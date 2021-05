Tödlicher Unfall in Oberfranken: Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (25.05.2021) zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 173 ist ein 59 Jahre alter Autofahrer noch an der Unfallstelle gestorben.

Gegen 10.35 Uhr war der 59-jährige Autofahrer auf der B173 in Richtung Kronach unterwegs. Bei der Anschlussstelle zur Frankenwaldstraße nahe Naila kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn und prallt frontal in Lastwagen: 59-Jähriger tödlich verletzt

Der 59-Jährige aus dem Landkreis Hof erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der 48-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und musste zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus transportiert werden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof kam vor Ort und forderte einen Sachverständigen an, der die Polizisten aus Naila bei der Klärung der Unfallursache unterstützte.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 40.000 Euro.