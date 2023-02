Leupoldsgrün vor 9 Minuten

Verkehrskontrolle

Polizei stoppt Auto auf der A9 - und macht Fund in den Unterhosen der Insassen

In der Sonntagnacht hielten Polizeibeamte ein auf der A9 fahrendes Auto an. Bei der Kontrolle machten die Beamten einen Fund in den Unterhosen der beiden Insassen. Diese müssen sich nun strafrechtlich verantworten.