Update vom 2.10.2020, 13.09 Uhr: Experten entschärfen Fliegerbombe in Hof

Entwarnung nach Bombenfund in Hof: Am Freitagmittag (2. Oktober 2020) konnten die Bürger in Hof aufatmen. Sprengstoff-Experten des Kampfmittelräumdiensts entschärften die am Morgen gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, berichtet Ilona Hörath, Sprecherin der Stadt Hof gegenüber inFranken.de. Die Entschärfung verlief "reibungslos".

Bei dem Sprengkörper handelt es sich laut Stadt um eine 45 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Sie hat eine Länge von etwa 50 bis 60 Zentimetern sowie einen Durchmesser von circa 20 bis 30 Zentimetern.

Nach dem Bombenfund waren umliegende Gebäude evakuiert worden. Rund 50 bis 100 Anwohner waren betroffen, so die Stadt-Sprecherin. Gegen 11.15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Anwohner konnten bereits nach rund einer Stunde in ihre Häuser zurückkehren.

Erstmeldung vom 2.10.2020, 10.24 Uhr: Bombenfund - Sprengstoff-Experten im Einsatz

Fliegerbombe in Hof (Oberfranken) gefunden: Bei Rodungsarbeiten im Neubaugebiet Rosenbühl entdeckten Bauarbeiter am Freitagmorgen (2. Oktober 2020) gegen 7 Uhr einen Blindgänger, teilt die Stadt Hof mit.

Die Polizei, der Katastrophenschutz und der Kampfmittelräumdienst sind vor Ort. Ob Anwohner ihre Häuser verlassen müssen, steht aktuell noch nicht fest. Der Kampfmitteldienst entscheidet, ob es eine Evakuierung gibt.

Blindgänger in Hof entdeckt: Was bedeutet der Bombenfund für die Anwohner?

Ob Anwohner ihre Häuser verlassen müssen und in welchem Radius um den Fundort herum das Gebiet geräumt werden muss, steht noch nicht fest. "Dies ist abhängig von der Bewertung durch den Kampfmittelräumdienst", sagt Herbert Groh, Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünanlagen bei der Stadt Hof.

So muss etwa festgestellt werden, um welchen Typ Fliegerbombe es sich handelt, in welchem Zustand sich diese befindet und wie tief diese im Boden liegt. Festgelegt wird der mögliche Evakuierungsradius in Absprache zwischen Polizei, Kampfmittelräumdienst und Katastrophenschutz.

Das Neubaugebiet Rosenbühl liegt in der damaligen Einflugschneise der alliierten Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg. Aufgrund ihrer verkehrstechnischen Bedeutung waren der Hofer Hauptbahnhof, der Bahnhof Neuhof und die Unterkotzauer Eisenbahnbrücke im Frühjahr 1945 immer wieder Ziel von Bombenangriffen. Der erste Blindgänger im Bebauungsgebiet Rosenbühl wurde im Juni 2020 gefunden.

