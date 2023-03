Am Donnerstagvormittag (23.03.2023) übersah eine ältere Frau zwischen Konradsreuth und Hof einen Lkw, der mit Warnblinker am Straßenrand stand. Die Fahrerin krachte mit ihrem Mini seitlich in den Lkw, verlor die Kontrolle und riss ihr Fahrzeug nach rechts. Foto: NEWS5 / Fricke (NEWS5)

+2 Bilder