Unfall im Landkreis Hof: Auf der B173 auf Höhe Culmitz bei Naila hat sich am frühen Montagmorgen (27. März 2023) ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer war von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen in einen nicht bewirtschafteten Hof gefahren, wie Andre Brand, Einsatzleiter der Feuerwehr Culmitz, im Gespräch mit News5 zum Unfallhergang erklärte.

Die Feuerwehr war über das Notrufsystem eCall alarmiert worden, das vom Fahrzeug automatisch ausgelöst wurde. Dieses habe den Einsatzkräften geholfen, das Auto schneller zu verorten. Denn das Fahrzeug war in einem Gebüsch gelandet, "wo man in den ersten Minuten gar nicht feststellen kann, ob da jemand einen Unfall hatte", so Brand.

Feuerwehr über eCall alarmiert: Unfall auf B173 bei Naila

Das Auto sei zunächst etwa 200 Meter weiter über eine Wiese gefahren, bevor es in einem Waldstück zum Stehen kam. Der Fahrer konnte selbst aus dem Auto aussteigen und war ansprechbar. Zum Schweregrad seiner Verletzungen ist bisher nichts bekannt. Die Feuerwehralarmierung über eCall habe im Landkreis Hof zuletzt zugenommen, fügt der Einsatzleiter hinzu.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.