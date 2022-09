Am Freitagnachmittag (2. September 2022) ist es auf der Autobahn A9 gegen 14.00 Uhr inmitten der Baustelle bei Münchberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Berlin.

Dort war ein 49-jähriger Reiserückkehrer mit seinem Auto auf der linken Fahrbahn unterwegs. Da die Autobahn zu diesem Zeitpunkt stark befahren war, kam der Verkehr immer wieder ins Stocken, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Hof.

Folgenschwerer Auffahrunfall - sieben Personen verletzt

Der 49-Jährige musste deshalb stark abbremsen, was der 73-jährige Autofahrer hinter ihm zu spät erkannte: Er fuhr dem vor ihm fahrenden Auto des 49-Jährigen nahezu ungebremst auf. Anschließend krachten zwei weitere Autos in das Heck des Autos des 73-jährigen. Die linke Fahrbahn war anschließend nicht mehr befahrbar.

Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt sieben Personen: Der 73-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Zudem zogen sich alle Insassen der beiden hinter ihm verunfallten Autos leichte Verletzungen zu, darunter ein 11-jähriges Kind.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten kam es zu einer vorübergehenden Sperrung der A9 in Richtung Berlin. Zur medizinischen Versorgung waren vier Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegenden Kliniken verbracht.

Totalschaden an drei Autos - Unfallverursacher erwarten mehrere Anzeigen

An drei der vier am Unfall involvierten Autos entstand ein Totalschaden. Die Fahrzeuge wurde von drei Abschleppwägen geborgen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 75.000 Euro.

Auf den 73-jährigen Unfallverursacher kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung zu. In Folge an den Unfall kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

