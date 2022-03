Auf der A9 im Landkreis Hof hat sich am Sonntagabend (20 . März 2022) gegen 19 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autos miteinander kollidierten. Eines der Fahrzeuge, in dem sich auch ein Kind befand, wurde dabei von der Fahrbahn geschleudert.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie ein beschädigtes Auto an der Mittelschutzplanke sowie einen schräg auf dem Dach liegenden Wagen im rechten Straßengraben vor, sagt Nicolas Weiß von der Verkehrspolizei Hof zu News5. In einem der Fahrzeuge habe sich eine junge Familie befunden, die gerade auf dem Weg in den Urlaub in Richtung München unterwegs war.

Autos prallen auf A9 zusammen - junge Familie verletzt

Die Mutter sowie ein Kind wurden leicht verletzt. Der Vater, der am Steuer des Autos saß, blieb unterdessen unverletzt. Die Mutter sei laut Angaben der Polizei zudem im achten Monat schwanger. Am Unfallort sei die Lage sei zunächst recht unübersichtlich gewesen, ergänzt Jörg Vogel, Einsatzleiter der Feuerwehr Lipperts. Insgesamt seien fünf Personen beteiligt gewesen.

Augenzeugen hatten der Polizei berichtet, dass die Unfallverursacherin mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst auf der linken von drei Spuren fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sich dann plötzlich kurz vor der Anschlussstelle Münchberg-Nord nach rechts gelenkt und prallte dabei mit dem Fahrzeug der Familie zusammen. Dieses wurde daraufhin in den Graben geschleudert. Der Wagen der Unfallfahrerin kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihr Alkoholgeruch fest. Daraufhin wurde ihr Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Auf sie komme nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs zu, erklärt Nicolas Weiß.

Während der Unfallaufnahme musste die A9 komplett gesperrt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.