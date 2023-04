Ein Ladendieb hat in einem Geschäft in Hof den Ladendetektiv und zwei Polizisten verletzt. Am Dienstagnachmittag (25. April 2023) wurde der Detektiv eines Geschäfts in der Hans-Böckler-Straße gegen 15 Uhr auf einen 29-Jährigen und seine 26-jährige Begleiterin aufmerksam.

Die beiden versuchten mit einem vollgepackten Rucksack und einem Gasgrill unter dem Arm ohne zu bezahlen das Geschäft zu verlassen, teile die Polizeiinspektion Hof mit. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um Waren im Gesamtwert von über 160 Euro.

Ladendiebin versucht in Hof mit Beute zu flüchten

Als das Pärchen vom Ladendetektiv angesprochen wurde, legte der 29-Jährige den Rucksack und den Grill ab und versuchte sofort, den Ladendetektiv zu schlagen. Dieser zog sich hierbei Verletzungen am Arm zu, konnte den 29-Jährigen aber fixieren. Die 26-Jährige versuchte unterdessen mitsamt Rucksack und Grill aus dem Markt zu flüchten, konnte aber ebenfalls vom Detektiv aufgehalten werden.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife zeigte sich der 29-Jährige aggressiv und versuchte, die Polizeibeamten zu schlagen. Er konnte aber zu Boden gebracht, dort erneut fixiert und gefesselt werden.

Seine 26-jährige Begleiterin konnte nach der Aufnahme ihrer Personalien das Geschäft verlassen. Der 29-jährige Ladendieb wurde von den Beamten zur Polizeiinspektion Hof gebracht. Nachdem sich der Beschuldigte während der Fahrt zum Revier ruhig und einsichtig verhalten hatte, zog er bei der Inspektion aber ein Feuerzeug aus seiner Zigarettenschachtel und zündelte damit an seiner linken Hand herum. Da er dieses nicht herausgeben wollte, musste die Polizei das Feuerzeug mit "unmittelbarem Zwang" entwenden.

Täter muss in Haftraum getragen werden

Auch wehrte sich der 29-Jährige, in den Haftraum zu gehen und verletzte dabei zwei Polizeibeamte am Ellbogen und im Gesicht. Während er von der Polizei in den Haftraum getragen wurde, beleidigte er die Beamten mit "nicht jugendfreien Ausdrücken", wie die Polizei berichtet.

Nach einer von der zuständigen Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme wurde der Mann entlassen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, tätlichen Angriffs und anderen Delikten strafrechtlich verantworten. Auch gegen seine 26-jährige Begleiterin wurden Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Vorschaubild: © pixabay.com/4711018