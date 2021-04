Am Sonntag, dem 11. April, ist vormittags eine dreistündige Sperrung des Verbindungsstücks der A9 kommend in Richtung A93 nach Regensburg führend am Autobahndreieck Hochfranken geplant. Ebenfalls ab dem 11. April bis voraussichtlich Freitag, den 7. Mai, wird die Spange am Autobahndreieck Hochfranken von der A72 aus Richtung Plauen kommend auf die A93 in Richtung Regensburg führend, für die Durchführung von Sanierungsarbeiten gesperrt. Dies geht aus einer Pressemeldung der Autobahn GmbH vom 08. April 2021 hervor.

Die Umleitungsempfehlungen vor Ort sind zu beachten

Die Umleitung in diesem Zeitraum erfolgt über die Anschlussstelle Hof/Töpen der A72. Die Umleitungsempfehlungen vor Ort sind zu beachten. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.