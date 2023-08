Unfall in Hof: Am Montagmorgen (21. August 2023) hat sich an der Kreuzung zwischen der Kreuzsteinstraße und der Westendstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet.

Das Polizeipräsidium Oberfranken meldet, dass der Pkw nach der Kollision auf der Seite liegen geblieben ist und somit die Kreuzung blockiert. Die Stelle musste daher gesperrt werden, solange die Unfallaufnahme läuft. Der Verkehr wird umgeleitet, Autofahrer sollten sich auf Behinderungen einstellen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Phanuwat Nandee/Colourbox