Rund 35.000 Euro Sachschaden richtete ein rücksichtslos fahrender, 58-jähriger Berufsfahrer aus dem Landkreis Bayreuth am Sonntagnachmittag (26.06.2022) an. Zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Münchberg Süd konnte der Mann in Fahrtrichtung Berlin mit seinem grauen Wagen wohl nicht schnell genug vorankommen.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof angibt, ist der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslosen Fahrverhalten aufgefallen. Im stockenden Verkehr wechselte der Mann zwischen allen drei Fahrspuren hin und her.

Autofahrer auf A9 prallt auf der Seite fahrend gegen Verkehrsschild

Als ein vor ihm fahrendes Auto aus Apolda abbremsen musste, konnte der 58-Jährige nicht mehr schnell genug reagieren und fuhr in die rechte Heckseite des Wagens aus Apolda. Danach kam das Auto des Berufsfahrers weiter nach rechts und prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines auf der rechten Fahrspur fahrenden Kleintransporters mit Wohnanhänger aus dem Saale-Orla-Kreis.

Der Zusammenprall mit dem Transporter sorgte dafür, dass der Mann aus Bayreuth mit seinem Wagen nur noch auf zwei Rädern auf der Seite gegen einen Standfuß eines Verkehrszeichens in die Böschung fuhr und dort endgültig zum Stillstand kam. Wie durch ein Wunder blieben alle Beteiligten unverletzt.

Das Auto des Unfallverursachers erwies sich als Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Wie die zuständige Polizeiinspektion mitteilt, erstand auch an den anderen Fahrzeugen erheblicher Schaden. 10.000 Euro an dem aufgefahrenen Wagen aus Apolda. Auch der Schaden an dem Kleintransporter samt Wohnanhänger beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Hinzu kommt noch der Schaden am Verkehrszeichen.

Rücksichtslose Fahrweise hat noch juristisches Nachspiel - weitere Anzeigen folgen

Nachdem die Beamten über die Fahrweise des Unfallverursachers in erfahren hatten, ist sofort die Staatsanwaltschaft Hof informiert worden. Unter Einbeziehung eines Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Hof ist die Sicherstellung, die Sicherstellung des Führerscheins des Fahrers angeordnet worden. Gegen den rücksichtslosen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Damit nicht genug: Ein am Unfall nicht beteiligter 38-jähriger Zeuge, berichtete den aufnehmenden Beamten, dass er kurz vor dem Unfall durch den Audi-Fahrer durch zu dichtes Auffahren genötigt worden sei. Dies hat nun eine weitere Strafanzeige gegen den 58-jährigen Fahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr zur Folge.

Wie von dem Zeugen weiter zu erfahren war, soll der Audi-Fahrer vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge rechts überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten haben. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizeiinspektion Hof jetzt nach diese Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern, welche gebeten werden, sich unter Telefonnummer 09281 / 704-803 zu melden.

Vorschaubild: © Jens Büttner (dpa-Zentralbild/Symbolbild)