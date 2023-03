Besonders laute Hotelgäste haben im Landkreis Hof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Doch nicht nur die tierischen Ruhestörer sondern auch deren Besitzer beschäftigten die Einsatzkräfte.

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag (10. März 2023) zu einem Hotel in Bad Steben gerufen: Dort hatten sich ein 66-Jähriger und seine Frau eingemietet. Das Paar brachte auch seine zwei Hunde mit. Diese hatten sie während eines Ausflugs aber in ihrem Hotelzimmer zurückgelassen. Andere Gäste beschwerten sich bei der Hotelleitung über die Hunde, die über mehrere Stunden hinweg bellten und so für Lärm sorgten, wie die Polizeiinspektion Naila berichtet.

Streit um bellende Hunde eskaliert in Bad Steben

Bei der Rückkehr des Paares konfrontierte die Hotelleitung die Gäste und es kam zu einem heftigen Streit. Der 66-jährige Hundebesitzer drohte einer 41-jährigen Hotelangestellten Schläge an und drängte sie an eine Wand. Um einer körperlichen Auseinandersetzung zuvorzukommen, kam der Ehemann der Hotelangestellten wiederum zu Hilfe. Nun gerieten aber auch die Männer aneinander.

Da das Paar nicht freiwillig gehen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen. Schließlich konnten die Beamten die Situation klären und begleiteten das Ehepaar mit den Hunden aus dem Hotel. Die vier mussten ihren Aufenthalt vorzeitig beenden. Es wurden Ermittlungen wegen wechselseitiger Bedrohungen aufgenommen, die strafrechtliche Konsequenzen haben werden, heißt es zudem im Polizeibericht.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region Hof: Raser ignoriert Nässe-Vorschrift auf A9 - So hoch fällt das Bußgeld aus

Vorschaubild: © Robert Gramner/Unsplash.com (Symbolfoto)