Covid-19 im Raum Hof: Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind im bundesweiten Vergleich weiterhin hoch. Zudem wurden nun Virus-Varianten in Hof festgestellt. Das aktuelle Infektionsgeschehen bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 06.04.2021, 18.20 Uhr: Ansteckung vor allem in Familien

Als bundesweiter Corona-Hotspot mahnt die Stadt Hof, sich auch privat an die Schutzmaßnahmen zu halten. "Die meisten Ansteckungen geschehen im privaten Umfeld, das heißt in den Familien und im Bekanntenkreis", meinte eine Sprecherin der Stadt. "Es lässt sich zwar vieles kontrollieren, doch auf die Privatsphäre haben wir als Stadt keinen Einfluss."

Gerade bei Kindern würden mehr Infektionen festgestellt. Unter Verweis auf das Gesundheitsamt der Stadt teilte die Sprecherin mit, dass auf Spielplätzen oft nicht die notwendigen Abstände eingehalten würden. Deshalb habe die Stadt die Maskenpflicht unter anderem auf Spielplätze ausgeweitet.

Weitere Maßnahmen auf kommunaler Ebene seien nicht geplant, die Möglichkeiten seien ausgeschöpft. "Die Strategie der Stadt Hof ist auch weiterhin: Impfen, testen, regulieren und kontrollieren", erklärte die Sprecherin. Wer sich nicht an die Corona-Regeln halte, setze nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der anderen aufs Spiel.

Nirgends in Deutschland sind die Corona-Infektionszahlen momentan so hoch wie in Hof. 486,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage meldete das Robert Koch-Institut(RKI) für die Stadt am Dienstag.

Update vom 06.04.2021, 11.30 Uhr: Inzidenz in Hof weiter gestiegen - weiterhin höchster Wert Deutschlands

Die Stadt Hof hat am Dienstag nach Ostern (6. April 2021) erneut die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Inzidenzwert bei 486,6. Bereits am Ostermontag belegte Hof den Spitzenplatz im bundesweiten Negativranking. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilt, wurden 34 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon stammen 16 Personen aus dem Landkreis und 18 aus de Stadt. "13 Personen davon waren bereits als Kontaktpersonen bekannt", heißt es. Zwei Fälle stehen offenbar in Zusammenhang zu Ausbruchsgeschehen in Firmen, zwei Fälle sind Reiserückkehrer.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt damit auf 8070. Da 55 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 966 Personen. 6892 Personen gelten als genesen. Unterdessen bestätigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Dabei handelt es sich um einen 83-jährigen Mann aus dem Landkreis Hof, der am Corona-Virus verstorben ist. "Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen des Verstorbenen", teilt das Landratsamt mit. Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten im Hofer Land steigt auf 212 an.





Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof beträgt am Dienstag 317,5.

Update vom 05.04.2021: Hof mit höchster Inzidenz ganz Deutschlands

Die Stadt Hof hat am Ostermontag (5. April 2021) die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Inzidenzwert bei 469,2 und ist damit genauso hoch wie am Vortag. Während dieser Wert am Ostersonntag noch der zweithöchste in Deutschland war - ist er am Montag der höchste im Bundesvergleich. Der Landkreis Greiz in Thüringen ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 429,2 auf Rang zwei des Negativrankings. In Franken ist der Landkreis Kronach mit einer Inzidenz von 329,6 auf dem fünften Platz im bundesweiten Vergleich. Auf unserer Frankenkarte sehen Sie täglich eine Übersicht aller Regionen.

Aufgrund der Osterfeiertage ist noch nicht klar, ob alle Fälle übermittelt werden konnten. Das RKI teilt dazu mit: "Rund um die Osterfeiertage ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln."

Das Landratsamt Hof meldete am Vormittag 39 weitere Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, davon stammen 27 aus dem Landkreis und zwölf aus der Stadt Hof. 14 Personen davon waren bereits als Kontaktpersonen bekannt, heißt es. Ein Fall stehe in Zusammenhang mit einer Firma mit Ausbruchsgeschehen. Während die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Hof am Montag bei 469,2 liegt, beträgt der Wert im Landkreis 319,6.

Update vom 04.04.2021, 11.15 Uhr: Inzidenz springt in Hof auf fast 470

"In Stadt und Landkreis Hof sind 122 weitere Personen Corona-positiv getestet worden, davon 79 im Landkreis und 43 in der Stadt Hof", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes am Sonntagvormittag (4. April 2021). 45 Personen davon waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Sieben Personen davon steht im Zusammenhang mit Kinderbetreuungseinrichtungen, zehn Personen stehen im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt somit auf insgesamt 7997. Aktuell sind 992 Menschen mit dem Virus infiziert. Diese Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 576 - 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 309,1

Stadt Hof: 416 - 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 469,2

Update vom 03.04.2021: Landratsamt meldet 117 weitere Corona-Fälle

In Stadt und Landkreis Hof sind 117 weitere Personen Corona-positiv getestet worden, davon 63 im Landkreis und 54 in der Stadt Hof. 36 Personen davon waren bereits als Kontaktperson bekannt. das berichtet das Landratsamt Hof am Samstag (3. April 2021). Eine Person davon steht im Zusammenhang mit einer Kinderbetreuungseinrichtung, 23 Personen davon stehen im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen.

Die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle im Landkreis und der Stadt Hof steigt auf 7875. Da 56 Personen wieder aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 913 Personen. 6695 Personen gelten als genesen.

Die 913 Fälle verteilen sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Landkreis Hof: 522

Stadt Hof: 391

Aktuelle 7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 237,3

Stadt Hof: 395,0

Update vom 01.04.2021: Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren auf Spielplätzen in Hof

Maskenpflicht am Klettergerüst: Ab Karfreitag müssen Kinder ab sechs Jahren in Hof auf dem Spielplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei dem schönen Wetter drängen immer mehr Menschen nach draußen, erklärte die Stadt in einer Pressemitteilung. Es bilden sich Grüppchen, obwohl die Infektionszahlen in der Region nach wie vor sehr hoch sind.

"Die Kinder sollen sich austoben und miteinander spielen können, aber dies muss unter sicheren Bedingungen stattfinden. Die neuen Virusmutationen sind weitaus ansteckender und gefährlicher", betonte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Mit der Maskenpflicht wolle die Stadt verhindern, dass die Spielplätze bald wieder gesperrt werden müssen.

Unter-Sechsjährige sind von der Pflicht ausgenommen. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für alle anderen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske, auch am Nordufer des Untreusees und in weiten Teilen der Innenstadt. Die Stadt kündigte Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Polizei an.

Die Region Hof an der Grenze zu Tschechien ist besonders von der Pandemie betroffen. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag für die Stadt mehr als 373 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Bayernweit lag die Inzidenz demnach bei 142.

Update vom 31.03.2021, 16.45 Uhr: Impfreihenfolge wird gelockert - wer sich jetzt impfen lassen kann

Die Corona-Lage in der Region Hof ist weiter angespannt. Angesichts der hohen Inzidenzwerte haben Stadt und Landkreis entschieden, die Impfpriorisierung anzupassen. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch (31.03.2021) mit.

"Unser Ziel ist es, die Region so schnell wie möglich zu immunisieren. Deshalb möchten wir mit diesem nächsten Schritt einer weiteren Gruppe die Möglichkeit zum impfen geben", so Landrat Oliver Bär. Oberbürgermeisterin Eva Döhla ergänzt: "Vor allem Tätigkeiten, die mit größerer Nähe und engerem Kontakt verbunden sind, haben wir hierbei in den Blick genommen." "Wir wollen mit der Impfung diese und ihre Kontaktpersonen schützen", so Bär und Döhla.

In den beiden Impfzentren in Hof und Helmbrechts werden derzeit laut Impfverordnung Personen, die 70 Jahre oder älter sind, sowie pflegende Angehörige geimpft. Dazu kommen chronisch Kranke und Menschen mit Vorerkrankungen, die im Rahmen unseres Pilotprojektes von 20 Hausärzten in Stadt und Landkreis geimpft werden. Eine dafür notwendige Lockerung der Impfverordnung wurde bereits vor zwei Wochen gefasst.

Nun werden auch Menschen aus den folgenden Berufsgruppen geimpft:

Apotheker und deren Mitarbeiter

Personen, die in Betrieben regelmäßig Menschen auf Corona-Infektionen testen

Personen, die beruflich körpernahe Dienstleistungen erbringen und die gemäß der Infektionsschutzverordnung derzeit geöffnet haben (Friseure, Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege , medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen oder medizinisch notwendige Behandlungen, z.B. Physiotherapeuten)

Feuerwehreinsatzkräfte bei Stützpunktfeuerwehren, der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung sowie Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandräte und die Führungsgruppe Katastrophenschutz

Mitarbeiter der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, Schulassistenz und des allgemeinen Sozialdienstes

Personen, die einer dieser Gruppen angehören und das priorisierte Impfangebot wahrnehmen möchten, müssen sich in zwei Schritten anmelden: Über das Bayerische Online-Registrierungssystem erfolgt die generelle Anmeldung für eine Impfung in Bayern, danach können sich berechtigte Personen für die erweitere Registrierung zur Schutzimpfung anmelden. Nach Abschluss dieser Vorgänge erhalten Sie zeitnah einen Anruf aus dem Impfzentrum, um Ihren Impftermin zu vereinbaren. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Die Stadt Hof zieht aufgrund der hohen Inzidenz noch weitere Schritte: Bei dem schönen Wetter treten vermehrt Menschenansammlungen auf und die Mindestabstände werden nicht mehr eingehalten. Ab 2. April 2021 soll deshalb die Maskenpflicht auch am Nordufer des Untreusees in der Intensivzone und auf allen Kinderspielplätzen, die sich in städtischen Grünanlagen befinden, gelten. In den bisher ausgewiesenen innerstädtischen Bereichen müssen Masken auch weiterhin getragen werden. Zudem herrscht in dort Alkoholverbot.

Im vergangenen Jahr mussten die Spielplätze gesperrt werden - "dies wollen wir keinesfals falls mehr", betont Oberbürgermeisterin Eva Döhla. "Die Kinder sollen sich austoben und miteinander spielen können, aber dies muss unter sicheren Bedingungen stattfinden. Die neuen Virusmutationen sind weitaus ansteckender und gefährlicher."

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Symbolfoto: Gerd Altmann/Pixabay





Vorschaubild: © Symbolfoto: Gerd Altmann/Pixabay