Bei einer beidseitigen Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei Hof am Dienstag (08.06.2022) auf der B289 zwischen Schwarzenbach an der Saale und Weißdorf sind 60 Fahrzeughalter mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt worden.

32 Fahrzeuge waren noch im Verwarnungsbereich, als die von den Beamten geblitzt worden sind. Die restlichen 28 Fahrer werden jeweils eine Anzeige in Verbindung mit Punkten in Flensburg erhalten.

Fahrer aus Raum Hof doppelt so schnell wie zulässig geblitzt

Ein Fahrer aus dem Raum Hof stach an dem Tag dabei besonders heraus: Er durchfuhr die Messstelle mit 101 m/h, und war damit doppelt so schnell wie die maximal erlaubten 50 km/h. Für eine derartig hohe Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung sind für den Temposünder jetzt ein Bußgeld von 428,50 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot fällig.

Vorschaubild: © symbol polizei geschwindigkeitskontrolle laser 2 Foto Bayerische Polizei