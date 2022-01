Auf der A9 hat sich am Sonntagnachmittag (2. Januar 2022) ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Angaben der Polizei zufolge krachte etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Münchberg-Nord in Oberfranken ein Auto in einen Milchlaster. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten sind aktuell noch in vollem Gange, Einsatzkräfte sind vor Ort und die Autobahn ist in Richtung Berlin vollgesperrt (Stand 15.50 Uhr).

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin war gegen 14.30 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann auf der A9 in Richtung Norden unterwegs, als sie kurz nach der Anschlussstelle Münchberg-Nord einen Milchlaster überholen wollte. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte die Fahrerin den Lkw beim Überholvorgang, woraufhin sich der Wagen überschlug. Das Auto landete schließlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach, wie die Polizei berichtet.

Beifahrer schwebt nach Aufprall in Lebensgefahr

Durch den Aufprall zogen sich die Fahrerin und ihr Beifahrer schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 53-jährigen Ehemann der ebenfalls 53-Jährigen Fahrerin in ein Krankenhaus. "Er schwebt derzeit in Lebensgefahr", heißt es im Polizeibericht.

Der Fahrer des Milchlasters blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Unfallstelle ist am Nachmittag vollgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. "Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrssperre noch über zirka zwei Stunden aufrechterhalten werden muss", wie die Polizei mitteilt (Stand 15.45 Uhr).