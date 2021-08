Das Corona-Geschehen im Raum Hof: Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Hof und dem Landkeis bei inFranken.de im Ticker.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 26.08.2021, 11.00 Uhr: Inzidenz in Hof gestiegen - kommen jetzt die 3G-Regeln?

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Inzidenz der Stadt Hof am heutigen Donnerstag (26. August 2021) bei 46. Im Vergleich zum Vortag (28) ist der Wert deutlich gestiegen. Auf Nachfrage von inFranken.de beim Landratsamt heißt es seitens der Pressesprecherin, dass kein besonderer Grund, wie ein Ausbruchsgeschehen oder ähnliches, vorliege. Im Allgemeinen würden die Zahlen ansteigen, heißt es weiter und: "Wir befinden uns in der vierten Welle."

Mit der heutigen Inzidenz hat die Stadt Hof den ersten Tag den seit Montag (23. August 2021) relevanten Wert von 35 überschritten. Sollte das in zwei Tagen noch immer der Fall sein, drohen der Stadt die neuen 3G-Regeln. Demnach müssen Personen, die nicht genesen oder nicht vollständig geimpft sind, unter anderem einen negativen Testnachweis erbringen, wenn sie sich in Innenräumen, beispielsweise von Restaurants, aufhalten wollen.

Zuletzt hat es neun neue Coronafälle in Hofer Raum gegeben - acht infizierte Personen stammen aus der Stadt und eine Person aus dem Landkreis. In bereits fünf bekannten Fällen wurde die Delta-Variante festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Die Inzidenz im Landkreis liegt unterdessen bei 12.

Update vom 13.08.2021, 15.30 Uhr: Stadt Hof mit zweithöchster Inzidenz in Oberfranken

Die Stadt Hof verzeichnet seit einer Woche einen relativen starken Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Noch vor einer Woche lag der Wert bei 2, am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz vom 26,2. Im Landkreis gab es dagegen nur einen leichten Anstieg auf 9,5.

Wie das Landratsamt mitteilte, stecken hinter dem Anstieg nur recht wenige Fälle: Derzeit gelten 22 Personen als infiziert, zehn der Corona-Fälle stammen aus dem Landkreis und zwölf aus der Stadt. Im Vergleich zum Vortag wurden fünf Neuinfektionen gemeldet.

"Bei zwei der neuen Fälle handelt es sich um bereits bekannte Kontaktpersonen, ein Fall ist zugleich Kontaktperson und Reiserückkehrer", so das Landratsamt. Auch bei den übrigen Fällen, die in dieser Woche dazu kamen, waren es häufig Kontaktpersonen oder Urlaubsrückkehrer, die positiv getestet wurden.

Update vom 16.07.2021, 15.00 Uhr: Kurzfristige Impfaktion am Samstag, 17. Juli 2021

Weil Stadt und Landkreis Hof kurzfristig ausreichend Impfstoff bereitgestellt bekamen, findet am 17. Juli eine Sonderaktion statt. Im Impfzentrum Helmbrechts wird es möglich sein, sich am Samstag ohne Termin impfen zu lassen. Stattfinden soll die Aktion im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr. Jeder der möchte, wird mit dem Biontech-Impfstoff versorgt werden. Das Impfzentrum liegt in der Gustav-Weiß-Straße 7 in 95233 Helmbrechts. Das Landratsamt Hof bittet darum, den Ausweis und, sofern vorhanden, das Impfbuch zum Impfen mitzubringen.

Update vom 11.07.2021, 13.00 Uhr: 650 Schüler bekommen Impfung

"Im Rahmen zweier Impftermine haben am Freitag und Samstag rund 650 Schüler eine Schutzimpfung erhalten" - das schreibt das Landratsamt Hof am Sonntag in einer Pressemitteilung. Demnach haben das Hofer Impfzentrum sowie die beiden Ärzte Dr. Stephan Kudlich und Dr. Andreas Pötzl gemeinsam mit den weiterführenden Schulen im Hofer Land Schülerinnen und Schülern, die älter als 12 Jahre alt sind, ein Impfangebot gemacht.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass "Schüler der Mittel- und Realschulen, der Gymnasien, FOS/BOS und Wirtschaftsschulen sowie auch einige Eltern aus Stadt und Landkreis Hof" das Angebot nutzten. „Ein wesentlicher Grund für uns ist, dass wir den Kindern vor allem mit Blick auf die Delta-Variante, die mittlerweile auch in Hof nachgewiesen wurde, eine Perspektive für einen möglichst normalen Schulbetrieb geben möchten“, wird Dr. Johann Schötz, Leiter des Impfzentrums Hofer Land, zitiert. Die zweite Impfung finde in drei Wochen statt, heißt es abschließend.

Update vom 10.07.2021, 10.45 Uhr: Hof jetzt auf Platz 3 in Deutschland - Landratsamt mit guten Nachrichten

Einen Tag nach der bundesweit höchsten Inzidenz hat sich die Stadt Hof nicht verändert. Mit jetzt 21,8 liegt die Inzidenz zwar unverändert im Vergleich zum Freitag, aber Hof ist nicht mehr Spitzenreiter in Deutschland. Frankfurt am Main (25,6) und der Kreis Bernkastel-Wittlich (22,3) wiesen am Samstag höhere Inzidenzen auf.

Dennoch gibt es positive Nachrichten aus dem Landratsamt: In einer Pressemitteilung am Samstagvormittag heißt es, dass keine neuen Infektionen registriert wurden.

Für die hohe Inzidenz ist offensichtlich ein Mensch verantwortlich, der trotzt eindeutiger Corona-Symptome nicht auf sozialen Kontakt verzichten wollte.

Update vom 09.07.2021, 17.45 Uhr: Trotz Symptomen unterwegs? Hof mit bundesweit höchstem Corona-Wert

Der 7-Tage-Inzidenzwert der Stadt Hof ist zum Freitag (9. Juli 2021) hin deutlich gestiegen. Betrug die Inzidenz am Vortag noch 13,1, liegt der Wert aktuell bei 21,8. Dies ist augenblicklich der höchste Corona-Wert in ganz Deutschland. Auslöser ist offensichtlich ein Mensch, der trotz entsprechender Covid-19-Symptome nicht auf Kontakte verzichten wollte.

"Innerhalb von wenigen Tagen von einer Null-Inzidenz auf 20 und damit weit über den momentanen Bundesdurchschnittswert: In einer Stadt unserer Größe ist das schon mit zehn Fällen möglich", heißt in einem Statement von Oberbürgermeisterin Eva Döhla am Freitag. Doch damit nicht genug: "Wir müssen mit weiteren Fällen rechnen, weil offenbar eine Person mit Krankheitssymptomen nicht auf Kontakte und Begegnungen verzichtet hat."

Ein derartiges Verhalten Einzelner könne auch bei "unserer eigentlich guten Impfquote" immer noch "erhebliche Folgen" haben. Döhla gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken: "Wir haben die Pandemie überhaupt noch nicht überwunden. Bei uns ist die Delta-Variante angekommen." Es sei deshalb weiterhin Umsicht geboten. "Am besten schützt uns alle die Kombination aus Impfung und Vorsicht."

Die Stadt Hof werde nun prüfen lassen, ob die betreffende Person, die trotz Krankheitssymptomen Kontakte in der Öffentlichkeit hatte, ordnungs- oder strafrechtlich belangt werden könne.

