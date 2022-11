Die auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd seit Anfang Mai laufende Fahrbahnerneuerung werde zeitnah abgeschlossen.

Wie die Autobahn GmbH Nordbayern mitteilt, werden nach knapp sechs Monaten Bauzeit zunächst zwei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Berlin wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Baumaßnahme sei nach mehr als 20 Jahren intensiver Beanspruchung seit dem sechsstreifigen Ausbau der A9 notwendig geworden und stehe nun kurz vor dem Abschluss.

Im Zuge der Maßnahme habe die Autobahn GmbH des Bundes 550.000 Quadratmeter Asphaltschichten erneuert, zwölf Kilometer Betonschutzwände und acht Kilometer Stahlschutzplanken montiert, acht Brückenbauwerke einschließlich der Talbrücke Münchberg in Fahrtrichtung Berlin instandgesetzt und eine Vielzahl an Verkehrszeichenbrücken neu errichtet.

In der Nacht vom 25. auf den 26. November 2022 beginne die letzte Bauphase, in der in Fahrtrichtung Berlin wieder zwei uneingeschränkte Fahrstreifen und der Seitenstreifen zur Verfügung stehen werden. In Richtung Nürnberg werde der Verkehr weiterhin auf den verengten Fahrstreifen geführt.

In dieser voraussichtlich bis zum 9. Dezember 2022 andauernden Phase werden abschließende Arbeiten am Mittelstreifen durchgeführt, wie insbesondere das Schließen der Baustellenzufahrten und der Überleitungen sowie restliche Arbeiten an den Entwässerungsrinnen.

Nach dem kompletten Abbau der Baustellenverkehrsführung werden in der Woche ab dem 12. Dezember 2022 in Fahrtrichtung Nürnberg noch mittels Tagesbaustellen die restlichen Verkehrszeichenbrücken und Beschilderungen montiert. Ausstehend sei anschließend noch die Komplettierung der Lärmschutzwand auf der Talbrücke Münchberg in Fahrtrichtung Berlin. Größere verkehrliche Auswirkungen seien dadurch jedoch nicht zu erwarten.

Für die noch auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Bruno / Germany / pixabay.com (Symbolbild)