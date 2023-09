Termine und Infos für die Hofer Filmtage 2023: Ein Filmfestival mit besonderem Charme in der Hofer Altstadt

Die Hofer Filmtage haben eine lange Tradition. An sechs Tagen werden Vorstellungen aus den unterschiedlichsten Genres geboten. Für alle Kinoliebhaber*innen ist das ein echtes Highlight. Alljährlich wird das Fest in der letzten Oktoberwoche ausgerichtet.

Das sind die Hofer Filmtage

Die 57. internationalen Hofer Filmtage finden zwischen dem 24. und 29. Oktober 2023 statt. Mittlerweile sind die Filmtage zu einem der bedeutendsten Filmfestivals in Deutschland geworden und bieten vor allem deutschen Nachwuchsregisseur*innen eine wunderbare Plattform. Neben dem Filmfest in Berlin sind sie für junge Talente eine der wichtigsten Möglichkeiten, die eigenen Werke zu präsentieren. Darüber hinaus werden verschiedene Independent Filme aus internationalen Produktionen in deutscher Erstaufführung gezeigt.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Diese Werke machen rund die Hälfte der insgesamt 130 Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentationen aus. Die meisten Filme werden von den Regisseur*innen selbst präsentiert. Die internationalen Filmemacher*innen geben vor Ort einen Einblick in den eigenen Film, erläutern die Geschichte dahinter, geben Anekdoten zum Besten und erklären den Inhalt. Darüber hinaus stehen sie auch für Fragen oder Diskussionen rund um den Film zur Verfügung.

Das Rahmenprogramm der Hofer Filmtage bietet also nicht nur international herausragende Filme, sondern auch noch einen spannenden Einblick hinter die Kulissen und in das Geschehen rund um die verschiedenen Filmvorführungen. Es entsteht eine ungewöhnliche Nähe zwischen den Filmschaffenden und den Besucher*innen, welche das Festival bereits seit den Anfängen definiert.

Jeder kann einen Film einreichen

Bei den Hofer Filmtagen kann übrigens jede*r einen Film einreichen. Voraussetzung dafür ist, dass der Film im Rahmen der Hofer Filmtage Deutschlandpremiere feiert, bis zum Ende des Festivals noch nicht öffentlich in Deutschland gezeigt wurde und die Filme sowohl vor Ort als auch auf der Video-On-Demand Plattform zu sehen sein dürfen. Es sind alle Genres und Längen zugelassen, Filme bis 49 Minuten werden als Kurzfilm eingestuft.

Wichtig ist, dass die Filme zum Festival als Digital Cinema Package zur Verfügung stehen, um in der entsprechenden Qualität im Kino gezeigt werden zu können. Noch bis zum 27. August können Filme kostenlos eingereicht werden. Einige Filme aus den letzten Jahren haben es sogar auf die ganz große, internationale Bühne geschafft: Zwei Filme aus dem letzten Jahr erhielten eine Oscar Nominierung. Zum einen war das Andrea Risebrough in der Kategorie "Actress in Leading Role" für den Film "To Leslie". Ebenfalls für einen Oskar nominiert war Roger Deakins in der Kategorie "Kamera" für den Film "Empire of Light".

Der Film "Empire of Light" hat auch eine Golden-Globe-Nominierung erhalten. "The Menu", der ebenso im letzten Jahr Deutschlandpremiere in Hof gefeiert hat, bekam sogar zwei Golden-Globe-Nominierungen. Von Hof in die Welt ist es also manchmal nur ein kleiner Schritt. Im Rahmen der Filmtage kannst du auf tolle internationale Highlights treffen.

Hier finden die Hofer Filmtage statt

Die Hofer Filmtage finden an sechs Tagen in insgesamt drei Kinos statt. Beteiligt sind das Central Kino Hof, das Scala Filmtheater Hof sowie die Bürgergesellschaft Hof. In insgesamt elf Sälen mit mehr als 1500 Sitzplätzen finden rund 250 Vorstellungen statt. Zu den Hofer Filmtagen kommen viele geladene und akkreditierte Gäste, doch auch interessierte Besucher*innen können Tickets kaufen.

Die besten Hotels - Info & Buchung

Zu den Eintrittspreisen gibt es bislang noch keine weiteren Informationen. Was bereits bekannt ist, ist, dass es ein Festivalticket der Deutschen Bahn gibt, um die Anreise nach Hof möglichst einfach zu bewerkstelligen. Mit Zugbindung in der zweiten Klasse erhältst du es für 49,90 € und ohne Zugbindung in der zweiten Klasse für 67,50 €.

Seit 1984 werden im Rahmen der internationalen Hofer Filmtage Preise von verschiedenen Stiftungen in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Kategorien sind unter anderem bester Film, Jury-Kurzfilmpreis, Publikums-Kurzfilmpreis, beste Regie und bestes Kostümbild. Weiter gibt es einen Förderpreis für das Langspielfilmdebüt aus Österreich, der Schweiz oder Deutschland. Außerdem wird immer eine Person geehrt, die mit den Filmtagen und der Stadt verbunden ist.

Internationale Hofer Filmtage

Altstadt 8, 95028 Hof

+49 (0) 9281 85440

Webseite: https://www.hofer-filmtage.com/de