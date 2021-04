Berg/München vor 52 Minuten

Vollgetankt und abgehauen

An Raststätte in Franken: Porschefahrer begeht dreisten Tankbetrug - macht aber zwei entscheidende Fehler

Ein Porschefahrer hat an der Rastanlage Frankenwald an der A9 seinen Luxuswagen vollgetankt und ist dann ohne zu Bezahlen abgedüst. Ihm unterliefen aber sowohl an der Raststätte selbst als auch knapp 300 Kilometer weiter südlich zwei entscheidende Fehler.