Bad Steben vor 1 Stunde

Kirchenraub

Dreister Diebstahl in Kirche: Opferstöcke aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch (06.06. bis 08.06.2022) ist ein Dieb in Bad Steben (Landkreis Hof) in eine Kirche eingebrochen und von dort 30 Euro entwendet und einen Sachschaden von 100 verursacht. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat.