Das Display des Einsatzleitsystems zeigte der Nailaer Polizei am Montagnachmittag (4. Juli) einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt an. Die Beamten konnten vor Ort nicht ihrer üblichen Routine in Fällen von Ladendiebstahl nachgehen, da für alle Beteiligten Gefahr bestand, wie die Polizei Naila mitteilte.

Ein 24-jähriger Mann war in dem Markt aufgefallen. Er hatte Schokoriegel aus der Auslage genommen und diese sofort verzehrt. Auch hatte er bereits weitere Riegel und Waffeln eingesteckt, weshalb er vom Verkaufspersonal angesprochen wurde und bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro gebracht wurde.

Junger Mann klaut Süßigkeiten: dann würgt er eine Mitarbeiterin

Dies dauerte dem Dieb offensichtlich zu lange, er stand auf und wollte flüchten. Eine Marktmitarbeiterin wollte ihn festhalten, woraufhin er sie würgte. Die mutige Frau konnte sich aber aus der brenzlichen Situation selbst befreien. Auf seiner weiteren Flucht nahm der Dieb eine Weinflasche aus dem Regal und bedrohte damit seinen Verfolgern: Er deutete an, sie auf Kopfhöhe schlagen zu wollen.

Er trat noch einen Schritt auf die beiden Mitarbeiter zu, überlegte es sich jedoch anders und begann erneut davonzurennen. Beide Angestellte des Marktes rannten ihm nach und forderten Passanten auf, den Flüchtenden festzuhalten. Im Kassenbereich gelang es vier Männern, den aggressiven Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Selbst bei der Festnahme verhielt er sich unkooperativ. Vielmehr machte er deutlich, dass er keine Angst vor der Polizei hat und formte mit der Hand eine Pistole und drückte sinnbildlich mit dem Daumen in Richtung eines Polizeibeamten ab.

Aggressiver Dieb von sieben Staatsanwaltschaften gesucht

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann mittlerweile von sieben verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Viermal wegen Erschleichen von Leistungen, einmal wegen Körperverletzung und zweimal wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof wurde ein Unterbringungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, den Bedrohungsdelikten und aufgrund seiner Allgemeingefährlichkeit gegen den Mann erlassen. Er befindet sich mittlerweile in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Polizei Naila bedankt sich in diesem Zusammenhang nochmal bei den couragierten einschreitenden Personen im Verbrauchermarkt, die erheblich dazu beigetragen haben, dass weitere Gefahren für unbeteiligte Personen verhindert werden konnten.