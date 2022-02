Ein Mann hat seine Lebensgefährtin in Hof auf offener Straße ins Gesicht geschlagen. Das meldet die Polizei am Samstag (19.02.2022).

Die Insassen eines vorbeifahrenden Autos beobachteten die Auseinandersetzung des Paares und verständigten umgehend die Polizei. Diese konnte die Frau vor weiteren Übergriffen bewahren und den Täter ermitteln.

Paar in Hof gerät in Streit: 19-Jährige schlägt Freundin heftig ins Gesicht

Gegen Mitternacht kam es in einer Wohnung nahe der Wunsiedler Straße zu einem heftigen Streit zwischen einem 19-Jährigen und seiner 18-jährigen Freundin. Der Anlass des Streits ist bislang nicht bekannt, nur, dass sich die Auseinandersetzung in der Folge auf die Straße verlagerte. Dort schlug der 19-Jährige seiner Freundin mit der Hand so heftig in das Gesicht, dass die junge Frau in eine Hecke stürzte. Die Frau raffte sich auf und ergriff die Flucht.

Insassen eines vorbeifahrenden Autos wurden Zeugen des Vorfalls und verständigten die Polizei. Aufgrund der zügigen Mitteilung gelang es den Polizeistreifen, die 18-Jährige in der Nähe des Tatortes ausfindig zu machen und vor weiteren Übergriffen zu schützen. Der 19-Jährige, der sich seiner Schuld offenbar bewusst war, stellte sich im Anschluss der Polizei. Reumütig gab er zu, die 18-Jährige geschlagen zu haben.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

