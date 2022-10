Im Rahmen der laufenden Fahrbahnerneuerung und Bauwerksinstandsetzung auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd, wird die Anschlussstelle Münchberg-Süd in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

Die Sperrung beginnt am 12. Oktober und läuft bis zum 24. Oktober 2022, bis etwa 18 Uhr. In diesem Zeitraum werden etliche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dazu gehören unter anderem partielle Erneuerungen der Asphaltschichten, der Bankette, der Schutzplanken in den Anschlussstellenrampen und der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Berlin.

A9 bei Münchberg: Sperrung ab 12. Oktober in Fahrtrichtung Berlin

Die angekündigte Sperrung betrifft nur die Fahrtrichtung Berlin, die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Nürnberg soll jederzeit möglich sein. Verkehrsteilnehmer*innen werden dazu angehalten auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen oder die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten. Die Pressestelle der Autobahn GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmer*innen um ihr Verständnis und eine erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild