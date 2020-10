Eine Streife der Bundespolizei hat am Montag (26. Oktober 2020) einen Kleintransporter auf der A93 im Landkreis Hof kontrolliert. Auf der Ladefläche des Transporters fanden die Beamten Fahrzeugteile eines fein säuberlich zerlegten SUV der Marke Audi.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Audi Q7 vor gut zwei Wochen in Nordrhein-Westfalen gestohlen wurde. Der Fahrer des Kleintransporters gab an, nur den Auftrag für den Transport der Teile bekommen zu haben. Jetzt ermittelt die Kripo Hof in Zusammenarbeit mit Polizisten in Nordrhein-Westfalen.