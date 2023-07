Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Herrn Alexander Vießmann. Seit Sonntagnachmittag (16. Juli 2023) wird der psychisch beeinträchtigte Mann vermisst. Wie die Polizeiinspektion Hof am Dienstag (18. Juli 2023) berichtet, verschwand der Mann am Sonntag von dem Gelände der Bezirksklinik Rehau, wo er sich zuletzt in stationärer Behandlung befand.

Eine Fahndung nach dem Mann blieb bislang erfolglos. Auch brachte die Überprüfung sämtlicher Kontaktadressen keinen Erfolg.

Psychisch beeinträchtigt: Junger Mann (21) aus Klinik verschwunden - wer kann Hinweise geben?

Am Dienstag (18. Juli 2023), setzt die Polizei im Rahmen ihrer Suchmaßnahmen auch Personensuchhunde ein. Herr Vießmann hat Bezug nach Münchberg und nach Kulmbach.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

21 Jahre alt,

181 Zentimeter groß,

schlanke, sportliche Figur,

75 Kilogramm Körpergewicht,

blonde, kurze, nach rechts gescheitelte Haare,

hellhäutig,

pockennarbiges Gesicht,

blaue Augen

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine blaue kurze Hose, ein blaues Oberteil und hatte eine beige/graue Jacke bei sich. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Rehau unter der Telefonnummer 09283/8600 oder die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.