei 63,79%. Die Zweitimpfquote liegt aktuell bei 19,30%.

Update vom 24.05.2021, 9 Uhr: Stadt Hof kann ab Mittwoch lockern

Die Stadt Hof hat heute eine amtliche Bekanntmachung veröffentlicht die mehrere Erleichterungen für die Hoferinnen und Hofer enthält. Möglich macht dies die gesunkene 7-Tage-Inzidenz, die mittlerweile seit dem 20. Mai unter einem Wert von 100 liegt. Am Montag (24. Mai) beträgt sie in Hof 58,8.

"Für die Stadt Hof ist das erfreulich und erleichternd", sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Der Inzidenzwert sei immer ein Gemeinschaftswerk. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgezogen haben und in letzter Zeit auf so vieles verzichtet haben".

Ab Mittwoch, 26. Mai gelten in Hof folgende Lockerungen und Öffnungsschritte:

Die nächtliche Ausgangssperre entfällt. Private Treffen sind zusätzlich zu den Angehörigen des eigenen Hausstands mit einem weiteren Hausstand erlaubt. Dabei dürfen maximal fünf Personen zusammenkommen, Kinder unter 14 Jahren, vollständig geimpfte sowie von Corona genesene Personen werden nicht mitgezählt.

Kindertageseinrichtungen dürfen im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Die Kinderbetreuung erfolgt in festgelegten Gruppen.

An den Schulen aller Schularten und Jahrgangsstufen darf Präsenzunterricht stattfinden. Kann der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht durchgehend und zuverlässig eingehalten werden, gilt Wechselunterricht.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort und Weiterbildung, Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsgförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote und Instrumental- und Gesangsunterricht im Einzelunterricht sind in Präsenzform unter der Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen zulässig.

Neben den inzidenzunabhängig geöffneten Einzelhandelsgeschäften können alle weiteren Ladengeschäfte unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet bleiben (Click & Meet). Die Erhebung der Kontaktdaten bleibt. Die Vorlagepflicht für einen negativen Test entfällt.

Körpernahe Dienstleistungen können mit Terminvereinbarung und Kontaktdatenerfassung allgemein in Anspruch genommen werden (beispielsweise Friseure, Fußpflege, Kosmetikstudios, Tattoostudios etc.). Die Vorlagepflicht für einen negativen Test entfällt.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und zoologische und botanische Gärten können für Besucher nach vorheriger Terminbuchung öffnen. Die Vorlagepflicht für einen negativen Test entfällt.

Kontaktfreier Sport ist unter der Beachtung von Kontaktbeschränkungen möglich. Sport für Kinder unter 14 Jahren im Freien ist mit bis zu 20 Kindern erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Fitnessstudios ist unter freiem Himmel sowie für die kontaktfreie Sportausübung und -ausbildung erlaubt.

Update vom 23.05.2021, 18.30 Uhr: Bald Lockerungen in der Stadt Hof? Dann wären sie möglich

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 102.707 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 77.317 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 54,98% der Gesamtbevölkerung, teilt das Landratsamt Hof am Sonntag (23.05.2021) mit. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährigen, die mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt bei 63,46%.

In Stadt und Landkreis Hof sind fünf weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen vier auf den Landkreis und eine auf die Stadt Hof. Fünf Personen waren der Behörde bereits als Kontaktpersonen bekannt. Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 10.218. Da zwölf Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 227 Personen. 9.724 Personen gelten als genesen.

Die Inzidenz im Landkreis Hof liegt am Sonntag bei 64,3, in der Stadt bei 69,8, meldet das Robert-Koch-Institut. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Hof liegt seit dem 20.05.21 unter 100. Liegt der Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100, treten nach weiteren zwei Tagen Öffnungsschritte und Erleichterungen in Kraft. Dies ist also frühestens am kommenden Mittwoch (26. 05.2021) der Fall.

Update vom 22.05.2021, 13.35 Uhr: Ab heute weitere Lockerungen für den Landkreis Hof

Die Corona-Lage im Raum Hof entwickelt sich weiter positiv: Das RKI meldet aktuelle 7-Tages-Inzidenzwerte für den Landkreis Hof von 66,45 und für die Stadt Hof von 76,38. Das teilt das Landratsamt am Samstag, 22. Mai 2021, mit. Damit ist die Inzidenz der Stadt Hof erneut gesunken und liegt seit 20.05.21 unter 100. Liegt der Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100, treten nach weiteren zwei Tagen Öffnungsschritte und Erleichterungen in Kraft. Dies wäre laut Landratsamt also frühestens am kommenden Mittwoch (26. Mai 2021) der Fall.

In Stadt und Landkreis Hof sind sieben weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen drei auf den Landkreis und vier auf die Stadt Hof. Da 26 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 234 Personen. Davon befinden sich 140 im Landkreis und 94 in der Stadt Hof.

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 102.066 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 77.300 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 54,97 Prozent der Gesamtbevölkerung, so das Landratsamt weiter. Die Impfquote bei den Impffähigen über 16, die mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt sogar bei 63,44 Prozent

Update vom 21.05.2021, 10.30 Uhr: Ab heute weitere Lockerungen für den Landkreis Hof

In der Region Hof entspannt sich die Corona-Lage langsam wieder. Laut Landratsamt wurden 15 weitere Menschen positive getestet, davon 14 im Landkreis und eine Person aus der Stadt. Ein Großteil der Neuinfizierten war bereits als Kontaktpersonen bekannt, drei der Fälle stehen außerdem in Zusammenhang mit einer Schule. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 80,7 für die Stadt. Damit liegt der Wert zum zweiten Tag in Folge unter 100 - bleibt es auch die nächsten Tage dabei, könnten nach Pfingsten Lockerungen möglich sein.

Für den Landkreis Hof wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,7 gemeldet. Damit können ab Freitag, 21. Mai, weitere Öffnungsschritte für Tourismus, Freizeit und Kultur in Kraft treten, wie das Landratsamt mitteilte. Ab sofort gilt also folgendes:

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen , sind auch zu touristischen Zwecken zulässig. Im Rahmen des Übernachtungsangebots sind gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Der Betrieb von touristischen Bahnverkehren, touristischen Reisebusverkehren sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist unter der Voraussetzung eines Testnachweises gestattet.

Die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher ist mit einem Testnachweis gestattet.

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles , bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist, sind gestattet.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ist mit Testnachweis gestattet. Außerdem erlaubt sind: unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen, mit Testnachweis. Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie mit Testnachweis. Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen und mit Test.

Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis und nach vorheriger Terminbuchung ist erlaubt.

Die Impfungen in der Region machen indes weiter Fortschritte. Bereits 54,9 Prozent der Gesamtbevölkerung in Stadt und Landkreis haben ihre Erstimpfung erhalten.

Update vom 20.05.2021, 15 Uhr: Über die Hälfte erstgeimpft in Hof - erweiterte Testmöglichkeiten über Pfingsten

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 100.123 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 76.951 Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 54,72 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährigen, die mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt bei 63,16%.

Die 271 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 155

Stadt Hof: 116



7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 65,4

Stadt Hof: 98,2

Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Hof liegt seit dem 20.05.21 unter 100. Liegt der Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100, treten nach weiteren zwei Tagen Öffnungsschritte und Erleichterungen in Kraft. Dies ist also frühestens am kommenden Mittwoch (26. Mai 2021) der Fall.

Erweiterte Testmöglichkeiten über Pfingsten

Auch am Pfingstwochenende besteht in Stadt und Landkreis Hof die Möglichkeit, sich kostenfrei auf das Corona-Virus hin testen zu lassen. Wegen des Feiertages am Montag ergeben sich einige Änderungen hinsichtlich der Öffnungszeiten.

Folgende Testmöglichkeiten stehen über Pfingsten zur Verfügung:

Samstag (22.05.2021):

• Feilitzsch (Schule VG Feilitzsch, Steinweg 16): 13:30 bis 15:30 Uhr

• Helmbrechts (BRK Heim, Schlachthofstr. 12): 10:00 bis 12:00 Uhr

• Hof (Freiheitshalle): 9:00 bis 18:00 Uhr; Für Schnelltests bitte vorab unter 21dx.medicus.ai registrieren. Für PCR-Tests bitte unter covidtestbayern.sampletracker.eu registrieren.

• Hof (easy-Apotheke, Christoph-Klaus-Str. 13): 9:00 bis 13:00 Uhr

• Hof (Café Simitci, Karlstr. 2): 10:00 bis 17:00 Uhr

• Köditz (Göstrahalle, Sportplatz 7): 9:00 bis 11:00 Uhr

• Lichtenberg (TSV Turnhalle, Waldenflesplatz 1): 13:30 bis 15:30 Uhr

• Münchberg (DLRG, Schützenstr. 26): 10:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr

• Naila (Frankenhalle, Finkenweg 13): 9:00 bis 11:00 Uhr

• Oberkotzau (DLRG Wasserrettungszentrum, Schloßstr. 5a): 9:30 bis 11:00 Uhr

• Regnitzlosau (Diakoniestation, Schulstr. 14): 10:00 bis 12:00 Uhr

• Rehau (Sportzenrum, Pilgramsreuther Str. 46): 11:00 bis 13:00 Uhr

• Schwarzenbach a.d. Saale (Turnhalle Grundschule, Breslaustr. 9): 10:00 bis 12:00 Uhr

Sonntag (23.05.2021):

• Geroldsgrün (Festplatz): 13:30 bis 15:30 Uhr

• Hof (Freiheitshalle): 9:00 bis 18:00 Uhr; Für Schnelltests bitte vorab unter 21dx.medicus.ai registrieren. Für PCR-Tests bitte unter covidtestbayern.sampletracker.eu registrieren.

• Hof (Ossecker Stadion, Ossecker Str. 50): 15:00 bis 17:00 Uhr

• Hof (Eisteich, Theresienstr. 6): 15:00 bis 17:00 Uhr

• Hof (Diakonie am Campus, Südring 96): 15:00 bis 17:00 Uhr

• Hof (Café Simitci, Karlstr. 2): 10:00 bis 17:00 Uhr

• Leupoldsgrün (BRK-Garage, Brunnenstr.): 13:30 bis 15:30 Uhr

• Schwarzenbach a.d. Saale (Turnhalle Grundschule, Breslaustr. 9): 13:30 bis 15:30 Uhr

• Sparneck (Altes Feuerwehrhaus, Peuntstr.): 13:30 bis 15:30 Uhr

• Töpen (Turnhalle, Königshofstr. 1): 13:30 bis 15:30 Uhr

Montag (24.05.2021):

• Hof (Freiheitshalle): 9:00 bis 18:00 Uhr; Für Schnelltests bitte vorab unter 21dx.medicus.ai registrieren. Für PCR-Tests bitte unter covidtestbayern.sampletracker.eu registrieren.

• Hof (Café Simitci, Karlstr. 2): 10:00 bis 17:00 Uhr

• Leupoldsgrün (BRK-Garage, Brunnenstr.): 10:00 bis 11:30 Uhr

• Zell (Geflügelzuchthalle): 13:30 bis 15:30 Uhr

Update vom 19.05.2021, 08.55 Uhr: Weitere Lockerungen für den Landkreis - das gilt ab sofort

Noch am Dienstagabend (18. Mai 2021) hat das Bayerische Gesundheitsministerium den Antrag auf weitere Öffnungsschritte im Landkreis Hof bewilligt. Das bestätigt am Mittwoch (19. Mai 2021) das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung.

Ab sofort darf unter anderem die Außengastronomie wieder öffnen. Genauso wie Kinos, Theater, Konzerte, Opernhäuser sowie der Sport für Erwachsene. Für alle Bereiche, so das Landratsamt, gelten entsprechende Corona-Schutz-Regeln und Hygienemaßnahmen. Für einige Bereiche gilt zudem eine Test-Pflicht.

Sollte die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Hof an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder den Wert von 100 übersteigen, tritt die aktuelle Allgemeinverfügung nach zwei weiteren Tagen wieder außer Kraft. Im Anschluss würden dann wieder die bisherigen Regelungen der vergangenen Wochen gelten.

Alle Details zur Umsetzung der Öffnungen in den einzelnen Bereichen finden Sie hier.

Update vom 16.05.2021, 12 Uhr: Landkreis kann ebenfalls lockern - das gilt ab Dienstag

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Hof liegt am Sonntag bei 65,4 und somit an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100, wie das Landratsamt berichtet. Damit treten in Anwendung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung ab Dienstag, den 18. Mai 2021, folgende Öffnungsschritte sowie Lockerungen im Landkreis in Kraft:

Private Treffen: Der gemeinsame Aufenthalt ist neben den Angehörigen des eigenen Hausstands zusätzlich mit den Angehörigen eines weiteren Hausstands gestattet.

Die Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen darf dabei nicht überschritten werden (Kinder unter 14 Jahren sowie geimpfte und genesene Personen werden nicht gezählt).





Die Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen darf dabei nicht überschritten werden (Kinder unter 14 Jahren sowie geimpfte und genesene Personen werden nicht gezählt). Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre entfällt.





Kindertageseinrichtungen: Kindertageseinrichtungen öffnen im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. D.h. die Betreuung erfolgt in festen Gruppen.





Schulen: An den Schulen findet in allen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht statt. Soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig nicht eingehalten werden kann, findet Wechselunterricht statt. Aufgrund der derzeit stattfindenden Abiturprüfungen kann es an den Gymnasien ggf. andere schulinterne Regelungen geben. Gleiches gilt für die Berufsschulen. Wir bitten die jeweiligen Vorgaben der Schulleitungen zu beachten.





Sport: Erlaubt ist kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen. Kindern unter 14 Jahren ist kontaktloser Sport im Freien in Gruppen von bis zu 20 Kindern erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Fitnessstudios ist unter freiem Himmel sowie für kontaktfreie Sportausübung und -ausbildung erlaubt.





Geschäfte: Einzelhandelsgeschäfte öffnen unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen mit Terminvergabe. Die Vorlage eines negativen Tests ist aktuell nicht nötig.





Körpernahe Dienstleistungen: Bei der Inanspruchnahme von sogenannten körpernahen Dienstleistungen (z.B. Friseure, Fußpflege, Kosmetikstudios, Tattoostudios etc.) ist die Vorlage eines negativen Tests aktuell nicht nötig.





Außerschulische Bildung, Musikschulen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote und Instrumental- und Gesangsunterricht (im Einzelunterricht) sind in Präsenzform und unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zulässig.





Kulturstätten / Museen: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher nach vorheriger Terminbuchung öffnen.

Update vom 15.05.2021, 16 Uhr: Impfungen und Infektionen - Lockerungen in der Stadt

Die Impfkampagne in der Region Hof schreitet voran: Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 90.571 Impfungen (durch Impfzentren und Hausarztpraxen) durchgeführt, davon 72.726

Erstimpfungen. Die Impfquote nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 51,72% der Gesamtbevölkerung (Vergleich Bayern 32,9%, Deutschland 32,3%). Die Impfquote der über 16-Jährigen, die laut Zulassung mit den vorhandenen Impfstoffen geimpft werden können, liegt bei 59,69%.

In Stadt und Landkreis Hof sind 12 weitere Personen Corona-positiv getestet worden. Hiervon entfallen sechs auf den Landkreis und sechs auf die Stadt Hof. Sechs Personen waren als Kontaktpersonen bekannt. Ein Fall hat Bezug zu einer medizinischen Einrichtung.



Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 10.115. Damit liegt die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Hof bei 63,28, in der Stadt Hof bei 113,48 (Berechnung laut RKI).

In der Stadt Hof hat der 7-Tage-Inzidenzwert den Wert von 150 damit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten. Damit gelten in der Stadt Hof ab Montag, 17. Mai 2021 diejenigen Regelungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die an die Unterschreitung einer 7-Tage-Inzidenz von 150 geknüpft sind.

Ab Montag ist die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung für einen fest begrenzten Zeitraum möglich. Voraussetzungen dafür sind:

1. Die Kunden weisen ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nach oder

2. Die Kunden weisen eine seit 15 Tagen vollständige Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff nach oder

3. Die Kunden weisen nach, dass sie als genesene Person gelten (vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren

erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt)

Die Erleichterungen gelten solange, bis eine erneute Bekanntmachung der Stadt Hof erfolgt. Steigt der 7-Tage-Inzidenzwert vier Tage lang über 150, müssen die heute angekündigten Erleichterungen zurückgenommen werden.

Update vom 14.05.2021, 16 Uhr: Stadt Hof nimmt einige Maßnahmen zurück

Am 14. Mai 2021 hat die Stadt Hof eine neue Allgemeinverfügung erlassen. „Da sich der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Hof inzwischen stabilisiert hat, können wir manche Maßnahmen zurücknehmen“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Somit fallen ab Samstag, 15. Mai 2021 mehrere Regelungen der letzten Wochen und Monate weg.

Für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen entfällt die Beschränkung der Besuchsdauer auf 90 Minuten und auf nur einen Besucher pro Tag. Damit sind gerade für die Bewohner der Altenheime wieder mehr soziale Kontakte möglich. Die Besuchs- und Schutzregelungen für die Patienten und Bewohner sowie das Personal hinsichtlich Testungen und Maskenpflicht gelten weiterhin. Das Hausrecht der jeweiligen Einrichtungen bleibt unberührt.

An den Schulen gelten künftig die bayerischen Regelungen unmittelbar, bei einer Inzidenz unter 165 ist insbesondere für die Grundschulen wieder Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht erlaubt. Ab Montag, den 17. Mai 2021, gilt für die komplette Grundschulstufe sowie die Jahrgangsstufen fünf und sechs der Förderschulen Wechselunterricht beziehungsweise Präsenzunterricht, soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann.

Die Einschränkungen für die Gottesdienste und religiösen Zusammenkünfte werden zurückgenommen. Hier gelten hinsichtlich Abstand, Maske und Hygienemaßnahmen die bayerischen Regelungen.

Die Maskenpflicht im Innenstadtbereich und im Bereich der Intensivzone des Untreusees wird mit Ablauf des 14. Mai 2021 aufgehoben.

Gastronomische Betriebe dürfen alkoholische Getränke zum Mitnehmen verkaufen.

Versammlungen nach Artikel acht Grundgesetz sind nicht mehr generell zeitlich begrenzt, auch dürfen nun wieder mehr Personen teilnehmen. Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten weiterhin. Bei der Anmeldung einer Demonstration werden die Veranstalter individuell über ihre Pflichten aufgeklärt.

Update vom 11.05.2021, 16 Uhr: Impfpriorisierung wird gelockert - Präsenzunterricht wird ausgeweitet

Die Impfpriorisierung in Stadt und Landkreis Hof wird erneut angepasst. Nachdem sich derzeit im Hofer Land neben Personen, die zur Priorisierungsgruppe 3 (60 bis 70-jährige; medizinisch vorbelastete Menschen) gehören, auch Mitarbeiter der Lebensmittelversorgung (zum Beispiel Bäcker und Metzger) sowie Mitarbeiter körpernaher Dienstleistungen (zum Beispiel Friseure) impfen lassen können, sollen nun in Absprache mit der Handwerkskammer auch Beschäftigte im Elektrohandwerk sowie Mitarbeiter von Sanitärbetrieben ein Impfangebot erhalten.

Der Landkreis Hof hat an fünf aufeinanderfolgenden Tagen (ab RKI-Meldung) den 7-Tage-Inzidenzwert von 165 unterschritten. Aus diesem Grund können nach den 4. Klassen der Grundschulen sowie den Abschlussklassen gemäß der bayernweiten Regelung ab dem morgigen Mittwoch (12. Mai) weitere Lockerungen an den Schulen im Landkreis Hof erfolgen.

Konkret bedeutet das: die Klassen 1-3 der Grundschulen sowie die Klassen 5 und 6 der Förderschulen im Landkreis dürfen ab morgen in den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht zurückkehren. Für die Förderschule Martinsberg gilt ab morgen in den 1.- 6. Klassen Wechselunterricht sowie Präsenzunterricht in der Abschlussklasse. Voraussetzung ist, dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen samt Testungen eingehalten werden.

Die Schulleiter der Grund- beziehungsweise Förderschulen entscheiden unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben eigenständig insbesondere in Abhängigkeit von der Klassenstärke und Raumgröße, ob Präsenz- oder Wechselunterricht stattfinden.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: Vanessa Neumann